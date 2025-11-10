Nel 2025 quasi un acquirente su tre è single: aumentano gli acquisti per la prima casa e cresce l’indipendenza abitativa nelle grandi città

123RF Boom degli single che comprano casa

Il mercato immobiliare sta cambiando volto, trainato dalla crescita esponenziale delle persone che vivono da sole. Lo afferma l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che, analizzando i dati delle proprie agenzie e incrociandoli con le statistiche Istat, delinea un panorama sociale in forte evoluzione

I numeri delle compravendite confermano questo trend. Nel primo semestre del 2025, gli acquisti immobiliari da parte di single sono saliti al 32,8%, in aumento rispetto al 31,5% dello stesso periodo del 2024. Nelle grandi città, la percentuale media di acquirenti single schizza addirittura al 37,8%, con picchi che superano il 40% a Milano, Torino e Genova.

L’aumento negli ultimi anni

Negli ultimi anni, il mercato immobiliare italiano ha visto un progressivo aumento della presenza di acquirenti single, segno di una maggiore indipendenza economica e di un cambiamento nei modelli abitativi tradizionali. Secondo i dati, la quota di single che acquistano casa è cresciuta in modo costante fino al 2023, con un leggero calo l’anno successivo e una ripresa nel 2025.

2019 – 28,7%;

2020 – 29,5%;

2021 – 30,4%;

2022 – 31,9%;

2023 – 33,5%;

2024 – 31,5%;

2025 – 32,8%.

Nel complesso, la quota di acquirenti single è aumentata di circa 4 punti percentuali in sei anni, confermando un trend strutturale di crescente domanda abitativa individuale.

Le città con i dati in crescita

La quota di acquirenti single in Italia continua quindi a crescere: solo l’anno scorso si era registrata una lieve contrazione, ma quest’anno la percentuale è tornata a salire. La percentuale media di acquirenti single nelle grandi città sale al 37,8%, con punte che superano il 40% in città come Milano, Torino e Genova. Questo l’elenco delle città analizzate:

Bari (35,6%);

Bologna (35,5%);

Firenze (34,1%);

Genova (43,0%);

Milano (46,1%);

Napoli (26,4%);

Palermo (27,0%);

Roma (38,3%);

Torino (45,7%);

Verona (39,7%).

Gli immobili più cercati

Ma cosa cercano i single nel mercato immobiliare? Secondo i dati, l’81,8% compra per necessità di prima casa, mentre calano gli acquisti per investimento (14,8%). L’abitazione principale rimane il target primario degli acquisti da parte di single e nel 2025 si attesta all’81,8% sul totale delle compravendite. Sempre bassa invece la percentuale di acquisti di case vacanza, attualmente rappresenta il 3,4%, quota molto simile a quelle registrate negli anni precedenti.

Anno (I semestre) Abitazione principale Casa vacanza Investimento 2019 81,5% 2,8% 15,7% 2020 83,0% 2,9% 14,1% 2021 82,4% 3,3% 14,3% 2022 81,5% 3,8% 14,7% 2023 78,6% 3,8% 17,8% 2024 79,5% 3,5% 17,0% 2025 81,8% 3,4% 14,8%

Nel primo semestre del 2025, le soluzioni più acquistate dai single sono i trilocali (35,1%), seguiti dai bilocali (32,1%), mentre gli immobili con quattro locali rappresentano il 12,9% delle compravendite. Le soluzioni indipendenti e semindipendenti si attestano al 12,5%, in crescita rispetto al 2022, mentre i monolocali rimangono una quota marginale del mercato con circa il 4% degli acquisti.

Nel complesso, i dati evidenziano come i single italiani prediligano abitazioni di dimensioni medie, con un crescente interesse verso case indipendenti e semindipendenti, probabilmente legato al desiderio di maggiore autonomia abitativa e comfort post-pandemia.

Mutui e locazioni, il ritorno del credito

Sul fronte finanziario, si registra un cambiamento: sebbene la maggioranza degli single (52,1%) utilizzi ancora capitale proprio, questa quota è in calo. Di conseguenza, aumenta il ricorso al mutuo, che tocca quasi il 48% (era il 41% nel 2024).

Anche nel mercato delle locazioni i single sono i protagonisti assoluti, rappresentando il 48,3% degli affittuari, il dato più alto dal 2019. La stragrande maggioranza (60,9%) affitta per scelta abitativa, mentre restano stabili le quote di studenti universitari (6,9%) e lavoratori trasfertisti (32,2%).