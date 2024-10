Fonte: iStock Sciopero Inps 18 ottobre 2024

Venerdì 18 ottobre 2024 si preannuncia come una giornata di disagi per i cittadini, a causa dello sciopero generale proclamato dall’organizzazione sindacale S.I. COBAS. Questo sciopero coinvolgerà lavoratori di tutti i settori, sia pubblici che privati, compresi i dipendenti dell’Inps.

A confermarlo è stato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con una nota pubblicata l’11 ottobre 2024, avvertendo sui possibili disagi a causa dell’interruzione di alcuni servizi proprio nella giornata dello sciopero.

Possibili disagi per i servizi Inps nella giornata di venerdì 18 ottobre

L’INPS, con una nota pubblicata in data 11 ottobre 2024, ha comunicato che, in caso di partecipazione dei propri dipendenti allo sciopero, si potrebbero verificare interruzioni e limitazioni nelle attività dell’ente. Pertanto, gli utenti potrebbero affrontare difficoltà nell’accesso ai servizi, con potenziali ritardi e lunghe attese.

Se un numero significativo di dipendenti dell’Istituto decide di partecipare allo sciopero, l’ente potrebbe trovarsi con un personale ridotto. E questo può compromettere le normali operazioni e la capacità di gestire le richieste degli utenti.

Inoltre, anche le procedure interne e le comunicazioni tra i reparti potrebbero subire interruzioni, portando a ritardi o limitazioni nelle pratiche in corso e nella gestione delle nuove richieste, comprese quelle online.

Quali servizi potrebbero essere colpiti dallo sciopero Inps

Le aree che potrebbero subire i maggiori disagi a causa dello sciopero dei dipendenti Inps del 18 ottobre sono:

le attività di front office , come l’accoglienza e l’assistenza ai cittadini, potrebbero essere limitate o sospese, rendendo difficile ottenere informazioni e assistenza;

, come l’accoglienza e l’assistenza ai cittadini, potrebbero essere limitate o sospese, rendendo difficile ottenere informazioni e assistenza; l’elaborazione delle pratiche e i tempi di elaborazione delle domande, come le richieste di pensione e indennità, potrebbero subire ritardi significativi;

e i tempi di elaborazione delle domande, come le richieste di pensione e indennità, potrebbero subire ritardi significativi; i servizi online, poiché i problemi tecnici o la mancanza di personale potrebbero comunque influire sulla disponibilità dei servizi digitali.

Cosa fare in caso di disagi?

In caso di necessità urgente, gli utenti sono invitati a verificare la disponibilità dei servizi online attraverso il portale ufficiale dell’Inps. Anche se potrebbero esserci interruzioni, l’accesso al portale MyINPS sarà comunque possibile, così come sono disponibili gli strumenti per accedere alle informazioni o richieste già presentate.

In ogni caso, per assistenza o accesso a un servizio specifico, è meglio farlo prima della data dello sciopero o, se possibile, rimandare tutto al giorno dopo.

Chi sciopera il 18 ottobre 2024?

Il 18 ottobre 2024, sciopereranno le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, a causa di uno sciopero generale proclamato dall’organizzazione sindacale S.I. COBAS. Questo sciopero potrà causare disagi e interruzioni nei servizi, non solo negli uffici pubblici come succederà per l’Inps. Saranno coinvolti anche i trasporti, la scuola, gli aerei e tanti altri ambiti che vedranno le attività quotidiane bloccarsi per ben 24 ore.

Alla base dello sciopero generale nazionale, le seguenti richieste: