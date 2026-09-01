Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Supermercati più convenienti del 2026.

Quali sono i supermercati dove conviene fare la spesa nel 2026? Con i prezzi dei beni alimentari e non sempre più alti, conoscere quali sono i supermercati dove si spende meno o dove c’è il miglior rapporto qualità-prezzo può fare la differenza.

Altroconsumo, nella sua annuale analisi, ha confrontato 1,5 milioni di prezzi in 1.158 supermercati, ipermercati e discount di ben 67 città italiane. Dall’indagine emerge come scegliere il supermercato giusto possa far risparmiare fino al 40% sulla spesa media annua.

Quali sono i supermercati più convenienti?

La classifica di Altroconsumo non dice dove è meglio fare la spesa e basta, ma fotografa i prezzi più bassi, quali prodotti a marchio del supermercato sono più convenienti e in quali negozi i prodotti di marca arrivano a costare di meno tra sconti e offerte.

Qual è il supermercato più economico?

Il supermercato più economico d’Italia è Eurospin, che anche quest’anno si dimostra essere il negozio dove si può spendere di meno in assoluto. In generale dalla classifica si evince che sono proprio i discount a dominare le prime posizioni della classifica per i prezzi dei prodotti più bassi.

Supermercati e ipermercati invece si trovano più in alto nella classifica: se Eurospin ha un punteggio di 100 perché è la catena più economica, Ipercoop si trova più in alto con 117 punti (ovvero i prezzi sono il 17% più alti rispetto a Eurospin).

La classifica:

Eurospin con 100 punti;

In’s con 100 punti;

Lidl con 100 punti;

Prix con 102 punti;

ALDI con 103 punti;

MD con 105 punti;

Penny con 108 punti;

D-Più Discount 115 punti;

Ipercoop con 117 punti;

Todis 117 punti;

Interspar con 118 punti;

Esselunga Superstore con 120 punti;

Esselunga con 122 punti;

Spazio Conad con 123 punti;

Coop con 124 punti;

Carrefour con 125 punti;

Pam con 125 punti;

Dok con 128 punti;

Famila con 128 punti;

Conad Superstore con 129 punti;

Conad con 130 punti;

Famila Superstore con 131 punti;

Tigre con 133 punti;

Eurospar con 134 punti;

Carrefour Market con 135 punti.

Attenzione: la classifica dei supermercati più convenienti è diversa da quella dei migliori e peggiori supermercati d’Italia, che si basa su altri fattori.

Quali prodotti a marchio supermercato sono più convenienti?

La classifica di Altroconsumo esamina anche i prodotti della linea del supermercato, rilevando quali sono i più convenienti. In questo caso a vincere è Spazio Conad, con la “linea standard”. Scegliendo questi prodotti si può risparmiare fino al 19% rispetto a Eurospar, che è in fondo alla classifica.

Migliorano molto i prezzi dei prodotti del supermercato di Esselunga, che l’anno scorso era tra i più cari, mentre quest’anno è tra le prime posizioni.

Diventa invece più costosa Carrefour, che nel 2025 si aggiudicava la vetta della classifica e ora scende a 105 punti.

Dove si spende meno per i prodotti di marca?

È possibile anche pensare di fare una spesa solo con prodotti di marca e in questo caso i prezzi tra le insegne risultano allineati, quindi le possibilità di risparmio si riducono.

La classifica resta quindi piuttosto stabile anche rispetto a quella dello scorso anno, ma si aggiudicano i prezzi più bassi Ipercoop e Spazio Conad.

Rispetto all’ultima in classifica, Carrefour Market, il divario non è molto ampio e i prezzi dei prodotti brandizzati arrivano a costare circa il 7% in più.

Fino a quanto si può risparmiare

Altroconsumo fornisce un vero e proprio indice di quanto si può risparmiare sulla spesa annuale con il giusto carrello in base alla composizione del nucleo familiare.

Per esempio, una persona da sola fa una spesa media annua al supermercato di circa 5.740 euro; il risparmio possibile in un anno scegliendo l’insegna più conveniente dell’indagine per ogni carrello è di:

spesa con prodotti più economici 2.305 euro;

spesa con prodotti a marchio commerciale 2.110 euro;

spesa mista al discount 1.695 euro;

spesa con prodotti di marca 255 euro;

spesa mista in iper e super 150 euro.

Un altro esempio utile per confrontare il risparmio possibile in un anno è la coppia con due figli, quindi la famiglia media di quattro persone che spende circa 9.450 euro l’anno. Questa, scegliendo l’insegna più conveniente dell’indagine per ogni carrello, arriva a risparmiare:

con una spesa di prodotti più economici 3.790 euro;

con una spesa di prodotti a marchio commerciale 3.305 euro;

spesa mista al discount 2.790 euro;

spesa con prodotti di marca 420 euro;

spesa mista in iper e super 245 euro.

In altre parole, il risparmio più elevato, fino anche a 3.790 euro l’anno, si ottiene scegliendo discount e prodotti più economici, quindi abbandonando i prodotti di marca e iper e supermercati.

In alternativa, per un risparmio immediato in caso di spese extra come quelle scolastiche (in aumento rispetto allo scorso anno) si può pensare di fare la spesa a rate. Al momento non è disponibile in tutti i supermercati.