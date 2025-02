Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: 123RF Case, quanto spendono gli italiani

Il mercato immobiliare non rallenta e gli italiani continuano a cercare la casa ideale sulle tracce di un affare, soprattutto un giusto compromesso tra prezzo e metratura. Casa.it ha scandagliato i dati dello scorso anno, rivelando chi cerca cosa, dove e con quale budget. Alcune conferme, qualche sorpresa e il solito inseguimento al mattone giusto.

Dove si cercano più case in Italia

Il Nord-ovest è il luogo dove vengono cercate più case, seguito dal Centro e dal Nord-est, con Sud e Isole a inseguire. Lombardia in testa, seguita da Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna, con la Toscana che cede terreno.

Ecco le province più ambite:

Roma, Milano e Torino

Napoli e Genova

Brescia, Bergamo e Monza si distinguono in Lombardia

Latina, Anzio e Viterbo attirano nel Lazio

Verona, Venezia e Padova in evidenza in Veneto

Bologna, Parma e Modena in Emilia-Romagna

Fuori dai grandi centri, Sanremo è sempre in vetta, con Scalea e Anzio subito dietro. Tra i comuni sotto i 100.000 abitanti, spiccano Lecce e Treviso.

Gli appartamenti le tipologie di case più ambite

Gli italiani continuano a puntare sugli appartamenti, che dominano la scena immobiliare senza rivali. Case indipendenti e ville restano in corsa, ma è nelle città che si delineano le vere ossessioni: a Roma impazzano attici e mansarde, a Milano il loft è diventato quasi una religione. A Torino e Genova risale la voglia di indipendenza con case singole sempre più ricercate, mentre a Palermo, con i prezzi più bassi, la villa resta un’icona del buon vivere.

Le preferenze abitative vanno di pari passo con il portafoglio. La battaglia sulle metrature non è solo una questione di gusti, ma anche di budget e di costo delle case: chi può permettersi spazi più ampi si sposta verso le soluzioni indipendenti, mentre nelle grandi città i prezzi fanno da padrone e spingono le ricerche su metrature più contenute.

Le case tra 51 e 100 mq dominano la scena, seguite da quelle tra 101 e 150 mq e poi da soluzioni ancora più generose tra 151 e 250 mq.

A Roma e Torino si cerca una dimensione compatta, mentre a Milano devono adattarsi con soluzioni più piccole tra 26 e 50 mq, proprio come nel film con Renato Pozzetto, ormai diventato una triste realtà, accettata inspiegabilmente senza troppo scontento.

Prezzi: quanto spendono gli italiani per le case

Il budget detta le regole del gioco e le ricerche si concentrano là dove il prezzo incontra la possibilità.

Per quanto riguarda le case in vendita, il range tra 100.001 e 200.000 euro è il preferito, con un’ondata di richieste anche nella fascia 50.001-100.000 euro. Sopra i 200.000 euro, si entra in un territorio più esclusivo, che attira soprattutto chi punta agli immobili tra 200.001 e 300.000 euro.

Roma : Il grosso delle richieste si attesta tra 100.001 e 200.000 euro, ma cresce la quota per chi può permettersi immobili fino a 400.000 euro.

: Il grosso delle richieste si attesta tra 100.001 e 200.000 euro, ma cresce la quota per chi può permettersi immobili fino a 400.000 euro. Milano : Si parte direttamente da 200.001-300.000 euro, con un allungo sulla fascia immediatamente superiore.

: Si parte direttamente da 200.001-300.000 euro, con un allungo sulla fascia immediatamente superiore. Torino, Genova e Palermo: Qui domina la fascia 100.001-200.000 euro.

Chi non compra, affitta. E chi affitta ha un tetto massimo ben chiaro. La fascia più battuta va dai 401 ai 600 euro al mese, seguita da chi può spingersi tra i 601 e gli 800 euro, mentre i più fortunati (o audaci) puntano tra i 801 e i 1.000 euro.