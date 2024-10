M/Y Frette: un superyacht che nasce come un completo … cucito su misura!

Lusso, design personalizzato e dettagli sartoriali trasformano questa imbarcazione in un’esperienza unica di eleganza e funzionalità, dove ogni elemento è pensato per soddisfare le esigenze dell’armatore.

Fonte: Ufficio stampa Superyacht M/Y Frette

Cucito alle necessità del suo armatore, il superyacht M/Y Frette è la dimostrazione dell’attenzione ai dettagli che lo studio di progettazione Hot Lab, assieme a Columbus Yacht e al brand storico di biancheria Frette, ha dedicato a questo visionario progetto su misura.

La nuova imbarcazione progettata dallo studio Hot Lab per Columbus Yacht, Atlantique, è sinonimo di eccellenza artigianale, quasi interamente italiana. L’imbarcazione, lunga 43 metri, è stata ripensata completamente per rispondere esattamente alle esigenze del suo armatore, grazie anche alla collaborazione con lo storico brand di biancheria italiana Frette, che ha caratterizzato interamente la nave.

Unione tra eleganza e funzionalità

La nave rappresenta il connubio tra uno scafo a vela e uno yacht a motore, con forme fluide che creano un’unione tra eleganza e funzionalità. Lo yacht presenta uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio, con una stazza lorda di circa 460 GT e una larghezza di 9 metri.

Fonte: Ufficio stampa

Come definita dallo studio stesso, questa “Architettura per viaggiatori” è un vero sogno a occhi aperti, in cui l’armatore potrà godere di un’esperienza multisensoriale di riconnessione con le acque del mare, grazie alla perfetta armonia tra interni ed esterni.

Spazi raffinati e funzionali

Sulla prua troviamo una zona ufficio, dotata di un’ampia cabina armadio, e una sala karaoke con bagno privato annesso. La zona pranzo, invece, è composta da un tavolo su misura con dodici posti a sedere, che permettono di ammirare una vista mozzafiato grazie alle ampie vetrate.

Fonte: Ufficio stampa

La vera particolarità di questa imbarcazione si trova a poppa, dove è presente una piscina centrale di circa cinque metri, situata a soli cinquanta centimetri dal livello del mare, arricchita da ali laterali pieghevoli che aumentano il contatto con l’acqua.

L’eccellenza del Made in Italy

L’eccellenza del Made in Italy è esaltata anche dagli arredi: sedute Ortigia di Flexform, sedia Curve di Poliform, e illuminazione Tropico di FontanaArte per la zona ufficio. Altri marchi presenti sono Fendi Casa, Poltrona Frau, Paola Lenti e De Castelli, il tutto accompagnato dall’illuminazione di Flos, per creare la perfetta atmosfera domestica sullo yacht.

L’upper deck diventa un’ode alla convivialità, con una piscina panoramica nella zona di prua. La nave dispone inoltre di cinque cabine doppie, dedicate sia agli ospiti dell’armatore che all’equipaggio, con le rispettive aree di servizio.

Fonte: Ufficio stampa

Il tutto è completato da biancheria personalizzata, dalle lenzuola ai tovaglioli, firmata Frette. Lino, satin, cashmere, spugne, ricami e loghi personalizzati trasformano la nave in un vero paradiso in mezzo al mare. Hot Lab ha creato un magnifico equilibrio tra questi elementi bespoke e materiali pregiati come i marmi, il pavimento in noce americano sbiancato spazzolato e i pannelli in rovere.

Filippo Arnaboldi, CEO di Frette, afferma: «Mi piace paragonare Frette a un sarto prestigioso, che cura in modo quasi maniacale i dettagli, quelli che fanno la differenza.” M/Y Frette è infatti emblema di modernità, eleganza e ricerca nella cura dei dettagli, valori condivisi dallo studio Interni, dal brand Frette e da Palumbo Superyachts, che hanno dato vita a un progetto unico.