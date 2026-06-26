Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Pensioni di luglio più ricche con la quattordicesima.

Il prossimo sarà un mese più ricco per i pensionati. A luglio infatti arriva la quattordicesima mensilità, che porterà nelle tasche di molti un assegno più alto. Nella rata del settimo mese dell’anno è infatti prevista una “somma aggiuntiva”. È questa la voce sotto la quale si trova nel cedolino la cifra prevista in base al proprio assegno.

Non viene riconosciuta a tutti, ci sono dei criteri per potervi accedere e dei limiti. La somma, inoltre, varia a seconda della categoria. L’Inps ha pubblicato la tabella con valori e criteri per sapere quanto spetta a ogni pensionato.

Pensione luglio: la data di pagamento

La pensione di luglio non è ancora arrivata nelle tasche dei pensionati, ma come ogni mese è già disponibile il cedolino. Questo può essere visionato alcuni giorni prima del pagamento e serve a fornire i dati e le informazioni su aumenti o riduzioni dell’assegno mensile.

Per luglio e non solo, la data di pagamento è a partire dal primo giorno del mese bancabile. Ricordiamo, per esempio, l’unica eccezione: per gennaio è previsto lo slittamento al secondo giorno bancabile.

Per luglio 2026 quindi la data di pagamento è a partire dal 1° luglio.

Assegno più ricco: c’è la quattordicesima.

Luglio prevede per molti pensionati un assegno maggiorato, dato dalla “somma aggiuntiva” nota come quattordicesima.

Chi ne beneficia vedrà nel cedolino di luglio l’indicazione “somma aggiuntiva – c.d. ‘quattordicesima’ l. n. 127/2007 – credito 2026”.

A chi viene pagata?

La quattordicesima viene pagata ai pensionati che hanno compiuto almeno 64 anni. Per il 2026 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° luglio 1963.

Come si legge sul sito Inps:

La quattordicesima viene erogata d’ufficio, in via provvisoria, a luglio ai pensionati che, al 31 luglio 2026, abbiano almeno 64 anni e che, sulla base dei requisiti contributivi previsti e delle informazioni reddituali già presenti nelle banche dati dell’Istituto, rientrino nei limiti stabiliti dalla legge.

In caso di raggiungimento del requisito durante l’anno, la quattordicesima può essere riconosciuta in misura ridotta, cioè in dodicesimi per i mesi di effettiva spettanza.

Si legge:

Per i pensionati che maturano il requisito dei 64 anni dopo l’elaborazione della rata di luglio 2026, oppure per coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2026, la quattordicesima sarà pagata d’ufficio con la rata di dicembre 2026, se risultano soddisfatti i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti.

Attenzione: non spetta alle prestazioni di natura assistenziale come invalidità civile, assegni sociali e pensioni sociali né sui trattamenti di accompagnamento a pensione.

L’età non è l’unico requisito, c’è anche l’aspetto contributivo e una divisione tra lavoro dipendente e autonomo. Nel calcolo degli anni di contribuzione si considera tutta la contribuzione accreditata presso l’INPS o gli enti previdenziali in esso confluiti (ad esempio ENPALS, INPDAP, IPOST, INPGI).

Tabella per la “somma aggiuntiva”

I dati nel dettaglio nella tabella pubblicata sul sito dell’Inps: