Alta moda e mare: come le grandi case del lusso arredano gli Yacht

Fonte: Eugene Chystiakov Super yacht

Gli yacht di lusso non sono solo mezzi di trasporto: sono vere opere d’arte galleggianti, pensate per offrire un’esperienza esclusiva e personalizzata. Negli ultimi anni, i grandi marchi di moda come Hermès, Fendi, Armani e Louis Vuitton si sono affermati anche come protagonisti nel mondo dell’arredamento nautico, portando il loro stile iconico a bordo delle imbarcazioni più prestigiose.

Questi brand hanno trovato negli yacht un terreno perfetto per esprimere la loro creatività, unendo eleganza, innovazione e materiali di alta qualità per soddisfare una clientela sempre più attenta ai dettagli.

Hermès: eleganza artigianale in mare

Hermès, sinonimo di lusso e raffinatezza, ha saputo adattare il suo stile anche al settore nautico. Il brand realizza tappeti in seta e lana, rivestimenti in pelle e accessori esclusivi che arricchiscono gli interni degli yacht. Un esempio straordinario è il catamarano WHY 58×38, progettato in collaborazione con Wally Yachts. Qui, ogni dettaglio, dai tavoli ai divani, riflette la tradizione artigianale di Hermès, combinata con un’estetica essenziale e funzionale.

Armani e Fendi Casa: il glamour a bordo

Se Hermès rappresenta l’eleganza discreta, Fendi Casa porta a bordo il suo stile glamour e audace. La maison si è specializzata in arredi nautici su misura, con divani modulari, lampade decorative e tessili di lusso. Celebre è la collaborazione con Pershing Yachts, che ha scelto Fendi Casa per arredare i suoi modelli di punta, dove linee moderne e dettagli preziosi si fondono in un ambiente sofisticato e accogliente.

Fonte: Ufficio stampa

Armani Casa si distingue per il suo approccio minimalista e contemporaneo. Con una palette cromatica ispirata ai toni del mare e materiali pregiati come il marmo e il legno laccato, i suoi arredi trasformano gli interni degli yacht in spazi rilassanti e armoniosi. Un esempio iconico è l’interior design firmato per gli yacht Admiral di The Italian Sea Group, dove Armani Casa ha curato ogni dettaglio, dai mobili ai sistemi di illuminazione integrati.

Louis Vuitton: il viaggio di lusso

Il legame storico di Louis Vuitton con il mondo dei viaggi si riflette perfettamente nei suoi arredi nautici. I famosi bauli del marchio diventano armadi personalizzati per gli yacht, mentre tavolini e sedute rivestite con il celebre monogramma aggiungono un tocco di esclusività. Louis Vuitton è spesso presente su yacht costruiti da cantieri di prestigio come Oceanco, dove i suoi arredi completano progetti pensati per armatori esigenti.

Versace Home: opulenza a bordo

Versace Home è sinonimo di lusso e opulenza, e sugli yacht non è da meno. Con tessuti decorativi, cuscini dorati e mobili scultorei, il brand trasforma gli interni in ambienti dallo stile unico e d’impatto. Gli yacht arredati con Versace Home, come il Sunseeker Predator 108, sono un perfetto esempio di come il design barocco del marchio riesca a rendere ogni spazio un’opera d’arte.

Fonte: Ufficio stampa

Un trend in costante crescita

L’arredamento nautico di lusso è un segmento in forte crescita, dove i marchi di moda trovano nuove opportunità per esprimere la loro creatività. La collaborazione con cantieri navali come Sanlorenzo, Benetti e Feadship consente a queste case di offrire soluzioni completamente personalizzate, realizzate su misura per soddisfare i gusti dei clienti più esigenti.

La presenza di brand come Hermès, Fendi, Armani, Louis Vuitton e Versace non solo eleva lo stile degli interni, ma aggiunge valore all’intera esperienza di possedere uno yacht. Possedere uno yacht arredato da una grande casa di moda è il massimo del lusso. Questi brand non si limitano a creare arredi: costruiscono atmosfere che riflettono lo stile di vita di chi cerca il meglio, ovunque, anche in mezzo al mare. Un investimento in eleganza e comfort che trasforma ogni viaggio in un’esperienza unica, in perfetto equilibrio tra design e funzionalità.