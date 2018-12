Icardi regali da paperone : ecco quanto vale la Bentley per i 32 anni di Wanda Nara

editato in: da

Nel giorno del trentaduesimo compleanno della sua Wanda Nara, Mauro Icardi ha stupito tutti con effetti speciali e con l’ennesimo regalo decisamente fuori ‘budget’.

Non un dono qualsiasi, come era facile immaginare trattandosi di Icardi, ma un’altra auto stellare personalizzata: una lussuosissima Bentley Bentayga nera con tanto di fiocco bianco d’ordinanza intorno da 200 mila euro. Oltre al fiocco che avvolgeva l’intera carrozzeria dell’auto, il regalo del centravanti interista è stato recapitato con tanti palloncini bianchi all’interno dell’abitacolo, tutti rigorosamente a forma di cuore.

Un’altra fuoriserie, dunque, che va ad arricchire il prestigiosissimo parco-auto dell’ex soubrette argentina e moglie dell’attaccante nerazzurro. Dopo averle regalato la Rolls Royce bicolor del 2014 per festeggiare compleanno e nozze (275 mila euro) e il Suv Range Rover del 2016 arrivato a San Valentino poco prima della nascita della seconda figlia Isabella, la scelta di “Maurito” è ricaduta su questa splendida vettura della Casa britannica il cui costo di listino si aggira intorno ai 200 mila euro, personalizzazioni escluse.

Non bada a spese, dunque, Mauro Icardi quando si tratta di stupire la sua consorte appassionata come lui di motori. In effetti, regalare auto costosissime e super-lussuose alla bella Wanda sembra essere diventata quasi un’abitudine con cui i due festeggiano le occasioni speciali.

Ma non solo donne e motori. Icardi è un grande estimatore anche di orologi preziosi, tanto che l’anno scorso ha regalato ai suoi compagni di squadra un Rolex per festeggiare il titolo di capocannoniere il serie A. Un ‘pensierino’ da 170 mila euro in totale.

Wanda Nara ha prontamente condiviso con i suoi fans la gioia e lo stupore per il dono ricevuto. Sul suo profilo Instagram, ha postato alcune foto dell’auto accompagnate da una dedica speciale al suo Mauro che recitava così: “Anche se cerchi sempre di superarti, sei e sarai sempre il mio regalo migliore. Ma non voglio smettere di ringraziarti per questa sorpresa“.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono sposati dal 2014 e hanno avuto due figlie, Francesca (2015) e Isabella (2016). La modella argentina ed ex moglie di Maxi Lopez, non è solamente l’agente di Icardi, ma dal 2015 gestisce la società ‘World Marketing Football S.r.l” che cura l’immagine del “bomber” argentino. La World Marketing Football è nata, infatti, per gestire i diritti d’immagine di Icardi che dall’ultimo rinnovo contrattuale con il suo club ha ottenuto la gestione esclusiva del 50% dei diritti. Un patrimonio milionario che i due hanno deciso di amministrare quasi interamente “in famiglia”.