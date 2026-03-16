Dove comprare casa in Spagna per risparmiare. I prezzi delle abitazioni usate sono saliti del 15,34% nel 2025 e le città meno care

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iStock I prezzi al mq per comprare casa in Spagna e dove conviene

Sogni di comprare casa in Spagna? Forse non è il periodo storico più adatto. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa Spagna, realizzate in collaborazione con l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, il mercato immobiliare spagnolo ha registrato un forte incremento delle quotazioni nel corso del 2025. L’aumento dei prezzi riapre quindi una domanda frequente tra gli investitori: comprare casa in Spagna conviene davvero?

Come stanno cambiando i prezzi delle case in Spagna

Il primo elemento da considerare è l’andamento dei prezzi degli immobili. I dati mostrano una crescita significativa del valore delle abitazioni nel corso dell’ultimo anno. Secondo l’analisi del Gruppo Tecnocasa, il prezzo delle case usate in Spagna è aumentato del 15,34% nella prima metà del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Il valore medio si è portato a circa 3.338 euro al metro quadrato, rispetto ai 2.894 euro al metro quadrato registrati nella seconda metà del 2024. Le attuali quotazioni immobiliari hanno ormai raggiunto livelli simili a quelli registrati nel 2006, poco prima della grande crisi del mercato immobiliare spagnolo. Questa crescita indica un mercato in forte espansione, sostenuto da una domanda che negli ultimi anni è tornata a crescere in modo costante.

Le città più care per comprare casa

Un altro fattore determinante per valutare la convenienza dell’acquisto riguarda la differenza dei prezzi tra le varie città spagnole. I dati mostrano che le principali aree metropolitane restano le più costose. Madrid registra il prezzo medio più elevato per le abitazioni usate, con circa 4.101 euro al metro quadrato e un aumento del 19,56% rispetto all’anno precedente. Subito dopo si colloca Barcellona, dove il prezzo medio si attesta a circa 4.053 euro al metro quadrato, con un incremento del 10,05%. Accanto alle grandi città emergono anche centri con aumenti molto rapidi dei prezzi. Il caso più evidente è Getafe, che ha registrato una crescita annua del 20,77% nel periodo analizzato. All’estremo opposto della classifica si trova Talavera de la Reina, dove il prezzo medio delle abitazioni si ferma intorno a 1.073 euro al metro quadrato, uno dei valori più bassi tra le città analizzate.

La crescita dei prezzi delle abitazioni ha avuto effetti anche sul mercato dei finanziamenti immobiliari. Secondo lo studio Tecnocasa, nella seconda metà del 2025 il valore medio dei mutui concessi in Spagna è aumentato del 16,8% su base annua, arrivando a circa 154.530 euro.

Città Prezzo al mq secondo semestre 2024 Prezzo al mq primo semestre 2025 Variazione % Madrid 3.430 € 4.101 € +19,56% Barcellona 3.683 € 4.053 € +10,05% Getafe 2.784 € 3.362 € +20,77% Valencia 2.145 € 2.429 € +13,25% Siviglia 1.763 € 2.078 € +16,58% Malaga 2.508 € 2.697 € +7,52% Talavera de la Reina 905 € 1.073 € +18,58% Media totale 2.894 € 3.338 € +15,34%

Perché molti investitori guardano alla Spagna

Nonostante l’aumento delle quotazioni, la Spagna continua a essere considerata un mercato interessante da molti investitori internazionali. Tra i fattori che attirano acquirenti stranieri ci sono il clima favorevole, il forte sviluppo turistico e il prezzo medio degli immobili che, in molte aree, resta inferiore rispetto ad altre capitali europee. In alcune zone costiere e nelle città turistiche la domanda di seconde case e di immobili destinati agli affitti brevi continua a sostenere il mercato. Questo fenomeno ha contribuito alla crescita delle compravendite negli ultimi anni e alla progressiva rivalutazione del patrimonio immobiliare.