Inps, nuovi servizi online: dall’assegno unico al consulente pensioni

Da tempo l’Inps ha intrapreso un percorso di digitalizzazione in ottica di semplificazione e accessibilità dei servizi offerti e per rispondere alle nuove aspettative dei cittadini. I target assegnati dal PNRR, nel periodo 2022/2023 saranno realizzati attraverso interventi su più aree, in attuazione delle linee guida dell’Agenda Digitale, e favorendo l’integrazione con le piattaforme abilitanti come PagoPA, SPID, App IO e altre.

Inps verso la digitalizzazione dei servizi

L’obiettivo è la digitalizzazione di servizi e contenuti “One click by design” che punti, tra l’altro, anche a consolidare e migliorare le competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Lo scopo principale è garantire maggiore soddisfazione agli utenti rimuovendo i possibili ostacoli alla fruizione dei servizi offerti, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La digitalizzazione di nuovi servizi e processi e la revisione in ottica digitale di servizi e processi già esistenti hanno lo scopo di:

Garantire all’utente un accesso agile e trasparente alle informazioni e ai servizi digitali dell’Istituto

Semplificare la fruizione di informazioni e servizi per cittadini e imprese

Snellire le procedure della PA

Favorire l’integrazione dei servizi nelle articolazioni territoriali.

Inps, i servizi digitali online

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Istituto ha finora individuato 110 progettualità operative che renderanno i servizi più inclusivi, personalizzati, semplici, accessibili. Alcuni esempi: