Affitti a Bruxelles, il costo medio per un monolocale a 800 euro

Fonte: 123RF Foto panoramica della torre del Municipio a Bruxelles

La recente riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea, pur essendo la terza del 2024, non sta avendo l’effetto sperato sulla crisi degli affitti a Bruxelles. Nonostante un contesto di inflazione più bassa nell’Eurozona (scesa sotto il target del 2% a settembre 2024) le problematiche del mercato immobiliare restano profonde in Belgio e nel nord Europa, come nel sud del continente europeo, in Grecia e Spagna.

Il calo dell’inflazione e dei tassi applicati dalla Bce, in teoria, avrebbe dovuto dare un’immediata spinta all’acquisto di case, tuttavia una combinazione di fattori rende l’investimento immobiliare meno attraente, anche in un contesto di deflazione. Le ragioni sono presto dette: da un parte a scoraggiare i cittadini di Bruxelles dal comprare (e magari ristrutturare) casa incide la fine degli incentivi fiscali per l’edilizia, come la riduzione dell’Iva sulle operazioni di demolizione e ricostruzione.

Crisi degli affitti a Bruxelles: perché incide il blocco delle compravendite immobiliari

Questo sconto, che in passato rendeva più accessibili le ristrutturazioni, è stato sospeso – come è successo in Italia con il Superbonus – obbligando i nuovi acquirenti ad affrontare costi molto più elevati. Le nuove normative di efficienza energetica, inoltre, sono particolarmente severe nella regione di Bruxelles-Capitale e richiedono costosi interventi come l’installazione di sistemi di isolamento. Per molti cittadini questo è abbastanza per rinunciare a comprare casa e rimanere in affitto, purtroppo però se il mercato delle compravendite resta fermo, il prezzo degli affitti continua a salire. Ed è quello che sta succedendo a Bruxelles.

Quanto cosa l’affitto medio per l’affitto a Bruxelles

Il costo degli affitti a Bruxelles ha registrato un aumento del 2,8% nella prima metà del 2024, con previsioni di ulteriori incrementi fino al 6% entro la fine del 2024. Il costo medio di un affitto per un appartamento nella città dove ha sede la Commissione Europea si aggira intorno a 1.249 euro al mese, mentre per un monolocale si aggira intorno agli 800 euro. Aumenti tutto sommato bassi rispetto a quelli registrati dalle case a schiera, abitazioni alte due o tre piani e con giardini posteriori, che rappresentano una parte fondamentale del tessuto urbano di Bruxelles: + 15,5%, per una media di affitto al mese di 2.140 euro.

Vivere a Bruxelles, le zone più economiche dove cercare casa in affitto

Detto questo, non ci resta che entrare nel dettaglio e scoprire quali sono le zone più economiche di Bruxelles per prendere casa in affitto, ma anche quali sono i quartieri più ambiti da chi si trasferisce a Bruxelles per lavorare, magari proprio in rue de la Loi dove ha sede la Commissione Europea.

A ottobre 2024 il quartiere Ganshoren, nella periferia nord-ovest, si conferma come una delle zone più economiche di Bruxelles per prendere casa in affitto. Pur essendo attraversato da arterie stradali principali ha livelli di inquinamento più bassi rispetto ad altre zone e una buona disponibilità di spazi verdi, anche se più piccoli rispetto ad altre zone di Bruxelles, tra cui l’Elisabeth Parc. Interessante anche un altro dato su questo quartiere, infatti il suo tasso di occupazione (69,7%) è superiore alla media regionale (66%). A Ganshoren il costo medio per l’affitto è di 923 euro mensili.

Bruxelles, le zone residenziali ambite e ancora economiche per l’affitto

Tra le zone residenziali per eccellenza, il quartiere Forest nella periferia sud ovest emerge tra i più ambiti per la ricerca di un appartamento in affitto a Bruxelles. Come si evince dal nome è il polmone verde della periferia occidentale della capitale belga. Pur essendo molto ambito, ha costi per l’affitto leggermente inferiori a quelli di altre periferie residenziali, il costo medio per l’affitto a Forest si aggira intorno ai 1.220 euro.

Quanto costa l’affitto vicino al distretto europeo a Bruxelles

A titolo di confronto, nel quartiere più grande tra quelli che abbracciano il lato orientale di Bruxelles, Uccle, il costo medio per l’affitto è di 1.347. La ragione risiede nella combinazione di case unifamiliari e ville spaziose che caratterizzano alcuni tra i quartieri più lontani dal centro come Uccle e, soprattutto, come Woluwé – Saint Lambert, la zona residenziale della cintura orientale a ridosso dell’European Quarter con i prezzi più alti di Bruxelles. Qui un appartamento difficilmente va via a meno di 1.542 euro al mese. Di contro, nel cuore dei palazzi istituzionali europei, nel quartiere Etterbeek la media per l’affitto è 1.173 euro, ma per appartamenti con metrature decisamente inferiori rispetto alle villette dei quartieri residenziali​.

Bruxelles centro, l’affitto medio è di 1.226 euro. Nel quartiere universitario sale a 1.352

Poco più alto di Etterbeek è l’affitto medio a Bruxelles Ville, il centro città, qui il costo si aggira intorno ai 1.226 euro. Raggiunge invece il tetto dei 1.352 euro a Ixelles, in quartiere dove si trovano gli atenei della Libera Università di Bruxelles (ULB) e della Vrije Universiteit Brussel (VUB), che attraggono una vasta comunità di studenti e giovani professionisti, creando una domanda abitativa molto alta e il secondo prezzo più elevato tra i tutti i quartieri. L’area è nota anche per il suo mix architettonico di edifici storici e moderni e per il parco Bois de la Cambre, il “Central Park” di Bruxelles designato come area di conservazione speciale “Natura 2000”, la rete di siti di interesse comunitario e di zone di protezione speciale creata dall’Unione europea.