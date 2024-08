Nel 2025 torna la legge Fornero? Come si andrà in pensione il prossimo anno

Giornalista professionista specializzato in tematiche politiche, economiche e di cronaca giudiziaria. Organizza eventi, presentazioni e rassegne di incontri in tutta Italia.

Fonte: ANSA La professoressa Elsa Fornero, già ministra nel governo Monti e madre della riforma del sistema pensionistico

Se è vero che i Giochi olimpici in corso a Parigi vengono utilizzati dal presidente francese Emanuel Marcon per rimandare il momento in cui dovrà affrontare la questione che riguarda la nomina del nuovo primo ministro (dopo che le elezioni politiche di quest’estate hanno reso molto complicata la formazione di una maggioranza al Parlamento francese), la stessa cosa si potrebbe dire di Giorgia Meloni, che sta accuratamente evitando ogni discorso in merito alla prossima legge di Bilancio, preferendo pubblicare post e commenti sui propri canali social in cui esalta le imprese dei nostri atleti in terra francese.

Nessuno mette in discussione la necessità di glorificare le gesta delle donne e degli uomini in casacca azzurra: al contempo però ci sono milioni di cittadini italiani che ancora devono capire quali saranno le condizioni che permetteranno di accedere alla pensione a partire dal prossimo anno. E questo perché, nonostante gli scongiuri di molti esponenti del centrodestra, il ritorno alla legge Fornero appare quanto mai inevitabile. Vediamo come stanno le cose allo stato attuale.

Nel 2025 torna la legge Fornero? Governo in difficoltà, cosa dobbiamo aspettarci con l’arrivo del nuovo anno

Proseguendo nel paragone tra i due leader, mentre Macron dovrà per forza di cose arrivare ad una scelta nella nomina del suo nuovo primo ministro, la premier italiana potrebbe decidere di non proferire parola durante tutta l’estate in merito al futuro del nostro sistema previdenziale. Questo perché, come tutti sanno, l’esecutivo avrà ben poche carte da giocare con l’arrivo dell’autunno, quando sarà chiamato a scrivere una Manovra economica che si preannuncia molto complicata.

Questo perché, come anticipato poche settimane fa direttamente dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ci si aspetta che l’Unione europea apra una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per eccessivo indebitamento (pari al 7,2% nel 2023, un dato che non viene più accettato da Bruxelles con le nuove regole comunitarie attive dopo lo stop al Patto di stabilità ). Un passaggio che potrebbe costare caro al governo, mentre già oggi i tecnici del Mef sono impegnati a trovare circa 20 miliardi di euro che serviranno per prorogare le misure approvate negli anni scorsi.

Dalla pensione di vecchiaia all’assegno di anzianità, ecco come andremo in pensione nel 2025 con il ritorno alla legge Fornero

E così, mentre a Palazzo Chigi si discute (sempre rigorosamente a porte chiuse) su come si possa ancora sperare di approvare quella Quota 41 tanto cara alla Lega del vicepremier Matteo Salvini, ecco che appare sempre più concreta la possibilità che la contestata legge Fornero torni ad essere protagonista a partire dal 1 gennaio 2025. Infatti, qualora non vi fosse spazio per approvare nuove misure in materia, le regole introdotte dall’allora governo Monti diventerebbero il perno attorno a cui sviluppare tutte le uscite dal mondo del lavoro del prossimo anno.

In sostanza, le possibilità per ottenere l’assegno previdenziale tornerebbero ad essere due: