Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Farina ritirata per rischio alimentare

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato un prodotto pericoloso. Si tratta di una farina.

I rischi legati al prodotto sono piuttosto seri, tanto che il ministero ha chiesto di fare attenzione al consumo. L’avvertenza infatti è di non consumarlo.

Richiamo per farina Molino Soncini Cesare: rischio reazione allergica

Con le nota dell’7 maggio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di un prodotto potenzialmente pericoloso. Si tratta di un pacco di farina che prende il nome (denominazione di vendita) di “Molino Soncini Cesare. Il nome identifica la farina del marchio Molino Soncini Cesare venduta nei supermercati.

Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Eredi Fontanella Vittorio, nello specifico dallo stabilimento a Monte Cremasco. Per identificare al meglio la confezione sotto richiamo si può controllare il lotto accusato: L 7.

La farina si presenta in una confezione bianca e celeste. Sulla carta che la racchiude c’è la scritta “Pasta fredda” e “Farina tipo 00)”. Ha fatto scattare l’allarme per via della possibile presenza di ingrediente allergeni come senape e lupino, che possono causare reazioni allergiche gravi.

Il richiamo, previsto dalla data 7 maggio 2024 in merito al prodotto con data di scadenza al 20 febbraio 2025, ha un’avvertenza. Nella nota si legge che il prodotto non deve essere consumato per chi è allergico a senape e lupino.

Quali sono le reazioni allergiche di senape e lupino

Gli ingredienti non sono stati inseriti nell’etichetta al momento del confezionamento e possono causare reazioni allergiche gravi. L’allergia alla senape, per esempio, può manifestarsi in diversi modi. Tra questi:

Dermatite da contatto che causa arrossamento, gonfiore, prurito o eruzioni cutanee

che causa arrossamento, gonfiore, prurito o eruzioni cutanee Allergia alimentare che può causare sintomi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea o dolore addominale. In alcuni casi più gravi, può provocare sintomi sistemici come orticaria, gonfiore del viso, difficoltà respiratorie o anafilassi

che può causare sintomi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea o dolore addominale. In alcuni casi più gravi, può provocare sintomi sistemici come orticaria, gonfiore del viso, difficoltà respiratorie o anafilassi Rinite allergica può provocare sintomi simili al raffreddore, come starnuti, naso che cola, prurito al naso o congestione nasale

può provocare sintomi simili al raffreddore, come starnuti, naso che cola, prurito al naso o congestione nasale Asma, può provocare un attacco d’asma, caratterizzato da respiro sibilante, difficoltà respiratorie, oppressione toracica o tosse.

L’allergia da lupino invece può presentarsi in questi modi: