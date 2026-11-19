Blog di viaggi e lavori stagionali: la 28enne francese racconta come ha tagliato le spese quotidiane per restare in viaggio da cinque anni

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

iStock Ragazza in viaggio

Girare il mondo da cinque anni spendendo tra 400 e 1.000 euro al mese. È questa, in estrema sintesi, la storia di Pauline, 28 anni, raccontata dal quotidiano francese Le Parisien. Uno stile di vita differente da quello considerato canonico, analizzato nel dettaglio.

La giovane ha trasformato un sogno nato da adolescente in uno stile di vita, finanziato da un blog di viaggi e da lavori stagionali. Un equilibrio che regge soprattutto grazie a un’attenzione costante alle spese di tutti i giorni.

Un sogno nato a 13 anni: girare il mondo

L’idea di viaggiare è arrivata presto. Pauline ha deciso di girare il mondo quando aveva tra i 13 e i 14 anni e da allora ha iniziato a mettere da parte il denaro necessario. Già da ragazzina chiedeva ai familiari soldi al posto dei regali, così da accumulare un primo fondo per il suo progetto.

A 16 anni è arrivato il primo lavoro come babysitter. Un impiego scelto con un obiettivo preciso, ovvero finanziare i viaggi che aveva in mente da anni.

Come si mantiene

Oggi Pauline sostiene i propri spostamenti con due fonti di reddito. Da una parte c’è il suo blog di viaggi e dall’altra ci sono dei lavori stagionali. Un mix che la avvicina al mondo dei nomadi digitali, anche se una parte delle entrate arriva da impieghi temporanei e non soltanto dal lavoro online.

Si tratta di un fenomeno che molti Paesi provano ad attrarre con strumenti dedicati. In Italia, per esempio, esiste un visto per nomadi digitali, che finora ha però convinto pochi lavoratori stranieri.

Come ha tagliato le spese

Il budget mensile di Pauline oscilla tra 400 e 1.000 euro. Nei mesi più cari, quindi, la spesa può arrivare a due volte e mezza quella dei mesi più economici.

Secondo quanto racconta, negli anni ha imparato a ridurre drasticamente le spese quotidiane. Si può dire che questo approccio sia alla base della sua esperienza di vita. Restare in viaggio così a lungo, infatti, richiede una gestione attenta di ogni uscita.

Quanto costa vivere viaggiando

Per avere un termine di paragone, 400 euro al mese corrispondono a 4.800 euro l’anno, mentre 1.000 euro al mese significano 12.000 euro l’anno. Cifre che variano molto in base alla destinazione.

Uno strumento utile in casi del genere è dato dalle classifiche sulle migliori città per lavorare da remoto. Questi elenchi, infatti, tengono conto proprio del costo della vita, oltre che dei servizi disponibili.

Chi pensa a un percorso simile, però, deve considerare anche voci che non compaiono nel budget quotidiano, come:

l’assicurazione sanitaria per l’estero;

le tasse sui redditi prodotti;

i contributi per la futura pensione.

Non tutto può infatti essere considerato nell’ottica del breve periodo. È fondamentale guardare al futuro, alle fasi in cui sarà impossibile lavorare o agli imprevisti, come un infortunio o una malattia. La sua storia, però, dimostra come vie alternative siano possibili anche al giorno d’oggi, a patto di saper accettare il sacrificio.