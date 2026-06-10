ANSA Elezioni 2027, i numeri: coalizioni decisive nei nuovi sondaggi.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano sostanziale stabilità, con Fratelli d’Italia al 28,3% (+0,1%), Il Partito Democratico al 22% (-0,3%) e il Movimento 5 Stelle al 13,1% (+0,1%).

Ma oltre ai numeri dei singoli partiti, a contare è soprattutto la forza delle coalizioni. A destra solo un patto elettorale con Vannacci permetterebbe a Meloni di tornare al governo. E solo a patto che Vannacci venga digerito anche dagli altri alleati.

Ultimi sondaggi politici, chi è in vantaggio

I dati che seguono mostrano le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali. Si evidenzia chi ottiene consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai leader italiani secondo l’ultima rilevazione Swg per il Tg di La7 del 9 giugno 2026.

Ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati), eccetera.

Si mostrano le intenzioni di voto all’8 giugno, con variazione rispetto all’1 giugno:

Fratelli d’Italia – 28,3% (+0,1%);

Partito Democratico – 22% (-0,3%);

Movimento 5 Stelle – 13,1% (+0,1%);

Forza Italia – 7% (-0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (-0,2%);

Lega – 5,6% (-0,2%);

Futuro Nazionale – 4,8% (+0,2%);

Azione – 3,6% (+0,2%);

Italia Viva – 2,4% (=);

+Europa – 1,5% (+0,1%);

Noi Moderati – 1,2% (=);

Ora! – 1% (+0,1%);

altre liste – 3% (+0,1%).

Non si esprime il 28% degli intervistati (=).

Nota metodologica: popolazione italiana maggiorenne; metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione 1200 intervistati, 4252 non rispondenti; rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine d’errore, campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, zona, partito votato alle ultime elezioni europee, margine di errore +/- 2,8%; Metodo raccolta delle informazioni sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI.

Le coalizioni politiche

In vista delle elezioni politiche 2027 a contare davvero sono le coalizioni. Qui di seguito i dati Swg relativi alle coalizioni.

Ipotesi Vannacci in coalizione nel centrodestra

Se Roberto Vannacci con Futuro Nazionale entrasse nell’alleanza conservatrice, questo sarebbe il risultato:

centrodestra – 47,1%;

campo largo – 45,1%;

Azione – 4,3%;

altri – 3,5%.

Ipotesi Vannacci fuori dal centrodestra

Se Roberto Vannacci con Futuro Nazionale non dovesse entrare nell’alleanza conservatrice, questo sarebbe il risultato:

centrodestra – 42,6%;

campo largo – 45%;

Futuro Nazionale – 5,2%;

Azione – 3,9%;

altri – 3,3%.

Cosa farà Vannaci alle elezioni politiche 2027?

Correre da solo o entrare in coalizione con Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi? Tutti si domandano cosa farà davvero Roberto Vannacci nella campagna elettorale di prossima apertura. Come si evince dai dati sopra riportati, Vannacci è oggi il vero ago della bilancia a destra.

La situazione è complicata dal fatto che l’ex generale pretende un programma politico di destra. Programma che potrebbe spingere Tajani e Lupi fuori dalla coalizione. C’è da valutare anche come reagirebbe Salvini se gli venisse prospettata una possibile alleanza con chi gli ha voltato le spalle dopo essere stato eletto fra i ranghi della Lega.

Come sta il campo largo

Sulla carta, la somma aritmetica dei numeri è favorevole al campo largo. Gli esponenti progressisti sono però accomunati dall’obiettivo di battere la destra, mentre mancano ancora un programma condiviso, un candidato premier e un elettorato.