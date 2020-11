Le scarpe Lidl finalmente in vendita in Italia: la limited edition fa già tendenza

editato in: da

Finalmente l’attesa è finita. Sono arrivate anche in Italia le ormai celebri scarpe Lidl low cost da 12,99 euro. Le sneakers colorate, vendute a prezzi folli online, sbarcano finalmente in vendita nei negozi italiani.

La conferma è arrivata con il nuovo volantino settimanale di Lidl che potete vedere qui.

Quanto costano le scarpe Lidl

Incredibile ma vero, in alcune città sono scattate subito le code per accaparrarsi questa limited edition. Dal Belgio alla Finlandia, dalla Francia alla Germania, ora anche da noi la linea low cost Lidl fa già tendenza.

Qual è la ricetta del successo delle scarpe Lidl? I colori particolarmente accesi, lo stile un po’ kitsch, ma certamente anche l’“edizione limitata”: la Lidl, infatti, ha già annunciato che il modello di scarpe non verrà rimesso in commercio e questo ha scatenato le fashion victim, tra l’ironico e il leggendario.

Una linea di abbigliamento streetwear che già nelle prime ore di questa mattina era finita in trend tra gli argomenti più cercati su Google. Sono quattro i pezzi della collezione che arriverà presto in Italia brandizzate Lidl e prodotte da Esmara Livergy: le scarpe a 12,99 euro, le ciabatte a 4,99, le calze a 2,99 e la t-shirt in 4 versione diverse a 4,99.

Le scarpe della catena di supermercati Lidl

Noi di QuiFinanza ve ne avevamo parlato a luglio perché questi modelli a marchio Lidl erano diventati un vero caso.

Un successo inimmaginabile e insperato quello della linea di scarpe da ginnastica Lidl (qui potete vedere tutta la collezione) dagli sgargiantissimi colori blu, rosso e giallo: in Paesi come la Finlandia, per prima, il Belgio, la Germania, e la Gran Bretagna appena uscite in estate sono letteralmente andate a ruba.

La catena della grande distribuzione tedesca le aveva messe in commercio a un prezzo molto conveniente, 12,99 euro, ma le scarpe da subito sono diventate praticamente impossibili da trovare nei vari punti vendita Lidl. Persino sul sito ufficiale l’articolo era sold out: le scorte si sono esaurite nel giro di pochissimi giorni dal lancio.

Vendute a oltre 1.000 euro

In tantissimi si sono riversati su eBay per tentare di scovarle. Ma qui, come sugli altri marketplace online, hanno iniziato ad essere vendute a prezzi decisamente più alti rispetto a quelli stabiliti da Lidl. Cifre folli, persino, che superavano in molti casi i 100 euro.

In Gran Bretagna, c’è stato addirittura chi, super fashion, è stato disposto a sborsare 450 sterline, cioè circa 500 euro, per accaparrarsi il mitico paio di scarpe brandizzate Lidl.

Quando a luglio anche noi le abbiamo cercate online, su eBay, alla voce “Estremamente raro LIDL Scarpe da ginnastica Bundle”, avevamo trovato persino un’asta con quattro offerte, l’ultima del valore di ben 784 euro. E non è uno scherzo. Alla fine altrove si era arrivati a oltre 1.000 euro.