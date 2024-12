Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo per un formaggio. Il problema per la salute è legato alla presenza di Escherichia coli

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Ritiro formaggio: il lotto

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato uno formaggio ritenuto pericoloso. Si tratta di una forma chiamata “Il saporito”.

I rischi legati al prodotto sono piuttosto gravi, tanto che il ministero ha chiesto di non consumarlo per colpa della presenza di un batterio che può causare conseguenze alla salute: il batterio Escherichia coli.

Richiamo per formaggio “il saporito”: presenza batterio

Con la nota del 25 novembre il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di un prodotto pericoloso. Si tratta di una forma di formaggio.

Il formaggio è del marchio “Tessaro”. Il nome di denominazione di vendita è Form. Il saporito di M.l.c Quarto. Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Caseificio sociale Predazzo e Moena, l’indirizzo dello stabilimento è: via Fiamme gialle, 48 – 38037 a Predazzo.

Per identificare al meglio la confezione sotto richiamo si può quindi controllare il numero del lotto accusato:

BT2331224 – BT040125

24197 – 24201 – 24205

A far scattare l’allarme la presenza di Escherichia coli. Il richiamo, previsto dalla data 25 novembre 2024 in merito al prodotto con data di scadenza 23/12/2024 e 04/01/2925, ha un’avvertenza. Nella nota si legge che i prodotti “non vanno consumati“. Il batterio infatti potrebbe causare una reazione grave.

Altri dettagli per riconoscere il prodotto

Per capire al meglio qual è la confezione incriminata da parte del ministero della Salute, sul quale pende il richiamo alimentare, ecco altri dettagli di riconoscimento:

la forma di formaggio si chiama “il Saporito di Montagna”;

sulla forma è presenza il disegno di una mucca e alcuni fiori;

le forme tagliate a quarti sono di circa 2,5 kg, per un totale di 10 kg.

Il motivo del richiamo, come descritto dalla nota del produttore è il seguente:

Contaminazione da E.coli.

L’avvertenza descritta invece è: “Non consumare e rendere al fornitore”. La nota è per il venditore, che conosce la provenienza della forma. Per i clienti che hanno preso una forma piccola, fare attenzione alla grafica rossa e gialla sulla superficie.

I rischi per la salute legati al consumo di cibo contaminato da E. coli

Consumare alimenti contaminati da Escherichia coli, un batterio comunemente presente nell’intestino umano e animale, può avere conseguenze gravi per la salute, in particolare se si tratta di ceppi patogeni come l’E. coli O157. I sintomi più comuni includono:

crampi addominali

diarrea acquosa

diarrea emorragica

nausea

febbre.

Questi disturbi gastrointestinali possono essere di breve durata, ma in determinate situazioni, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, si trasformano in problemi gravi. Uno dei rischi principali è lo sviluppo della sindrome emolitico-uremica (SEU), una complicanza rara ma potenzialmente letale. I bambini sotto i 5 anni, gli anziani e le persone immunodepresse sono particolarmente esposti a questa condizione, che richiede spesso il ricovero ospedaliero e trattamenti come la dialisi.

Oltre agli effetti gastrointestinali e renali, il batterio può scatenare disidratazione severa, soprattutto in caso di diarrea intensa, e, nei casi più estremi, sepsi, un’infezione sistemica che può rivelarsi fatale se non trattata rapidamente. Altri tipi di infezioni, come quelle alle vie urinarie, sono meno comuni ma non impossibili, in particolare se l’E. coli si diffonde dall’intestino ad altre parti del corpo.