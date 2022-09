Carne contaminata nei supermercati: attenzione a questi prodotti

Fonte: 123RF Würstel crudi in tavola: andrebbero sempre cotti.

Il Ministero della Salute ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiega che resta molto alta l’attenzione per l’aumento dei casi clinici di listeriosi alimentare che sono stati registrati in diverse regioni italiane. E che sono dovuti alla contaminazione di alimenti da parte di un batterio. Le verifiche condotte dal gruppo di lavoro istituito dal dicastero per fronteggiare la diffusione del patogeno hanno portato alla scoperta di una correlazione tra alcuni ricoveri e il consumo di würstel di un noto marchio. All’interno dell’azienda produttrice è stata confermata la presenza della listeria attraverso le operazioni di campionamento.

Che cos’è il batterio della listeria e quali sintomi causa nell’uomo

La Listeria monocytogenes è un batterio ubiquitario che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Può contaminare diversi alimenti – come il latte, le verdure, i formaggi molli, le carni poco cotte e gli insaccati poco stagionati – tramite i quali arriva agli esseri umani. Resiste molto bene alle basse temperature e all’essiccamento nei cibi conservati a temperature di refrigerazione (4° C), ma è sensibile alle ordinarie temperature di cottura domestica.

Le infezioni da listeria sono abbastanza comuni, anche se nei bambini e negli adulti sani non causano in gare sintomi gravi. Tuttavia nei soggetti debilitati o immunodepressi e nelle donne in gravidanza, il batterio può causare anche una malattia grave.

I sintomi variano da persona a persona e, come già detto, dallo stato di salute del paziente positivo.

Nelle forme meno gravi si presenta con sintomi simil-influenzali ( dolori , febbre , stanchezza ) e a carico di stomaco e intestino ( nausea , vomito , diarrea ).

, , ) e a carico di stomaco e intestino ( , , ). Nelle forme più gravi la listeriosi può portare allo sviluppo di meningiti o setticemia e all’aborto.

Come prevenire le contaminazioni e le infezioni di listeria a tavola

Per questo è bene prestare massima attenzione alle corrette modalità di conservazione, preparazione e consumo degli alimenti. Come nel caso dei würstel, che devono sempre essere consumati previa cottura. Di seguito alcune basilari norme di igiene nella manipolazione degli alimenti che riducono drasticamente il rischio di contrarre batteri del genere listeria.

Lavarsi spesso le mani.

Pulire frequentemente superfici (piani di lavoro, piano cottura, lavandini) e materiali che vengono a contatto con gli alimenti (utensili, elettrodomestici, strofinacci).

Non mischiare mai in frigorifero o in contenitori chiusi alimenti crudi, cotti e pronti al consumo.

Cuocere bene gli alimenti seguendo le indicazioni riportate in etichetta.

Non preparare con troppo anticipo gli alimenti da consumarsi dopo la cottura. Riscaldare sempre gli avanzi prima del consumo.

Non lasciare cibi deperibili a temperature ambiente e rispettare sempre le temperature di conservazione riportate sull’etichetta.

Würstel ritirati dai supermercati per la listeria: i lotti contaminati

Il Ministero della Salute fa sapere che sono in atto altre indagini su altri prodotti che potrebbero essere correlati ai casi di listeriosi negli esseri umani in diverse regioni italiane. In base a quanto emerso finora, il ceppo responsabile sarebbe il Listeria ST 155 rilevato all’interno di wϋrstel a base di carni avicole (pollo e tacchino) della ditta Agricola Tre Valli, che produce carni anche per i prodotti a marchio Aia.

I lotti positivi hanno i seguenti codici identificativi: il 1785417 e lo 01810919. Come massima precauzione, però, il Ministero della Salute e la stessa azienda invitano i consumatori a prestare attenzione a tutte le confezioni di würstel prodotti prima del 12 settembre 2022. La Agricola Tre Valli ha emanato un avviso che riguarda i Wudy Aia classico, Wudy Aia formaggio e Wudy Aia classico snack con scadenza compresa tra il 20 settembre 2022 e il 5 dicembre 2022. Se ne avete già effettuato l’acquisto, potete riportarli nel punto vendita e chiederne la sostituzione.

Solo la scorsa settimana è stato emanato un altro richiamo, che trovate qua, per un altro cibo contaminato da listeria. E negli stessi giorni un altro alimento ha scatenato l’allarme per rischio chimico, come spiegato qua. Non è la prima volta che i würstel vengono ritirati dai supermercati a causa della listeria. Qua l’ultimo caso, del mese scorso.