Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si rafforza raggiungendo quasi il 30%. Ma è sul fronte delle coalizioni che si gioca la partita per le elezioni politiche del 2027.
Gli scenari sulle coalizioni: il centrosinistra guidato da Elly Schlein (PD) batte il centrodestra 44,6% a 44%. Mentre il centrosinistra guidato da Giuseppe Conte (M5S) vince sul centrodestra 44,5% a 44,1%. In entrambi i casi, per i progressisti, scatterebbe il premio di maggioranza.
Indice
Gli ultimi sondaggi elettorali
Qui sotto si riporta l’ultimo sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7 del direttore Enrico Mentana. La data di pubblicazione è 19 ottobre.
La domanda è una (“Se alle prossime elezioni politiche i partiti si presentassero nelle seguenti coalizioni, quale partito voterebbe più probabilmente?”) ma gli scenari possibili sono due.
Scenario 1 – Elly Schlein alla guida del Campo Largo
Centrosinistra guidato da Elly Schlein – 44,6%:
- Partito Democratico – 21,2%;
- Movimento 5 Stelle – 11,8%;
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4%;
- Italia Viva – 2,4%;
- +Europa – 1,3%;
- altri (Psi, Pr.Civ., Più Uno) – 1,5%.
Centrodestra guidato da Giorgia Meloni – 44%:
- Fratelli D’Italia – 29,7%;
- Forza Italia – 7,2%;
- Lega – 5,1%;
- Noi Moderati – 1%;
- Sud chiama Nord 1%;
- Futuro Nazionale – 5,6%.
Altri partiti non schierati:
- Azione – 3,1%;
- altri partiti centristi (Libdem, Ora!) – 1,3%;
- altre liste – 1,4%.
Non si esprime 28%.
Scenario 2 – Giuseppe Conte alla guida del Campo Largo
Centrosinistra guidato da Giuseppe Conte – 44,5%:
- Partito Democratico – 20,5%;
- Movimento 5 Stelle – 13,1%;
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5%;
- Italia Viva – 1,9%;
- +Europa – 1,1%;
- altri (Psi, Pr.Civ., Più Uno) – 1,4%.
Centrodestra guidato da Giorgia Meloni – 44,1%;
- Fratelli D’Italia – 29,8%;
- Forza Italia – 7,1%;
- Lega – 5,1%;
- Noi Moderati – 1,1%;
- Sud chiama Nord – 1%.
Altri partiti non schierati:
- Futuro Nazionale – 5,4%.
- Azione – 3,2%.
- altri partiti centristi (Libdem, Ora!) – 1,5%.
- altre liste – 1,3%.
Non si esprime 28%.
Nota metodologica
Una premessa: come si nota, il sondaggio Swg non tiene conto dell’apertura di Luigi Marattin (Partito Liberaldemocratico) al centrodestra. Probabilmente perché ci si trova ancora nella fase di avvicinamento e non di endorsement vero e proprio.
E ancora: Enzo Maraio, segretario dell’Avanti Psi, è in area Campo Largo mentre Swg lo colloca fra i centristi indipendenti.
Per il resto, si riporta la nota metodologica dell’ultimo sondaggio Swg per La7: metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione intervistati 1.200 intervistati, 4.329 non rispondenti; campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, zona, partito votato alle ultime elezioni europee con margine di errore +/- 2,8%; sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI. Nota metodologica completa su sondaggipoliticoelettorali.it.
Che succede in politica oggi
Dello stato delle coalizioni si è già detto. Di seguito altri elementi degni di attenzione.
FdI dal 27,7% della settimana scorsa scatta al 29,7%/29,8%, a seconda dello scenario.
Il M5S dal 12,7% della settimana scorsa si muove oggi in una forbice fra l’11,8% (scenario Schlein) al 13,1% (scenario Conte).
FN crolla dal 7,6% della settimana scorsa, che lo collocava come quarto partito, alla forbice compresa fra il 5,6% e il 5,4%. Il dettaglio non è banale e influenza scenari che riguardano tutto il centrodestra. Per tenere testa al Campo Largo, Meloni dovrà ragionare se spostarsi verso la destra di Vannacci rischiando di far scappare Tajani (FI) e Lupi (NM) oppure se orientarsi verso il centro invitando Marattin (PLD) ed eventualmente Calenda (Azione).