Luce e gas, quanto risparmiano davvero le PMI con il Mercato Libero: le cifre

Come sappiamo, dal 2003 in Italia i clienti residenziali hanno il diritto di acquistare energia e gas per uso domestico dal cosiddetto Mercato Libero dell’energia. In pratica, ognuno di noi può scegliere liberamente a quale operatore rivolgersi, senza vincoli legati all’area geografica di appartenenza, purché connessi alla rete di distribuzione, e trovare così il fornitore gas più economico e che più ci aggrada.

Rientrano nel Libero Mercato luce e gas tutti i clienti che hanno abbandonato il cosiddetto Servizio di Maggior Tutela, ovvero il mercato dell’energia dove le condizioni economiche sono regolate dall’ARERA e dove il fornitore coincide con il distributore per l’energia elettrica.

Il passaggio al Mercato Libero per le PMI

Dal 1° gennaio 2021 è iniziato anche il progressivo passaggio obbligatorio al Mercato Libero per le PMI, mentre il Servizio di Maggior Tutela proseguirà per famiglie e la maggioranza delle microimprese fino al 2022. Per le piccole medie imprese che non hanno ad oggi ancora scelto un venditore del Mercato Libero è stato introdotto il Servizio a Tutele Graduali per garantire la continuità della fornitura e lasciare il tempo necessario a scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

I vantaggi del Libero Mercato, a guardare i dati, sono piuttosto evidenti:

il passaggio non comporta interruzione della fornitura

non ha costi aggiuntivi per il cliente

per il cliente le offerte sono numerose, quindi la concorrenza favorisce prezzi molto più competitivi

le compagnie di energia che vi aderiscono lanciano spesso sconti, premi e altri servizi aggiuntivi nelle proprie offerte di fornitura, tipo il prezzo bloccato

spesso le offerte sono Dual, cioè permettono di avere un solo gestore per il gas e per l'energia elettrica, con notevoli risparmi in bolletta.

Ma quanto si risparmia nel Mercato Libero? Conviene davvero? A guardare gli ultimi dati pubblicati da Selectra e Althesys decisamente sì.

Selectra è un servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati. Lo studio rileva chiaramente che a gennaio 2021, con la fine del Servizio di Maggior Tutela per le PMI, è cresciuto di circa il 20% il prezzo netto dell’energia, rispetto al mese precedente, per le piccole e medie imprese che non hanno ancora effettuato il passaggio al Mercato Libero dell’energia e che sono quindi passate automaticamente al Servizio a Tutele Graduali.

Quanto si risparmia davvero con il Mercato Libero: i numeri per le PMI

Il prezzo netto dell’energia, espresso in euro/kWh, determina solo una parte dell’importo nella bolletta elettrica, circa un 35-40%, che è la componente pubblicizzata dai fornitori – la cosiddetta componente PE – e che cambia in base all’offerta, mentre le altre voci in bolletta sono stabilite dall’autorità e dipendono solo dai consumi.

Secondo l’analisi di Selectra, a gennaio 2021 il prezzo medio della componente energia per le PMI sul Mercato Libero risulta di circa il 10% più basso per chi usufruisce di una tariffa a fasce orarie (F1, F2 e F3), e del 6% più basso per le offerte senza distinzione delle fasce orarie (F0), rispetto al Servizio a Tutele Graduali.

Per le offerte più convenienti del Mercato Libero, la differenza del prezzo arriva fino al 23% per la tariffa monoraria (F0) e ad una media di 28% per le fasce orarie F1, F2 e F3.

Le previsioni di spesa a febbraio e marzo per le piccole e medie imprese

Quali previsioni per febbraio? Per chi non passa al Libero Mercato è possibile un ulteriore aumento che potrebbe sfiorare addirittura il 14%. L’aumento del prezzo dell’energia per chi non è passato al Mercato Libero è dovuto alla crescita del cosiddetto PUN-Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, in base al quale viene calcolata mensilmente la tariffa del servizio a Tutele Graduali.

Basandosi sulle previsioni dell’andamento del PUN di Althesys, società specializzata nella consulenza strategica nei settori ambiente, energia, infrastrutture e utilities, elaborate grazie al modello di sistema elettrico sviluppato da Althesys Strategic Consultants con la collaborazione scientifica dell’Università di Pisa, il NET-New Electricity Trends, Selectra ha simulato l’andamento del prezzo dell’energia elettrica in bolletta per chi rimane con il Servizio a Tutele Graduali nei prossimi mesi.

Secondo queste elaborazioni, nella prima metà dell’anno non si tornerebbe ai valori decisamente bassi registrati nel 2020. Anzi, a febbraio i prezzi dell’energia per chi rimane nel Servizio a Tutele Graduali potrebbero subire un ulteriore incremento di circa il 14% in F0 rispetto a gennaio, aumentando dagli attuali 0,070 a 0,080 €/kWh circa.

E a marzo? Non andrebbe meglio. I prezzi dell’energia per le PMI in Tutela Graduale rimarrebbero tra 0,070 e 0,080 €/kWh, e solo all’inizio del secondo trimestre, cioè a partire da aprile 2021, si potrebbe tornare a valori più bassi, intorno a 0,068 €/kWh.

Per proteggersi da queste oscillazioni le PMI che passano al Mercato Libero possono sempre scegliere di bloccare un prezzo fisso, per 12 mesi o addirittura 24, che in media è di 0,065 €/kWh e che per le offerte più convenienti scende fino a 0,053 €/kWh.