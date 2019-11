Office 365, la piattaforma business che migliora il lavoro del team

editato in: da

Quando si parla di nuovi software e strumenti aziendali, le aziende sono sempre più inclini a scegliere soluzioni cloud based: in particolare, il Cloud Computing è una tecnologia che permette di utilizzare determinate risorse attraverso l’impiego di server in remoto. I vantaggi delle soluzioni cloud sono numerosi: oltre alla disponibilità continua del servizio, è evidente una diminuzione dei costi della manutenzione dell’hardware.

Perché è importante condividere i dati in azienda?

Ad oggi, tra i maggiori fornitori di servizi cloud per le aziende, c’è la piattaforma Office 365. Quest’ultima offre un serie di soluzioni cloud molto utili: servizio e-mail, spazio di archiviazione, applicazione editor di testi, fogli di lavoro e molto altro.

Si tratta di strumenti volti a migliorare la produttività e collaborazione all’interno delle aziende. Sempre più spesso si sente parlare di worksharing e di ambiente di lavoro condiviso: i progetti aziendali richiedono sempre più una progettazione integrata ed un livello di dettaglio molto alto. La condivisione del lavoro e delle informazioni, dunque, risulta importantissima e utilizzare strumenti di condivisione e collaborazione, oltre ad essere vantaggiosa sul piano progettuale, costituisce un’occasione unica per lavorare in squadra e sviluppare le relazioni all’interno del team.

Come farlo?

In Office 365 powered by TIM esiste un servizio di condivisione grazie all’archiviazione dei file in OneDrive che permette di visualizzare in tempo reale le modifiche al contenuto condiviso man mano che vengono inserite. Se altri utenti modificano il documento, Office lo segnala e mostra la posizione delle modifiche che si stanno apportando.

Grazie alle funzionalità della piattaforma è più semplice condividere e collaborare su tutti i file:

Accesso ai file ovunque . Grazie a questo servizio, è possibile accedere ai file da ogni dispositivo e anche le modifiche apportate offline verranno caricate automaticamente la volta successiva che l’utente si connette;

. Grazie a questo servizio, è possibile accedere ai file da ogni dispositivo e anche le modifiche apportate offline verranno caricate automaticamente la volta successiva che l’utente si connette; Collaborazione senza limiti . Il servizio Drive di Office permette di collaborare in modo più rapido ed efficace con altri utenti all’interno o all’esterno dell’organizzazione, collaborando in tempo reale con Word, Excel, PowerPoint su dispositivi mobili e desktop;

. Il servizio Drive di Office permette di collaborare in modo più rapido ed efficace con altri utenti all’interno o all’esterno dell’organizzazione, collaborando in tempo reale con Word, Excel, PowerPoint su dispositivi mobili e desktop; Protezione totale. OneDrive protegge file con funzionalità avanzate di crittografia, conformità e sicurezza. Gli amministratori possono gestire i criteri di protezione per mantenere al sicuro tutte le informazioni.

Spazio di archiviazione

Per ogni impresa, è fondamentale avere a disposizione tutti i file creati dalla propria organizzazione. Per questo, quando si parla di Cloud, un servizio importante per tutte le aziende è la quantità di spazio di archiviazione offerto.

Office 365 mette a disposizione uno spazio di archiviazione di 1 TB per i documenti e 50 GB per la posta, solo se non si sceglie il piano Business all’interno del quale non è presente la posta elettronica.

Tipologia di piattaforma

Office 365 è una piattaforma cloud che permette di utilizzare tutte le applicazioni Microsoft (Exchange, Skype for business, OneDrive, Word, Excel, Power Point) in modalità completamente online nella versione Essentials, oppure nella versione Premium permette di installare le app di Word, Excel, Power Point, ecc. direttamente sul PC, così che gli utenti possano utilizzare tutte le funzionalità di questi prodotti anche se non sono connessi.

TIM Business su TIM Digital Store mette a disposizione Office 365 Business grazie al quale si può condividere e avere sempre con sé i propri documenti, indipendentemente dal dispositivo: grazie alle applicazioni Office è possibile lavorare da PC, Mac, Tablet e Smartphone.

In alternativa, TIM Digital Store offre anche il servizio G Suite Managed: migliora il modo di lavorare con Gmail per la posta elettronica, Drive per la condivisione e archiviazione, Documenti, Fogli e Presentazioni per lavorare sui documenti e Google Hangouts Meet&Chat per organizzare videoconferenze, chat e chiamate vocali.