Pensioni, si allarga la platea dell’Ape sociale

Sono in dirittura d’arrivo gli accordi finali sulla manovra, le cui misure devono essere votate in commissione Bilancio del Senato.

Tante le novità sulle pensioni, che a partire dal 2022 dovrebbero riguardare non solo Quota 102 (64 anni di età e 38 anni di contributi) ma anche l‘Ape sociale. In particolare, sembra raggiunto l’accordo che amplia l’accesso all’Ape sociale per alcune categorie di lavoratori.

Pensioni, Ape sociale allargato agli operai edili

L’accordo tra governi e sindacati, da inserire nella legge di Bilancio, ha tra le novità il rifinanziamento di un anno dell’Ape sociale con l’allargamento della platea dei lavoratori gravosi e una riduzione della soglia contributiva per alcune categorie di lavoratori. In particolare, scende la contribuzione chiesta ai lavoratori edili e ai ceramisti per anticipare la pensione con l’Ape sociale: si passa da 36 a 32 anni di contributi. Resta fermo, invece, il requisito anagrafico di 63 anni.

Dal 1° gennaio 2022, pertanto, gli operai edili ed i ceramisti avranno uno sconto di 4 anni sul requisito contributivo necessario per accedere all’Ape sociale.

Pensione, come funziona l’Ape sociale

L’Ape sociale è stata introdotta per la prima volta con la legge di Bilancio 2017, in via del tutto sperimentale, per accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni e soggetta a limiti di spesa.

Si tratta di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps per chi ha compiuto almeno 63 anni di età e non sia già titolare di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, su domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Pensione, i requisiti dell’Ape sociale

L’Ape sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché a quelli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla Gestione Separata, i quali: