Energia e trasporti spingono in alto i prezzi degli alimentari: ortaggi a frutto vicini al +31% in un anno, mirtilli +29,3% e legumi +11,7%

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Prezzi carrello della spesa in aumento a novembre.

I continui rincari di energia, carburanti e trasporti si stanno trasferendo progressivamente lungo le filiere di produzione e distribuzione, aumentando il costo di numerosi beni e alimentando nuove pressioni sui prezzi del carrello della spesa. Basti pensare che, secondo l’ultimo report di Assoutenti, in alcuni comparti gli aumenti su base annua hanno ormai superato il 50%.

Rispetto a un anno fa, molti prodotti (compresi beni di prima necessità) costano il doppio oggi.

La classifica dei rincari maggiori

Dall’analisi pubblicata il 1° novembre 2026, basata sugli ultimi dati Istat relativi all’inflazione registrata in Italia, tra i prodotti alimentari, gli aumenti più elevati riguardano:

gli ortaggi a frutto (pomodori, zucchine, zucche, melanzane, peperoni e cetrioli), con una crescita che sfiora il 31%;

mirtilli e frutti di bosco, che registrano un incremento del 29,3%;

cavoli, cavolfiori, broccoli, asparagi, cicoria e insalata, che hanno raggiunto un aumento del 13%.

A seguire si posizionano:

legumi, +11,7%;

cipolle, carote e aglio, +11,1%;

uova, +7,3%;

patate, +7,2%;

frutta, +4,3%;

carne, +4,2%.

I prodotti freschi risultano essere quelli maggiormente colpiti dai rincari, per questo motivo sono diventati anche più difficili da acquistare con regolarità per le famiglie che devono contenere le uscite mensili.

Perché i prezzi continuano ad aumentare

La nuova ondata di rincari è strettamente collegata alle conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente. Le tensioni geopolitiche incidono sui mercati internazionali dell’energia, sulle catene di approvvigionamento e sui costi logistici, creando condizioni favorevoli a nuovi aumenti dei prezzi finali.

Uno dei fattori che alimenta questo trend al rialzo è il costo dell’energia. L’aumento delle bollette di gas ed elettricità per le imprese, infatti, si riflette inevitabilmente sui prezzi al consumo, poiché i maggiori costi di produzione vengono in parte trasferiti sui clienti finali.

Anche i trasporti, che risentono direttamente delle tensioni internazionali, giocano un ruolo rilevante nell’influenzare l’andamento dei mercati. Questo perché il rincaro dei carburanti e dei costi logistici può incidere sul prezzo dei prodotti importati e su quello delle merci distribuite sul territorio nazionale.

I più colpiti dai rincari

Il quadro delineato dall’associazione dei consumatori evidenzia una situazione particolarmente delicata per le famiglie italiane. A differenza di altri aumenti che riguardano beni acquistati occasionalmente, quelli relativi ad alimentari, energia e trasporti interessano spese difficilmente comprimibili. Si può rinviare l’acquisto di un computer o ridurre le spese per alcuni prodotti tecnologici, ma i margini sono decisamente più limitati quando si tratta di acquistare generi alimentari.

Secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, l’Italia rischia di tornare rapidamente ai valori della crisi del 2022. Il problema, infatti, non si esaurisce nella variazione del prezzo di un singolo prodotto. Quando aumentano contemporaneamente bollette, alimentari e trasporti, le famiglie si trovano a dover destinare una quota crescente del proprio reddito alle spese essenziali. Di conseguenza, diminuiscono le risorse disponibili per consumi discrezionali, risparmio, tempo libero e acquisti non indispensabili. Interi comparti che reggono l’economia italiana (come il turismo e la ristorazione) potrebbero quindi risentirne.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

L’andamento dei listini nei prossimi mesi dipenderà soprattutto dall’evoluzione della crisi in Medio Oriente e dalle sue ripercussioni sui mercati energetici e sulle catene di approvvigionamento internazionali.

Se le tensioni dovessero proseguire, il rischio è che gli aumenti dei costi di produzione e trasporto continuino a trasferirsi sui prezzi finali. Il comparto alimentare rimane uno dei più esposti, proprio per la sua dipendenza dall’energia e dalla logistica, oltre che dalle condizioni di produzione agricola.

Senza un rallentamento delle pressioni sui costi a monte, si fa sempre più concreta l’ipotesi che il carrello della spesa continui a diventare più caro.