Fonte: 123RF Tassi di interesse della banca, oltre il limite massimo si tratta di usura.

La Direzione generale Regolamentazione e vigilanza del Dipartimento del Tesoro ha pubblicato i nuovi “tassi soglia” validi per il secondo trimestre del 2025. Dal 1° aprile al 30 giugno 2025, cioè, questi parametri saranno cruciali, poiché punto di riferimento-limite per determinare quando un tasso di interesse applicato dalle banche e dagli intermediari finanziari diventa usurario, secondo quanto stabilito dal Codice Penale e dalla legge.

Come vengono determinati i tassi di interesse limite

L’intervento legislativo del Dipartimento del Tesoro, mira a stabilire con un apposito i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), che rappresentano la media dei tassi di interesse applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per diverse operazioni di credito. Questi includono aperture di credito in conto corrente, prestiti personali, mutui, leasing e altre forme di finanziamento. Il TEGM serve come base per calcolare il tasso massimo oltre il quale un interesse è considerato usurario.

Il calcolo del tasso soglia segue un processo preciso, ovvero, prima Bankitalia raccoglie dati sui tassi di interesse effettivamente applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari nei mesi precedenti, suddivisi per tipologia di operazione e fascia d’importo. Al tasso medio rilevato si aggiunge un incremento del 25% e di aggiunge un margine fisso, cioè si sommano ulteriori 4 punti percentuali.

In questo modo, si fissa il limite massimo della differenza. Ovvero la legge stabilisce che la differenza tra il tasso medio e il tasso soglia non possa superare gli 8 punti percentuali.

Esempio pratico: per le aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 euro, il TEGM è fissato al 10,35%. Applicando la formula: aumento del 25% = 10,35% × 1,25 = 12,94% + aggiunta di 4 punti percentuali =12,94% + 4% = 16,94%; Poiché la differenza con il tasso medio è inferiore a 8 punti percentuali, il tasso soglia resta 16,9375% (arrotondato secondo le regole vigenti).

Quando un tasso di interesse diventa usurario?

È la legge che indica di volta in volta i valori da tassi di interesse limite, per cui è possibile riassumere dicendo che un tasso di interesse è considerato usurario quando supera la soglia stabilita dai decreti ministeriali aggiornati – solitamente – ogni trimestre.

Gli intermediari finanziari e le banche sono tenuti ad affiggere tali tassi nei propri locali e a rispettare le soglie stabilite, pena gravi sanzioni, inclusa la nullità per le clausole contrattuali abusive. Secondo il nuovo decreto, in vigore dal 1° aprile 2025, ecco i nuovi tassi.

Per le aperture di credito in conto corrente:

fino a 5.000 euro – tasso medio 10,35%, tasso limite 16,9375%;

oltre 5.000 euro – tasso medio 9,24%, tasso limite 15,5500%.

Per gli scoperti senza affidamento:

fino a 1.500 euro – tasso medio 15,51%, tasso limite 23,3875%;

oltre 1.500 euro – tasso medio 15,37%, tasso limite 23,2125%.

Per i finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori:

fino a 50.000 euro – tasso medio 7,21%, tasso limite 13,0125%;

da 50.000 a 200.000 euro – tasso medio 6,95%, tasso limite 12,6875%

oltre 200.000 euro – tasso medio 5,39%, tasso limite 10,7375%.

Per il credito personale:

tasso medio 10,90%, tasso limite 17,6250%.

Per il credito finalizzato:

tasso medio 10,36%, tasso limite 16,9500%.

Per le operazioni di factoring (un contratto con il quale l’impresa cede a una società specializzata i propri crediti esistenti o futuri) fino a 50.000 euro:

tasso medio 5,81%, tasso limite 11,2625%;

Per il leasing immobiliare:

a tasso fisso – tasso medio 5,52%, tasso limite 10,9000%;

a tasso variabile – tasso medio 5,93%, tasso limite 11,4125%.

Per il leasing aeronavale e su autoveicoli:

fino a 25.000 euro – tasso medio 9,11%, tasso limite 15,3875%;

oltre 25.000 euro – tasso medio 8,33%, tasso limite 14,4125%.

Per il leasing strumentale:

fino a 25.000 euro – tasso medio 9,86%, tasso limite 16,3250%;

oltre 25.000 euro – tasso medio 7,41%, tasso limite 13,2625%.

Per i mutui con garanzia ipotecaria:

a tasso fisso – tasso medio 3,35%, tasso limite 8,1875%;

a tasso variabile – tasso medio 4,92%, tasso limite 10,1500%.

Per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione:

fino a 15.000 euro – tasso medio 13,32%, tasso limite 20,6500%;

oltre 15.000 euro – tasso medio 9,23%, tasso limite 15,5375%.

In caso di credito revolving:

tasso medio 15,36%, tasso limite 23,2000%.

In caso di finanziamenti con carte di credito:

tasso medio 11,12%, tasso limite 17,9%;

Per altri finanziamenti vari:

tasso medio 14,42%, tasso limite 22,0250%.

Il decreto esclude dal calcolo dei TEGM gli interessi di mora, ossia quelli applicati in caso di ritardo nei pagamenti.