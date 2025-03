Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: Getty Images I 5 vinili più costosi al mondo.

​Il mercato dei dischi in vinile è complesso e in continua evoluzione. Tra opere nuove e rare, fino a pezzi unici o tanto antichi da essere in condizioni di non utilizzo. In questo panorama, alcuni esemplari hanno raggiunto quotazioni altissime proprio grazie alla loro rarità o al loro valore storico.

Ma quali sono i 5 vinili più costosi al mondo? Le valutazioni possono variare in base alle condizioni del disco, alla presenza di autografi e ad altri fattori specifici.

Vinili più costosi: la lista

Nella lista, non in ordine, ci sono i 5 vinili quasi tutti unici che hanno fatto la storia. Dai Beatles agli autori francesi meno noti al grande pubblico, la musica diventa un oggetto da collezione come delle schede telefoniche, ma capaci di raggiungere anche prezzi superiori a un diamante. Alcuni sono articoli rari per via del valore storico, altri perché gli autori stessi hanno distrutto ogni altra copia. I racconti non mancano.

I 5 più costosi e rari sono:

“The White Album” dei Beatles – Copia numero 0000001;

“Once Upon a Time in Shaolin” del Wu-Tang Clan;

“Do I Love You (Indeed I Do)” di Frank Wilson;

“Musique pour Supermarché” di Jean-Michel Jarre;

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” dei Beatles – nell’dizione giapponese.

L’album bianco dei Beatles, l’unica copia

Si tratta della copia personale di Ringo Starr del celebre “The White Album” dei Beatles, contrassegnata con il numero di serie “0000001”.

La copia è stata venduta all’asta per 790.000 dollari. La cifra record è attribuibile sia all’unicità del numero di serie sia alla provenienza diretta da uno dei membri della band.

“Once Upon a Time in Shaolin”, l’unica copia del Wu-Tang Clan

L’album “Once Upon a Time in Shaolin” del Wu-Tang Clan è stato prodotto in una sola copia, il che lo rende estremamente raro.

Nel 2015, è stato venduto per 2 milioni di dollari. A conti fatti è uno degli album più costosi mai venduti nella storia delle aste di vinili.

“Do I Love You (Indeed I Do)” di Frank Wilson

“Do I Love You” è un singolo del 1965 ed è considerato uno dei più rari al mondo. Sono note pochissime copie ancora esistenti.

Una copia è stata venduta all’asta per 25.000 sterline (circa 27.500 euro).

“Musique pour Supermarché” di Jean-Michel Jarre

Nel 1983, Jean-Michel Jarre pubblicò un solo esemplare di “Musique pour Supermarché”, finendo per distruggere tutte le altre registrazioni esistenti.

L’unica copia superstite è stata infine venduta all’asta per una cifra piuttosto alta di circa 33.000 dollari, rendendolo così non solo uno dei vinili più rari, ma anche uno dei più costosi.

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” dei Beatles, edizione giapponese

Infine, c’è una rara edizione giapponese dell’iconico album dei Beatles S”gt. pepper’s Lonely Hearts Club Band”. La copertina, leggermente diversa dall’originale, lo rende ricercato.

È stata venduta recentemente per una cifra totale di 13.800 dollari.