ANSA Ferragosto 2026, stangata sui carburanti: il pieno ora costa di più

Ferragosto 2026 sarà più caro per gli automobilisti italiani. Chi si metterà in viaggio per il 15 di agosto, così come chi rientrerà dalle vacanze nei prossimi giorni, dovrà fare i conti con un caro-carburante che pesa concretamente sulle tasche delle famiglie. È quanto emerge dall’analisi diffusa da Assoutenti, che ha calcolato l’impatto dei rincari registrati nelle ultime settimane su tutte le principali tipologie di carburante, dal gasolio alla benzina, fino a Gpl e metano.

Prezzi benzina e diesel a Ferragosto, quanto costa il pieno

A pagare il conto più salato saranno i proprietari di automobili diesel. Nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, gli aumenti delle ultime settimane hanno portato il prezzo del gasolio al 27,6% in più rispetto al Ferragosto 2025. Secondo i calcoli di Assoutenti, un pieno di gasolio costa oggi 22,55 euro in più rispetto a un anno fa, una cifra pesante per chi percorre lunghe distanze per raggiungere le località di vacanza o per tornare a casa.

Non va meglio a chi guida un’auto a benzina, il secondo carburante più rincarato su base annua. Un litro di verde costa oggi quasi il 16,9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aggravio che si traduce in 14,3 euro in più per un pieno.

Anche chi guida un auto a gas non è al riparo dai rincari: il metano segna un aumento del 12,1% rispetto al 2025, mentre il Gpl, pur risultando il carburante meno colpito, costa comunque il 7,2% in più rispetto a un anno fa.

Cosa chiede Assoutenti

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha commentato la situazione:

Gli italiani che nelle prossime ore si metteranno in viaggio in auto lungo strade e autostrade della nostra Penisola dovranno fare i conti con un Ferragosto salato sul fronte dei rifornimenti. La situazione in Medio Oriente continua a pesare come un macigno sulle tasche dei consumatori, e gli interventi fin qui adottati non sono stati sufficienti ad evitare una vera e propria stangata sugli automobilisti.

Per questo motivo l’associazione dei consumatori chiede all’esecutivo misure più incisive, capaci di calmierare sia i listini dei carburanti sia le bollette energetiche. Tra le proposte avanzate da Assoutenti c’è quella di reperire le risorse necessarie attraverso una tassazione mirata sui profitti record realizzati da società petrolifere, energetiche, banche e assicurazioni. Un tema che negli ultimi anni è tornato spesso al centro del dibattito politico italiano nei periodi di maggiore volatilità dei prezzi energetici.

I prezzi di diesel e benzina regione per regione in Italia

In attesa di eventuali nuovi interventi, milioni di italiani si preparano dunque a partire con il portafoglio più leggero, mentre le associazioni dei consumatori continuano a monitorare l’andamento dei listini alla pompa in tutte le regioni della Penisola. Secondo l’Osservatorio Prezzi del Mimit, i prezzi del 14 agosto 2026 nelle regioni italiane sono i seguenti: