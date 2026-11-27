Lega, FdI e Forza Italia trattano su un testo comune: silenzio-assenso dei Comuni, la riapertura del 2003 e la sanatoria di verande e balconi

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iStock Maxi condono edilizio 2027, il Governo valuta il silenzio-assenso sulle vecchie domande e nuove sanatorie per verande, balconi e tettoie

Il maxi condono edilizio potrebbe entrare nella Legge di Bilancio 2027: nella maggioranza ci sarebbe un’intesa politica per un emendamento comune, ma il testo non è ancora stato scritto. Sul tavolo restano nuove possibilità di sanatoria per gli immobili irregolari e procedure più rapide per milioni di vecchie domande ancora in attesa di una risposta da parte dei Comuni. Le misure sono ancora in discussione e non rappresentano un condono già approvato.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini punta a introdurre il meccanismo del silenzio-assenso, mentre Fratelli d’Italia spinge per estendere a tutta Italia la riapertura del condono del 2003 prevista per la Campania. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno presentato anche emendamenti per regolarizzare le piccole difformità edilizie.

Condono edilizio in Manovra, Salvini: “Ci sarà di certo un emendamento”

Il condono edilizio è tornato al centro della trattativa sulla Manovra. Salvini dà per raggiunta un’intesa politica: “Ci sarà di certo un emendamento”, ha assicurato il vicepremier, spiegando che il confronto è in corso con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il vicepremier Antonio Tajani. Restano però da definire il testo comune e la platea degli interventi sanabili.

Fratelli d’Italia, con la deputata Ylenja Lucaselli, parla di sanatorie limitate a fatti pregressi, escludendo difformità e anomalie più recenti. Sarà quindi la mediazione tra i partiti di maggioranza a stabilire fin dove potrà spingersi la nuova sanatoria.

Quando arriva l’emendamento: il calendario della Manovra

L’eventuale norma sul condono dovrà trovare spazio nel calendario già fissato per la Legge di Bilancio. In commissione Bilancio della Camera il 26 novembre erano attesi i 700 emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari. Il 3 dicembre è prevista l’illustrazione delle proposte segnalate e l’avvio delle votazioni, che proseguiranno dal 4 al 9 dicembre, mentre il 10 dicembre è il termine per il deposito degli emendamenti di relatori e Governo.

La Manovra dovrebbe approdare nell’Aula della Camera entro il 18 dicembre, per arrivare all’approvazione entro il 25. Il passaggio al Senato è previsto per il 28 dicembre, con il via libera definitivo entro la fine dell’anno.

Le pratiche ancora pendenti dei vecchi condoni

Tra le proposte dei partiti, quella della Lega punta ad accelerare la definizione delle domande presentate nell’ambito dei tre precedenti condoni del 1985, 1994 e 2003. Secondo una stima del Centro studi Sogeea riferita al 2019, le pratiche ancora pendenti erano circa 4,26 milioni, su oltre 15 milioni di richieste complessivamente presentate. Salvini ha spiegato che il Governo sta lavorando con i Comuni per individuare una soluzione che consenta di ridurre l’arretrato entro il 2027.

Silenzio-assenso, cosa succede se il Comune non risponde entro giugno 2027

La proposta della Lega prevede di concedere ai Comuni 180 giorni, fino a giugno 2027, per esaminare le vecchie domande di condono. Trascorso questo periodo senza una decisione, potrebbe scattare il silenzio-assenso, con l’accoglimento della richiesta nei casi previsti dalla normativa. Il meccanismo riguarderebbe le pratiche già presentate, non tutti gli abusi edilizi esistenti. L’ipotesi è ora al vaglio degli uffici tecnici, che devono verificarne la fattibilità.

Resterebbero inoltre da definire le esclusioni per gli interventi non condonabili e per gli immobili sottoposti a particolari vincoli. Tra le proposte parlamentari figurano anche scadenze differenti, fino al 30 giugno 2028 per alcune pratiche già istruite. La data definitiva dipenderà quindi dal testo eventualmente approvato.

Condono edilizio 2003, la riapertura dalla Campania a tutta Italia

Un secondo intervento riguarda la possibilità di riaprire i termini del condono edilizio introdotto nel 2003. La proposta interesserebbe le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, consentendo di riesaminare alcune situazioni rimaste escluse dalle precedenti procedure. Particolare attenzione è rivolta alla Campania, dove la legislazione regionale aveva limitato l’applicazione della sanatoria nazionale.

Fratelli d’Italia punta a estendere a tutta Italia la possibilità di applicare la misura prevista per la Campania, lasciando alle Regioni la decisione finale. È stata inoltre avanzata la possibilità di riprendere alcune disposizioni del condono del 1985, ma non esiste ancora un accordo definitivo.

Verande, balconi e tettoie: quali abusi potrebbero essere sanati

La maxi sanatoria potrebbe riguardare anche difformità edilizie di minore entità. Sul tavolo ci sono due proposte, con date diverse:

Forza Italia propone una sanatoria nazionale per le piccole difformità, come verande e cambi di destinazione d’uso, realizzate entro il 31 dicembre 2025, con domande da presentare entro il 2027;

Fratelli d’Italia punta a regolarizzare le piccole opere, come balconi, porticati e tettoie, realizzate entro il 30 settembre 2025.

Per alcune chiusure di balconi e terrazzi si ipotizzano limiti pari al 10% della volumetria autorizzata, entro un massimo di 100 metri cubi per unità immobiliare. Sono inoltre allo studio interventi sulle modifiche interne degli edifici, come tramezzi spostati e finestre modificate, e sulle condizioni necessarie per ottenere la sanatoria ordinaria. Queste possibilità dipenderanno dai requisiti tecnici, urbanistici e paesaggistici eventualmente stabiliti dalla legge.

Maxi sanatoria edilizia, quali immobili rischiano di restare esclusi

Uno degli aspetti ancora controversi riguarda gli immobili situati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, sismici o idrogeologici. Le proposte in discussione prevedono condizioni differenti per il trattamento delle costruzioni abusive presenti in queste zone. Non è quindi possibile stabilire oggi quali immobili potranno beneficiare della futura sanatoria.

Per i proprietari che hanno già presentato una domanda nell’ambito dei precedenti condoni, l’eventuale introduzione del silenzio-assenso potrebbe incidere sui tempi di definizione della pratica. Chi invece intende regolarizzare un abuso non ancora dichiarato dovrà verificare se la nuova normativa aprirà effettivamente ulteriori possibilità e a quali condizioni.