Il primo ospedale veterinario gratuito d'Italia offrirà pronto soccorso, chirurgia e degenza per animali senza famiglia. Il primato è di Roma e aprirà nel 2027

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA A Roma apre il primo ospedale veterinario gratuito d'Italia.

Roma segna un traguardo storico per la tutela degli animali: nella Capitale aprirà il primo ospedale veterinario pubblico e gratuito d’Italia. La struttura, finanziata dal Comune con un investimento di 6,5 milioni di euro, offrirà cure veterinarie gratuite agli animali senza famiglia e, in futuro, potrebbe essere accessibile anche ai cittadini in difficoltà economica.

Il nuovo ospedale sorgerà presso il canile della Muratella e sarà dotato di pronto soccorso, sale operatorie, laboratori di analisi e reparti di degenza. Ma chi potrà usufruire di questo servizio, quando aprirà e quali cure saranno disponibili? Ecco tutti i dettagli noti sul progetto romano da primato.

Come funzionerà l’ospedale veterinario

Il nuovo ospedale veterinario pubblico sarà una struttura all’avanguardia, con servizi completi per la cura degli animali. La struttura sarà costruita all’interno del canile della Muratella, già un punto di riferimento per l’accoglienza e il recupero degli animali abbandonati di Roma e vicinanze. La nuova struttura offrirà:

pronto soccorso veterinario con infermeria;

due sale operatorie per interventi chirurgici;

reparti di degenza e terapia intensiva;

laboratorio di analisi e radiologia per diagnosi avanzate;

spazi per la formazione universitaria e la ricerca veterinaria.

Chi potrà usufruire delle cure gratuite?

Al momento, l’ospedale sarà destinato a una cerchia ristretta di soggetti. Infatti, anche chi ha accesso a un bonus per gli animali, al momento è escluso. All’interno della struttura, in un primo momento, entreranno principalmente a:

animali senza famiglia ospitati nei canili e gattili comunali;

cani e gatti in attesa di adozione;

possibile estensione ai privati, con priorità per chi adotta dagli enti pubblici.

L’obiettivo del Comune è ampliare l’accesso nel tempo, compatibilmente con le risorse disponibili e con il supporto di università, Asl e privati. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha spiegato:

Speriamo di poter aprire l’ospedale anche ai cittadini, partendo da chi adotta gli animali attraverso le strutture comunali.

Quando aprirà l’ospedale?

Il Campidoglio ha annunciato l’apertura dell’ospedale veterinario entro il 2027. I lavori, avviati nei giorni scorsi, avranno una durata stimata di 21 mesi e prevedono non solo la realizzazione della struttura sanitaria, ma anche l’ampliamento del Canile della Muratella.

L’investimento totale per la costruzione dell’ospedale e l’ampliamento delle strutture è di circa 6,5 milioni di euro, finanziati interamente dal Comune di Roma.