Al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, Salvini ha attaccato ambientalisti e sindacati che protestano contro l'avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina

ANSA Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, durante l’evento “Luoghi da costruire e vie per raggiungerli”. Parlando del Ponte sullo Stretto di Messina, il vicepremier ha attaccato duramente sindacati e associazioni ambientaliste che si oppongono all’opera.

Ha poi assicurato che i cantieri saranno avviati entro settembre del 2025. Sono però già diversi i movimenti che si stanno organizzando per protestare contro la costruzione del Ponte sullo Stretto.

I numeri di Salvini sul Ponte sullo Stretto

Durante il suo intervento sulle infrastrutture al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Il leader della Lega ha illustrato le previsioni del suo Ministero riguardo i posti di lavoro che l’opera creerà e l’impatto ambientale derivato dalla riduzione del transito dei traghetti. Secondo il Mit:

saranno generati 120mila posti di lavoro tra diretto e indotto;

saranno risparmiati 12,8 milioni di tonnellate di Co2 nei primi 40 anni di utilizzo.

Per dare un contesto a questi numeri, nel 2024 l’economia italiana ha generato 363mila posti di lavoro in più rispetto all’anno precedente. I cantieri per il ponte dureranno 6 anni. Per la Co2 invece, nel 2024 in Italia sono stati emessi 9 milioni di tonnellate di Co2 in meno rispetto all’anno precedente.

L’attacco di Salvini a sindacati e ambientalisti

Dopo aver citato questi numeri, il ministro ha duramente attaccato sindacati e associazioni ambientaliste che si oppongono alla costruzione del Ponte sullo Stretto:

Siamo l’unico Paese al mondo che riesce a litigare anche sui ponti. È strano che ci sia qualche sindacato che raccoglie le firme contro un’opera pubblica che dà lavoro a decine di migliaia di operai. Come è strano che ci siano associazioni pseudo-ambientaliste che ritengono il Ponte un danno quando si stima che farà risparmiare 12 milioni tonnellate di Co2 in meno le emissioni nel corso degli anni.

Il riferimento di Salvini è alle numerose associazioni della società civile che hanno protestato contro l’avvio dei lavori per il Ponte, dalle realtà locali a quelle nazionali.

Le posizioni di sindacati e ambientalisti

Il sindacato principale che si oppone alla costruzione del Ponte sullo Stretto è la Cgil, che ha più volte ribadito la sua posizione sulla questione. In un comunicato diffuso il 6 agosto scorso, a seguito degli annunci sull’inizio dei cantieri per il Ponte, il segretario nazionale confederale della Cgil Pino Gesmundo ha spiegato:

Il Ponte sullo Stretto rappresenta una scelta sbagliata e pericolosa. Le priorità dell’Italia sono altre, a cominciare dal completamento del piano di infrastrutturazione avviato dal precedente governo e grazie ai fondi del Pnrr, che prevede opere ferroviarie e autostradali moderne, potenziamento dei porti e interventi per il rifornimento idrico, ma che registra ritardi e riduzioni di finanziamenti, soprattutto al Sud.

La posizione delle principali associazioni ambientaliste italiane è invece di critica nei confronti della valutazione di impatto ambientale, che avrebbe ignorato gli effetti irreversibili della costruzione del Ponte, come scritto da Legambiente dopo il via libera: