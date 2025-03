Aumentano i prezzi dei voli interni per chi vuole viaggiare a Pasqua, fino a +400% per la tratta Milano-Catania: chi spende di più

Fonte: 123RF Aumenta il prezzo dei voli a Pasqua 2025.

Chi ha intenzione di viaggiare a Pasqua 2025 deve prepararsi a fare i conti con un aumento dei prezzi dei voli che quest’anno, per alcune mete, arriva al +400%. Il trend (in rialzo) registrato è il risultato di un’attenta analisi effettuata monitorando i costi attraverso i principali motori di ricerca.

Prendendo come riferimento gli aeroporti di Roma e Milano e gli spostamenti le destinazioni più richieste in Italia e in Europa in questo periodo. Vediamo, nel dettaglio, dove si segnalano i rincari maggiori.

Prezzi in aumento a Pasqua dall’Italia alla Spagna

Da una delle prime simulazioni che abbiamo effettuato, utilizzando anche i siti più economici per i voli, è emerso che chi a Pasqua dall’Italia vuole spostarsi all’estero, se sta valutando le mete europee, spenderà non meno di 150 euro per il volo.

Per esempio, i collegamenti tra la Capitale e la Spagna vedono rincari significativi tra il 17 e il 22 aprile 2025. Ci sono biglietti per:

Valencia da 103 euro;

Barcellona da 120 euro;

Madrid o Ibiza da 170 euro;

Siviglia da 180 euro;

Isole Canarie da 250 euro.

Partendo solo due settimane prima, dal 3 all’8 aprile 2025, si risparmiano cifre importanti: i biglietti per Barcellona e Valencia si trovano a 50 euro, per Ibiza a 85 euro, per Siviglia bastano circa 90 euro. Anche i voli per le Canarie costano meno di 150 euro, con un risparmio di oltre 100 euro rispetto al periodo pasquale.

A Pasqua costa molto andare in Francia dall’Italia

Per chi sceglie la Francia, la situazione non è migliore: volare verso le principali città francesi costa di più. Ad esempio, un volo andata e ritorno per Parigi (17-22 aprile 2025) costa non meno 200 euro a Pasqua.

Chi vuole risparmiare sui voli deve partire nel primo week-end di aprile, spendendo mediamente sui 50 euro per le principali destinazioni francesi e tra i 70 e gli 80 euro per Parigi e Nizza. Prima di Pasqua, quindi, si spende oltre la metà rispetto ai giorni festivi.

Aumentano anche i prezzi dei voli interni, fino a +400%

Se i voli internazionali registrano rincari pesanti, i collegamenti nazionali non sono da meno, specialmente quelli tra Nord e Sud Italia. Un caso emblematico è quello di Catania.

Da Milano a Catania nei giorni pasquali non si trova nulla sotto i 270-300 euro, mentre per Bari si parte da almeno 150 euro e si arriva fino a 250 euro.

Completamente diversa la situazione nei giorni non festivi. Volare tra Milano e Bari tra il 3 e l’8 aprile costa solo 30-50 euro a tratta.

Per Milano-Catania, il prezzo scende a 60 euro, mentre bastano solo 40 euro per volare da Catania a Milano nello stesso periodo.

Anche per chi vola tra Catania e Roma ci sono differenze sostanziali: prima della settimana di Pasqua (17-23 aprile), i biglietti di andata e ritorno costano tra 50 e 70 euro, ma nei giorni a ridosso salgono fino a 180 euro a tratta.

L’aumento più impressionante, come abbiamo visto, si registra sulla tratta Milano-Catania, dove il prezzo del volo a Pasqua 2025 schizza fino al 400% in più rispetto alle settimane precedenti.

Per chi parte tra il 3 e l’8 aprile, un biglietto si trova a 60 euro, ma se si viaggia tra il 17 e il 22 aprile, in pieno periodo pasquale, il costo minimo sale a 270 euro e può arrivare anche a 300 euro.