Fonte: ANSA Donald Trump tiene in mano una Bibbia davanti alla Saint John Epyscopal Church danneggiata durante le manifestazioni per la morte di George Floyd

Dopo le sneakers arriva anche la Bibbia a marchio Trump. L’ex presidente Usa è appena arrivato a metà della sua movimentata settimana e ha già ottenuto un maxi sconto sulla cauzione da mezzo miliardo di dollari per un processo di frode, intascato oltre 5 miliardi con il debutto del suo social network Truth a Wall Street e lanciato la sua edizione speciale delle sacre scritture “God Bless The Usa Bible”. Una controversa operazione di marketing che, nonostante il sito di vendita del libro sacro lo nega, potrebbe probabilmente servire a finanziare la campagna elettorale del candidato repubblicano alle presidenziali Usa 2024 e a coprire parte delle sue ingenti spese legali per le cause che lo coinvolgono.

La bibbia griffata Trump

“Make America pray again” ha affermato Trump nel video promozionale postato sul suo social Truth, attingendo dal famoso slogan utilizzato per la sua prima corsa alla Casa Bianca “Make America great again”.

“È il mio libro preferito” ha affermato l’ex presidente Usa presentando la “sua” Bibbia griffata. Sulla copertina non c’è stampato il suo nome, ma sono impresse le le parole ‘Sacra Bibbia’ e ‘God Bless the USA’ e un disegno basato sulla bandiera degli Stati Uniti.

“Sono orgoglioso di sostenere e incoraggiare tutti voi ad avere una Bibbia, dobbiamo far pregare di nuovo l’America, la religione e la cristianità è la cosa che manca in questo Paese – ha detto ancora Trump – io credo veramente che dobbiamo riportarle in fretta, questo è il principale problema che abbiamo, abbiamo perso la religione”.

La trovata commerciale

La Bibbia è in vendita al presso di 59,99 dollari sul portale “GodBlessTheUSABible.com”, dove appare la foto dell’ex presidente mentre tiene in mano l’edizione del suo Testo sacro, con indosso un cravatta rossa a strisce bianche e un sorriso a 32 denti.

All’interno della versione speciale delle Scritture si trova la Costituzione americana, la Dichiarazione di Indipendenza, la Carta dei Diritti e il Giuramento di Fedeltà. Il kit del perfetto patriota, insieme al testo della popolare canzone ‘God Bless the USA’ del cantante country Lee Greenwood, che spesso suona alle manifestazioni e agli eventi di Trump.

Sul sito si assicura che l’edizione griffata è “l’unica Bibbia approvata dal presidente Trump“, ma viene negato categoricamente che il ricavato della vendita saranno impiegati per la Corsa alla Casa Bianca del Tycoon (qui abbiamo parlato del debutto a Wall Street del social di Trump Truth).

“I soldi di questa Bibbia andranno alla campagna di Donald J Trump per la presidenza? No – si legge – GodBlessTheUSABible.com non è politico e non ha nulla a che fare con alcuna campagna politica” e nessun ricavato dalla sua vendita andrà alla campagna presidenziale di Trump” (qui abbiamo parlato dello sconto concesso a Trump sulla super cauzione).

L’operazione lanciata dall’ex presidente Usa durante la Settimana santa ha finito inevitabilmente per scatenare le polemiche. Non è la prima trovata commerciale del Tycoon, che dopo i suoi non fungible token (Nft) aveva lanciato qualche mese fa anche le sue scarpe dorate con la “T” di Trump, di cui avevamo parlato qui.