Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Pagamenti tredicesima 2026.

Non manca molto all’arrivo della tredicesima. Dopo Halloween, nei negozi e nelle strade si inizierà a sentire aria di Natale e così anche la tredicesima mensilità si avvicinerà sempre di più. I primi a vedere la mensilità aggiuntiva sul conto saranno i pensionati, perché le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese e quest’anno è il 1° dicembre, che cade di martedì.

Anche per i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA la tredicesima arriverà insieme allo stipendio di dicembre, che viene pagato anticipatamente per permettere gli acquisti di Natale. L’assegno della tredicesima vedrà un importo aggiuntivo e vengono meno anche i pagamenti delle addizionali regionali e comunali, già recuperati da gennaio a novembre.

Quando viene pagata la tredicesima 2026

Pensionati e dipendenti sono in attesa della tredicesima mensilità, ma questa arriva in date diverse. I primi a vedere la mensilità aggiuntiva, come abbiamo anticipato, saranno proprio i pensionati. Questi infatti vedranno in un unico assegno la pensione e la tredicesima mensilità.

Come i pagamenti delle pensioni di tutto l’anno, anche a dicembre l’assegno viene accreditato nei primi giorni del mese, in corrispondenza del primo giorno bancabile. Dicembre 2026 si apre di martedì, quindi la tredicesima mensilità arriverà ai pensionati il 1° dicembre sia alle Poste sia in banca.

Per i dipendenti pubblici, la tredicesima viene accreditata generalmente intorno a metà del mese. Per agevolare gli acquisti natalizi, invece che il 23 dicembre la finestra per l’accredito è il 15 dicembre, che cade di martedì. Per conoscere gli importi basterà visitare l’area riservata di NoiPA tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

Nel settore privato invece non esiste una data unica ed è il contratto collettivo a regolarlo. In generale, il pagamento avviene entro dicembre e prima delle feste. In molti casi è previsto il giorno prima della vigilia di Natale, ma ci sono aziende che versano stipendio e tredicesima nello stesso giorno.

Ricapitolando:

1° dicembre accredito per i pensionati;

15 dicembre accredito per i dipendenti pubblici;

data variabile (entro il 23 dicembre) per i dipendenti del settore privato.

Importi più alti: 154,94 euro in più

La tredicesima mensilità per i pensionati sarà più alta. Il bonus tredicesima aggiunge fino a 154,94 euro ai pensionati con redditi bassi.

I requisiti per accedervi sono:

pensione sotto gli 8.108,99 euro;

reddito personale imponibile IRPEF non oltre 11.931,08 euro;

il reddito complessivo della coppia non deve superare i 23.862,15 euro.

Attenzione: sono ammesse le pensioni previdenziali, come vecchiaia, anticipata, reversibilità e invalidità, mentre restano escluse le prestazioni assistenziali, tra cui assegno sociale e invalidità civile.

L’importo del bonus è pari a 154,94 euro se la pensione annua rientra entro i 7.954,05 euro; in caso di superamento della soglia, l’importo diminuisce.

Simulazione importo bonus

Di seguito la simulazione dell’importo del bonus per ogni categoria: