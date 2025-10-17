Nella Manovra 2026 il Governo blocca l’aumento dell’età pensionabile solo per chi svolge lavori usuranti e gravosi, quali sono

iStock La Manovra fissa lo stop dell'età pensionabile per chi svolge lavori usuranti

Il Governo ha deciso di intervenire in modo selettivo sull’aumento dell’età pensionabile previsto per il 2027. Nella Manovra 2026, infatti, sarà introdotto un blocco parziale che interesserà solo i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Tutti gli altri dovranno invece tenere conto dell’adeguamento alla speranza di vita, con l’età pensionabile che salirà a 67 anni e 3 mesi. L’obiettivo è contenere la spesa previdenziale, stimata in 460 milioni di euro per il 2026, pari allo 0,02% del Pil. Le risorse a disposizione saranno utilizzate per confermare anche alcune misure già esistenti, come Opzione donna, Ape sociale e Quota 103, che consentono l’uscita anticipata dal lavoro in presenza di specifici requisiti anagrafici e contributivi.

Cosa si intende per lavori usuranti e gravosi

Il termine lavori usuranti si riferisce a quelle mansioni particolarmente faticose o svolte in condizioni difficili, che mettono a dura prova la salute fisica e mentale dei lavoratori. L’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 individua quattro categorie principali:

mansioni particolarmente usuranti, come i lavori in galleria, cava o miniera, ad alte temperature o in spazi ristretti;

le attività di rimozione dell’amianto;

la lavorazione del vetro cavo e i lavori dei palombari;

lavoratori notturni, che svolgono attività tra la mezzanotte e le 5 del mattino per almeno 64 giorni l’anno o per almeno tre ore a notte durante tutto l’anno lavorativo;

addetti alla linea di catena, cioè chi opera in processi produttivi a ritmo continuo, caratterizzati da attività ripetitive e tempi di produzione prestabiliti;

conducenti di veicoli per il trasporto pubblico, con una capienza complessiva di almeno nove posti.

A queste categorie si aggiungono i cosiddetti lavori gravosi, definiti dalla legge n. 205 del 2017 e aggiornati con la legge di Bilancio 2022, che ne ha ampliato l’elenco. Queste professioni, pur non rientrando tra quelle considerate usuranti, comportano un impegno fisico o mentale intenso e continuativo.

L’elenco dei lavori usuranti e gravosi

Le professioni classificate come gravose comprendono diverse attività diffuse nei settori dell’edilizia, dei trasporti, dell’agricoltura e dei servizi. Tra queste rientrano:

operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

conduttori di gru e di macchinari per la perforazione;

conciatori di pelli e pellicce;

conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

autisti di mezzi pesanti e camion;

personale sanitario infermieristico e ostetrico che lavora su turni;

addetti all’assistenza di persone non autosufficienti;

insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;

facchini, addetti allo spostamento merci e personale non qualificato addetto alle pulizie;

operatori ecologici, addetti alla raccolta e smistamento rifiuti;

operai agricoli, pescatori, marittimi e personale imbarcato;

lavoratori del vetro e della siderurgia impiegati ad alte temperature.

Con la legge di Bilancio 2022 l’elenco è stato esteso anche ad altre categorie, tra cui:

professori di scuola primaria e personale educativo;

tecnici della salute e operatori dei servizi sanitari e sociali;

addetti ai magazzini e alla gestione logistica;

operatori della cura estetica e dei servizi alla persona;

artigiani e operai specializzati dell’industria e dell’agricoltura;

conduttori di impianti per la lavorazione di metalli, ceramica, legno, carta e prodotti chimici;

operatori di macchinari per la raffinazione di gas, petrolio e per la produzione di energia;

personale addetto al trasporto e alla consegna merci;

lavoratori non qualificati nei servizi di pulizia, agricoltura, silvicoltura e pesca.

Le conseguenze della misura

Il blocco selettivo dell’aumento dell’età pensionabile eviterà che i lavoratori impiegati in questi settori debbano attendere i 67 anni e 3 mesi per accedere alla pensione di vecchiaia. La misura sarà circoscritta e non riguarderà la totalità dei lavoratori, poiché i vincoli di bilancio non consentono un intervento più ampio. Il Governo punta quindi a tutelare chi svolge professioni fisicamente impegnative o a rischio, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità del sistema previdenziale. La decisione si inserisce in un contesto in cui, a partire dal 2027, l’aumento dei requisiti di età e contributi diventerà automatico in base alla speranza di vita, come previsto dalla legge Fornero.