ISA Sport 120 M/Y ISA Love: lusso e innovazione in 37 Metri di design italiano

Yacht ISA Sport 120 M/Y ISA Love

M/Y ISA Love è alimentato da tre potenti motori MTU 16V M96 da 1.790 kW ciascuno, abbinati a due idrogetti Rolls-Royce Kamewa e a un booster centrale. Grazie a questa configurazione, lo yacht raggiunge una velocità massima di 34 nodi, rendendolo ideale per chi ama combinare lusso e velocità. La costruzione in composito con rinforzi in carbonio garantisce leggerezza e una robustezza strutturale impeccabile.

Gli interni: lusso e funzionalità

Gli interni, completamente rivisitati durante il refit, sono stati progettati per offrire comfort e stile. Sul ponte principale, il salone accoglie gli ospiti con un ampio divano a “L”, un elegante bar e una sala da pranzo per momenti conviviali. Le tonalità neutre e i materiali di pregio contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata.

La cabina armatoriale, un vero e proprio santuario privato, si trova a prua del ponte principale. Questa suite si sviluppa su due livelli e comprende un bagno privato e un ampio guardaroba, pensati per soddisfare le esigenze degli ospiti più esigenti. Al ponte inferiore, quattro cabine ospiti, ciascuna con bagno privato, offrono spazi intimi e confortevoli: due matrimoniali e due con letti gemelli per un totale di dieci posti letto.

Spazi esterni progettati per il relax

Il sun deck è un’area centrale per il relax e il divertimento. A prua troviamo una jacuzzi e due comodi divani, mentre un bar completamente attrezzato rende questa zona ideale per ricevimenti o momenti di relax. Una grande tettoia rigida offre ombra sulla zona pranzo all’aperto, arredata con divani semicircolari e tavoli che possono essere configurati in base alle necessità. Sul ponte principale, la lounge esterna si completa con un’area prendisole di generose dimensioni, perfetta per rilassarsi sotto il sole.

Dotazioni tecniche e comfort operativo

Il garage laterale ospita un tender di quasi 5 metri, garantendo praticità nelle esplorazioni a riva. Gli spazi dedicati all’equipaggio sono funzionali e ben progettati, con tre cabine capaci di accogliere cinque membri, assicurando un servizio impeccabile a bordo.

ISA Sport 120 M/Y ISA Love incarna perfettamente il connubio tra tradizione italiana e innovazione tecnologica, posizionandosi come un riferimento nel settore dei superyacht di lusso.