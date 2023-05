Multe ai no vax, arriva la nuova proroga fino al 2024

Fonte: 123rf

E’ stata prorogata di un anno la sospensione delle multe di 100 euro per le persone non vaccinate contro il coronavirus. Le multe erano state decise dal governo Draghi, dopo aver introdotto l’obbligo vaccinale.

La nuova proroga decisa dall’attuale governo vale fino al 30 giugno 2024, probabilmente in attesa di abolire completamente la normativa con la prossima legge di Bilancio 2024.

Nuova proroga dello stop alle multe

La nuova proroga dello stop alle multe ai no vax è stata inserita nel decreto Legge n. 51/2023. La nuova scadenza del termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale è stata dunque spostata al 30 giugno 2024. Sono sospesi fino a tale data anche i termini di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

La sospensione dei termini di pagamento, come riporta il sito dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, riguarda anche quegli atti affidati agli operatori postali prima del periodo di sospensione e consegnati ai destinatari dopo l’entrata in vigore della Legge n. 199/2022 come modificata dal Decreto Legge n. 51/2023.

Pertanto, per tutti gli avvisi – compresi quelli ricevuti dopo il 31 dicembre 2022 – i termini per il pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2024.

No vax, a chi spettano le multe

I destinatari della multa di 100 euro sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;

lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;

personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

E che: