Gli ultimi sondaggi politici mostrano sostanziale stabilità, con Fratelli d’Italia al 28,3% (+0,1%), Il Partito Democratico al 22% (-0,3%) e il Movimento 5 Stelle al 13,1% (+0,1%).
Ma oltre ai numeri dei singoli partiti, a contare è soprattutto la forza delle coalizioni. A destra solo un patto elettorale con Vannacci permetterebbe a Meloni di tornare al governo. E solo a patto che Vannacci venga digerito anche dagli altri alleati.
Indice
Ultimi sondaggi politici, chi è in vantaggio
I dati che seguono mostrano le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali. Si evidenzia chi ottiene consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai leader italiani secondo l’ultima rilevazione Swg per il Tg di La7 del 9 giugno 2026.
Ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati), eccetera.
Si mostrano le intenzioni di voto all’8 giugno, con variazione rispetto all’1 giugno:
- Fratelli d’Italia – 28,3% (+0,1%);
- Partito Democratico – 22% (-0,3%);
- Movimento 5 Stelle – 13,1% (+0,1%);
- Forza Italia – 7% (-0,2%);
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (-0,2%);
- Lega – 5,6% (-0,2%);
- Futuro Nazionale – 4,8% (+0,2%);
- Azione – 3,6% (+0,2%);
- Italia Viva – 2,4% (=);
- +Europa – 1,5% (+0,1%);
- Noi Moderati – 1,2% (=);
- Ora! – 1% (+0,1%);
- altre liste – 3% (+0,1%).
Non si esprime il 28% degli intervistati (=).
Nota metodologica: popolazione italiana maggiorenne; metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione 1200 intervistati, 4252 non rispondenti; rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine d’errore, campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, zona, partito votato alle ultime elezioni europee, margine di errore +/- 2,8%; Metodo raccolta delle informazioni sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI.
Le coalizioni politiche
In vista delle elezioni politiche 2027 a contare davvero sono le coalizioni. Qui di seguito i dati Swg relativi alle coalizioni.
Ipotesi Vannacci in coalizione nel centrodestra
Se Roberto Vannacci con Futuro Nazionale entrasse nell’alleanza conservatrice, questo sarebbe il risultato:
- centrodestra – 47,1%;
- campo largo – 45,1%;
- Azione – 4,3%;
- altri – 3,5%.
Ipotesi Vannacci fuori dal centrodestra
Se Roberto Vannacci con Futuro Nazionale non dovesse entrare nell’alleanza conservatrice, questo sarebbe il risultato:
- centrodestra – 42,6%;
- campo largo – 45%;
- Futuro Nazionale – 5,2%;
- Azione – 3,9%;
- altri – 3,3%.
Cosa farà Vannaci alle elezioni politiche 2027?
Correre da solo o entrare in coalizione con Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi? Tutti si domandano cosa farà davvero Roberto Vannacci nella campagna elettorale di prossima apertura. Come si evince dai dati sopra riportati, Vannacci è oggi il vero ago della bilancia a destra.
La situazione è complicata dal fatto che l’ex generale pretende un programma politico di destra. Programma che potrebbe spingere Tajani e Lupi fuori dalla coalizione. C’è da valutare anche come reagirebbe Salvini se gli venisse prospettata una possibile alleanza con chi gli ha voltato le spalle dopo essere stato eletto fra i ranghi della Lega.
Come sta il campo largo
Sulla carta, la somma aritmetica dei numeri è favorevole al campo largo. Gli esponenti progressisti sono però accomunati dall’obiettivo di battere la destra, mentre mancano ancora un programma condiviso, un candidato premier e un elettorato.