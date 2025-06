ANSA Tajani e la bandiera Ue “ispirata alla Madonna”, ironia sui social.

La bandiera dell’Unione Europea è blu per il manto della Madonna? È questa l’interpretazione che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fornito, in un post su X, sull’origine della bandiera europea. Parole che hanno generato una marea di polemiche, visto che la versione del ministro non ha alcun fondamento.

Il tweet che ha generato le polemiche

Il post di Tajani recita:

Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane.

Come riportato sul sito ufficiale dell’Unione Europea, la bandiera europea è stata ideata nel 1955 dal Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di rappresentare i valori fondamentali della tutela dei diritti umani e della promozione della cultura europea. Solo nel 1983 il Parlamento europeo ha deciso di adottarla come simbolo ufficiale della Comunità. Due anni dopo, nel 1985, i capi di Stato e di governo degli Stati membri l’hanno proclamata emblema ufficiale della Comunità europea, che in seguito avrebbe assunto il nome di Unione europea.

Il sito ufficiale dell’Unione Europea ricorda che la bandiera è

il simbolo dell’Unione europea e, più in generale, dell’identità dell’Europa.

Le dodici stelle dorate su sfondo blu non rappresentano il numero degli Stati membri, come erroneamente pensano in tanti, ma simboleggiano perfezione e completezza. La disposizione circolare delle stelle richiama invece i principi di unità, solidarietà e armonia tra i popoli europei.

La storia della bandiera

In realtà quella di Tajani è una ricostruzione che ha preso piede negli ultimi anni: il simbolismo mariano della bandiera europea viene collegato alla “devozione” di coloro che lavorarono al progetto. Di un omaggio alla Madonna parlò, ma solo successivamente, Arséne Heitz, il disegnatore cattolico francese che vinse il concorso ma che non svelò mai questa interpretazione alla commissione giudicante che doveva scegliere il progetto da selezionare.

A quest’ultimo, in un articolo del The Economist del 2004, è attribuita una dichiarazione in cui diceva di essere stato ispirato da un brano dell’Apocalisse di Giovanni, 12:1: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”.

L’Unione Europea è un organismo laico, non vi sono legami con alcuna religione e non ci sono preferenze religiose menzionate nei trattati cu cui è fondata l’Ue.

Il caso delle tribù d’Israele

Non è nemmeno la prima volta che Tajani fa un rimando simile: già un mese fa, e in precedenza nel 2021, il leader di Forza Italia aveva avanzato la stessa interpretazione religiosa dell’origine della bandiera europea.

Ma, come abbiamo visto, le dodici stelle e il colore blu sono descritti come elementi laici, simbolo di unità, armonia e completezza – e non legati né alla Madonna, né alle tribù d’Israele.