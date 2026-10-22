iStock ARMMY PICCA Tassa sui pacchi da 2 euro, il Governo rinvia ancora.

La tassa sui mini pacchi provenienti da Paesi extra Ue subisce un rinvio al 2027. Il Governo ha infatti presentato un emendamento al decreto Carburanti, attualmente all’esame della Camera, per spostare la data di entrata in vigore, dopo una serie di precedenti rinvii.

Il contributo italiano da 2 euro sulle spedizioni di valore non superiore a 150 euro, introdotto con la Manovra 2026 per contrastare la concorrenza dell’e-commerce asiatico e aumentare le entrate dello Stato, dovrebbe così entrare in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno.

Tassa sui mini pacchi rinviata

La tassa era stata pensata soprattutto per disincentivare gli acquisti dalle piattaforme asiatiche (in primis Shein e Temu) per privilegiare la manifattura locale.

Ma poi è emersa una criticità: quando le merci possono essere sdoganate in altri Paesi Ue, i flussi possono cambiare percorso senza che i pacchi smettano di arrivare ai consumatori italiani. Traduzione: un pacco destinato a un consumatore italiano non deve necessariamente entrare nell’Unione europea attraverso una dogana italiana perché gli operatori possono scegliere altri punti di ingresso, per esempio in Belgio, nei Paesi Bassi o in Ungheria, per poi trasferire le merci in Italia via camion. A questo punto la tassa sui mini pacchi andrebbe applicata o no? Ma c’è anche un altro problema: una tassa di questo tipo, anziché aumentare le entrate e mantenere i flussi in Italia, può spingere una parte delle attività di trasporto e sdoganamento verso altri hub europei.

E ancora: la misura ha poi incontrato le resistenze degli operatori della logistica, che hanno denunciato gli effetti di un prelievo applicato in anticipo rispetto al quadro europeo.

Rinvio della tassa, minore gettito previsto

Il nuovo rinvio riapre così il problema delle entrate attese dalla misura e del futuro del contributo nazionale, proprio mentre l’Unione europea ha già introdotto un dazio sui piccoli acquisti extra Ue e si prepara ad applicare un’ulteriore commissione per la gestione delle spedizioni.

Il rinvio comporta anche un aggiornamento delle previsioni di gettito: le minori entrate attese per il 2026 salgono da 40,8 a 61,25 milioni di euro. La differenza è pari a 20,45 milioni, che dovranno essere coperti. Le stime iniziali prevedevano entrate pari a 122,5 milioni di euro nel primo anno e a 245 milioni a regime.

Il provvedimento riguarda anche altre misure: tra queste, l’aumento di 126,4 milioni di euro delle risorse destinate al credito d’imposta sul gasolio per gli autotrasportatori.

Il quadro europeo

Il quadro si è complicato da quando sono stati introdotti i prelievi europei: dal 1° luglio è in vigore il dazio Ue da 3 euro sui piccoli acquisti provenienti da Paesi extra Ue. E dal 1° novembre si aggiungerà una handling fee da 2 euro, fissata dalla Commissione europea per coprire i costi dei controlli doganali. Il dazio europeo riguarda i piccoli acquisti extra Ue, mentre la commissione di gestione è collegata ai costi delle attività doganali.

A questi importi dovrebbe così aggiungersi, dal 1° gennaio 2027, anche la tassa italiana da 2 euro, portando il totale dei tre prelievi a 7 euro. Il rischio è che con tre prelievi sullo stesso pacco, l’Italia rischi di diventare meno conveniente come punto di ingresso delle merci, incentivando il ricorso alle dogane di altri Paesi europei.