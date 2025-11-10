Il mercato immobiliare sta cambiando volto, trainato dalla crescita esponenziale delle persone che vivono da sole. Lo afferma l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che, analizzando i dati delle proprie agenzie e incrociandoli con le statistiche Istat, delinea un panorama sociale in forte evoluzione
I numeri delle compravendite confermano questo trend. Nel primo semestre del 2025, gli acquisti immobiliari da parte di single sono saliti al 32,8%, in aumento rispetto al 31,5% dello stesso periodo del 2024. Nelle grandi città, la percentuale media di acquirenti single schizza addirittura al 37,8%, con picchi che superano il 40% a Milano, Torino e Genova.
Indice
L’aumento negli ultimi anni
Negli ultimi anni, il mercato immobiliare italiano ha visto un progressivo aumento della presenza di acquirenti single, segno di una maggiore indipendenza economica e di un cambiamento nei modelli abitativi tradizionali. Secondo i dati, la quota di single che acquistano casa è cresciuta in modo costante fino al 2023, con un leggero calo l’anno successivo e una ripresa nel 2025.
- 2019 – 28,7%;
- 2020 – 29,5%;
- 2021 – 30,4%;
- 2022 – 31,9%;
- 2023 – 33,5%;
- 2024 – 31,5%;
- 2025 – 32,8%.
Nel complesso, la quota di acquirenti single è aumentata di circa 4 punti percentuali in sei anni, confermando un trend strutturale di crescente domanda abitativa individuale.
Le città con i dati in crescita
La quota di acquirenti single in Italia continua quindi a crescere: solo l’anno scorso si era registrata una lieve contrazione, ma quest’anno la percentuale è tornata a salire. La percentuale media di acquirenti single nelle grandi città sale al 37,8%, con punte che superano il 40% in città come Milano, Torino e Genova. Questo l’elenco delle città analizzate:
- Bari (35,6%);
- Bologna (35,5%);
- Firenze (34,1%);
- Genova (43,0%);
- Milano (46,1%);
- Napoli (26,4%);
- Palermo (27,0%);
- Roma (38,3%);
- Torino (45,7%);
- Verona (39,7%).
Gli immobili più cercati
Ma cosa cercano i single nel mercato immobiliare? Secondo i dati, l’81,8% compra per necessità di prima casa, mentre calano gli acquisti per investimento (14,8%). L’abitazione principale rimane il target primario degli acquisti da parte di single e nel 2025 si attesta all’81,8% sul totale delle compravendite. Sempre bassa invece la percentuale di acquisti di case vacanza, attualmente rappresenta il 3,4%, quota molto simile a quelle registrate negli anni precedenti.
|Anno (I semestre)
|Abitazione principale
|Casa vacanza
|Investimento
|2019
|81,5%
|2,8%
|15,7%
|2020
|83,0%
|2,9%
|14,1%
|2021
|82,4%
|3,3%
|14,3%
|2022
|81,5%
|3,8%
|14,7%
|2023
|78,6%
|3,8%
|17,8%
|2024
|79,5%
|3,5%
|17,0%
|2025
|81,8%
|3,4%
|14,8%
Nel primo semestre del 2025, le soluzioni più acquistate dai single sono i trilocali (35,1%), seguiti dai bilocali (32,1%), mentre gli immobili con quattro locali rappresentano il 12,9% delle compravendite. Le soluzioni indipendenti e semindipendenti si attestano al 12,5%, in crescita rispetto al 2022, mentre i monolocali rimangono una quota marginale del mercato con circa il 4% degli acquisti.
Nel complesso, i dati evidenziano come i single italiani prediligano abitazioni di dimensioni medie, con un crescente interesse verso case indipendenti e semindipendenti, probabilmente legato al desiderio di maggiore autonomia abitativa e comfort post-pandemia.
Mutui e locazioni, il ritorno del credito
Sul fronte finanziario, si registra un cambiamento: sebbene la maggioranza degli single (52,1%) utilizzi ancora capitale proprio, questa quota è in calo. Di conseguenza, aumenta il ricorso al mutuo, che tocca quasi il 48% (era il 41% nel 2024).
Anche nel mercato delle locazioni i single sono i protagonisti assoluti, rappresentando il 48,3% degli affittuari, il dato più alto dal 2019. La stragrande maggioranza (60,9%) affitta per scelta abitativa, mentre restano stabili le quote di studenti universitari (6,9%) e lavoratori trasfertisti (32,2%).