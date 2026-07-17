ANSA Aumenti benzina e diesel: in queste regioni il pieno costa di più

Il prezzo dei carburanti torna a salire in Italia e riaccende il dibattito su accise, inflazione e potere d’acquisto. Negli ultimi giorni, secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il prezzo medio del gasolio sfiora i 2 euro al litro, con diverse aree del Paese che hanno già superato questa soglia. È il segnale di una nuova fase di rincari che interessa milioni di automobilisti e imprese, con effetti diretti anche sul costo della vita.

Prezzo carburanti oggi, i dati aggiornati

Il prezzo medio del gasolio sfiora i 2 euro al litro, con punte superiori in alcune aree del Paese. Bolzano si conferma tra le province più care, seguita da Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. Anche la benzina registra valori elevati, con una media nazionale intorno a 1,91 euro al litro.

Sulla rete autostradale i prezzi risultano ancora più alti: il gasolio supera i 2,11 euro al litro, mentre la benzina sfiora i 2 euro. Una differenza che continua a pesare soprattutto per chi percorre lunghe distanze, come lavoratori e autotrasportatori.

Di seguito i prezzi medi regionali aggiornati a oggi:

Regione Benzina Gasolio GPL Metano Abruzzo 1.887 1.993 0.772 1.508 Basilicata 1.908 2.012 0.747 1.578 Bolzano 1.925 2.033 0.863 1.730 Calabria 1.903 2.014 0.803 1.662 Campania 1.890 1.997 0.714 1.515 Emilia Romagna 1.878 1.994 0.737 1.520 Friuli Venezia Giulia 1.899 2.013 0.744 1.499 Lazio 1.877 1.993 0.736 1.636 Liguria 1.889 1.997 0.858 1.536 Lombardia 1.877 1.994 0.730 1.533 Marche 1.867 1.976 0.778 1.498 Molise 1.904 2.004 0.794 1.473 Piemonte 1.878 1.992 0.733 1.576 Puglia 1.896 2.001 0.734 1.610 Sardegna 1.894 2.005 0.861 n.d. Sicilia 1.898 2.008 0.808 1.815 Toscana 1.884 1.995 0.754 1.599 Trento 1.898 2.001 0.794 1.531 Umbria 1.882 1.989 0.777 1.498 Valle d’Aosta 1.898 2.010 0.862 n.d. Veneto 1.872 1.988 0.751 1.502

Perché aumentano i prezzi dei carburanti

L’aumento del prezzo di benzina e gasolio è legato a due fattori principali. Il primo è la fine dello sconto sulle accise, terminato il 3 luglio, che ha determinato un aumento immediato dei prezzi alla pompa. Il secondo riguarda le tensioni internazionali, che hanno spinto al rialzo le quotazioni del petrolio.

Il Brent, punto di riferimento per il mercato europeo, ha registrato un aumento di circa il 18% dall’inizio di luglio. Un dato che si riflette rapidamente sui costi dei carburanti, rendendo più caro fare rifornimento.

Impatto su famiglie e consumi

L’aumento dei carburanti ha conseguenze dirette sul bilancio delle famiglie. Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, in alcune regioni un pieno costa anche 7 euro in più:

Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto, in Veneto il gasolio si paga 15,3 cent in più al litro, pari a 7 euro e 65 cent per un pieno di 50 litri, un primato che supera abbondantemente il rialzo in autostrada, fermo a 5,90 euro. Medaglia d’argento per il Friuli (7,25 euro in più a rifornimento), sul gradino più basso del podio la Lombardia (+7,10 euro)

Ma l’effetto non si ferma alla pompa. In Italia oltre l’86% delle merci viaggia su gomma. Ciò significa che il caro carburanti incide anche sui prezzi dei beni di largo consumo, alimentando ulteriormente l’inflazione.

Le richieste al governo

Di fronte a questa situazione, le associazioni chiedono interventi concreti. Anna Rea, presidente dell’Adoc (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori), il 14 luglio aveva sottolineato:

Dalla scorsa settimana non solo in autostrada ma anche in città il prezzo è tornato sopra i due euro in moltissimi distributori. L’Adoc si augura che le nuove gare per le concessioni in autostrada, come da ultime regolazioni Art, portino a ridurre il divario tra prezzi sulla rete stradale e prezzi sulla rete autostradale. Il governo cosa fa? Inerzia. Caro governo, tra l’essere pronto e l’agire concretamente passa troppo tempo. Ci chiediamo: cosa aspettate? Le attese sono esclusivamente a danno dei consumatori, specie in un periodo come questo di partenze per le vacanze.

Anche Dona rivolge la stessa richiesta al Governo e, in una nota, afferma: