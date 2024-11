M/Y Anjelif: l’eleganza e l’innovazione degli Interni di Columbus Yachts

Il nuovo yacht M/Y Anjelif di Columbus Yachts si distingue non solo per la sua imponente struttura di 50 metri, ma anche per gli interni sofisticati e l'uso di brand prestigiosi che ne esaltano il lusso e la funzionalità.

Il nuovo yacht M/Y Anjelif di Columbus Yachts

La zona lounge del ponte principale è il cuore pulsante dell’Anjelif. Ampie vetrate a tutta altezza circondano un grande divano semicircolare progettato su misura, rivestito con tessuti color champagne firmati Armani. Questo divano può ruotare su binari motorizzati, permettendo di variare la disposizione dello spazio e orientarsi verso un grande schermo TV. La piscina riscaldata con sistema di nuoto controcorrente e il bar elegante in rovere sbiancato, impreziosito da dettagli in cristallo e acciaio lucido, completano questa area di relax e intrattenimento.

Cabina armatoriale: un rifugio di lusso e benessere

La cabina armatoriale, situata verso prua, è un vero e proprio rifugio di lusso. Include un ufficio, una palestra Technogym, una zona massaggi e una sala da bagno con jacuzzi vicino a una finestra panoramica, doccia/hammam a mosaico e una sauna a infrarossi. La cabina dispone anche di un balcone privato e di un grande letto centrale, offrendo un ambiente di totale privacy e comfort.

I materiali utilizzati, come il rovere naturale e il noce canaletto, combinati con dettagli in legno laccato bianco e elementi metallici in oro rosa opaco, creano un’atmosfera elegante e accogliente.

Cabine Ospiti: Comfort e Versatilità

Sotto il ponte, le cabine ospiti offrono un elevato livello di comfort grazie a grandi finestre panoramiche che permettono di godere di magnifiche viste sia durante la navigazione che a ormeggio. Decorate con combinazioni cromatiche ispirate alle pietre preziose utilizzate nei bagni en-suite, alcune cabine sono configurabili con letti singoli trasformabili in matrimoniali, mentre altre possono essere adattate per creare spazi distinti grazie a porte scorrevoli. Questo design versatile consente di personalizzare gli spazi secondo le esigenze degli ospiti.

Cucina e sala da pranzo: design funzionale ed elegante

La cucina professionale è completamente attrezzata e situata a sinistra del ponte principale, collegata agli altri ponti tramite un montacarichi. La sala da pranzo è dominata da un tavolo ovale a 10 posti con un top in conchiglia d’ostrica pregiata (Taurini Jungle) e inserti in noce canaletto. Questo tavolo, progettato su misura, può essere smontato per trasformare la sala da pranzo in una elegante sala da gioco, offrendo così una doppia funzionalità agli spazi interni.

Tecnologia e sostenibilità: innovazione al servizio del comfort

L’Anjelif è dotato di avanzati sistemi di sanificazione dell’aria tramite plasma freddo e interventi programmati per mantenere la purezza degli ambienti interni. Il sistema di climatizzazione, sviluppato in collaborazione con l’ingegnere di progetto Giuseppe Sole, garantisce un flusso d’aria ottimale per il massimo comfort sensoriale. Inoltre, il sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico, supportato da batterie agli ioni di litio, permette una navigazione ecologica e silenziosa, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza energetica dello yacht.

Design e materiali: eleganza naturale e dettagli raffinati

Gli interni dell’Anjelif sono caratterizzati da un uso sapiente di materiali naturali ed ecologici. Il rovere naturale, il noce canaletto e il legno laccato bianco si combinano con dettagli in pietre preziose di Taurini, creando ambienti eleganti e rilassanti. Le boiserie in rovere con design tubolare a tutta altezza, intervallate da sezioni murarie illuminate con pietre naturali, conferiscono un tocco unico e una grande armonia visiva agli spazi interni. Il sistema di illuminazione multi-settoriale, regolabile in base alle esigenze degli ospiti, aggiunge un ulteriore livello di comfort e raffinatezza.

Conclusione: un simbolo di lusso e innovazione

Il M/Y Anjelif di Columbus Yachts rappresenta l’eccellenza nel design degli yacht moderni, combinando lusso, sostenibilità e tecnologia avanzata. Ogni dettaglio, dai materiali pregiati ai brand di alta gamma utilizzati, è stato attentamente studiato per offrire un’esperienza di navigazione unica e indimenticabile. Questo yacht incarna perfettamente l’evoluzione del design nautico, ponendo Columbus Yachts all’avanguardia nel settore dei superyacht di lusso.