Tredicesima 2026, a chi arriva prima e con importo più alto: calendario dei pagamenti

Calendario della tredicesima: Poste, banche e cedolini NoiPA. Per i redditi bassi c'è il bonus fino a 154 euro in più

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Tredicesima 2026, a chi arriva prima e con importo più alto: calendario dei pagamenti
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Pagamenti tredicesima 2026.
Quando pagherà NoiPA lo stipendio di dicembre? Come si calcola la tredicesima dei pensionati? Quando vengono pagate le pensioni a dicembre?

Non manca molto all’arrivo della tredicesima. Dopo Halloween, nei negozi e nelle strade si inizierà a sentire aria di Natale e così anche la tredicesima mensilità si avvicinerà sempre di più. I primi a vedere la mensilità aggiuntiva sul conto saranno i pensionati, perché le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese e quest’anno è il 1° dicembre, che cade di martedì.

Anche per i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA la tredicesima arriverà insieme allo stipendio di dicembre, che viene pagato anticipatamente per permettere gli acquisti di Natale. L’assegno della tredicesima vedrà un importo aggiuntivo e vengono meno anche i pagamenti delle addizionali regionali e comunali, già recuperati da gennaio a novembre.

Quando viene pagata la tredicesima 2026

Pensionati e dipendenti sono in attesa della tredicesima mensilità, ma questa arriva in date diverse. I primi a vedere la mensilità aggiuntiva, come abbiamo anticipato, saranno proprio i pensionati. Questi infatti vedranno in un unico assegno la pensione e la tredicesima mensilità.

Come i pagamenti delle pensioni di tutto l’anno, anche a dicembre l’assegno viene accreditato nei primi giorni del mese, in corrispondenza del primo giorno bancabile. Dicembre 2026 si apre di martedì, quindi la tredicesima mensilità arriverà ai pensionati il 1° dicembre sia alle Poste sia in banca.

Per i dipendenti pubblici, la tredicesima viene accreditata generalmente intorno a metà del mese. Per agevolare gli acquisti natalizi, invece che il 23 dicembre la finestra per l’accredito è il 15 dicembre, che cade di martedì. Per conoscere gli importi basterà visitare l’area riservata di NoiPA tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

Nel settore privato invece non esiste una data unica ed è il contratto collettivo a regolarlo. In generale, il pagamento avviene entro dicembre e prima delle feste. In molti casi è previsto il giorno prima della vigilia di Natale, ma ci sono aziende che versano stipendio e tredicesima nello stesso giorno.

Ricapitolando:

  • 1° dicembre accredito per i pensionati;
  • 15 dicembre accredito per i dipendenti pubblici;
  • data variabile (entro il 23 dicembre) per i dipendenti del settore privato.

Importi più alti: 154,94 euro in più

La tredicesima mensilità per i pensionati sarà più alta. Il bonus tredicesima aggiunge fino a 154,94 euro ai pensionati con redditi bassi.

I requisiti per accedervi sono:

  • pensione sotto gli 8.108,99 euro;
  • reddito personale imponibile IRPEF non oltre 11.931,08 euro;
  • il reddito complessivo della coppia non deve superare i 23.862,15 euro.

Attenzione: sono ammesse le pensioni previdenziali, come vecchiaia, anticipata, reversibilità e invalidità, mentre restano escluse le prestazioni assistenziali, tra cui assegno sociale e invalidità civile.

L’importo del bonus è pari a 154,94 euro se la pensione annua rientra entro i 7.954,05 euro; in caso di superamento della soglia, l’importo diminuisce.

Simulazione importo bonus

Di seguito la simulazione dell’importo del bonus per ogni categoria:

SITUAZIONE DEL PENSIONATO BONUS DICEMBRE 2026
Pensione annua di 7.500 euro, reddito personale di

9.000 euro, pensionato non coniugato

 154,94 euro, bonus pieno
Pensione annua di 8.000 euro, reddito personale di

10.000 euro, pensionato non coniugato

 108,99 euro, bonus ridotto
Pensione annua di 8.050 euro, reddito personale di

10.000 euro, pensionato non coniugato

 58,99 euro, bonus ridotto
Pensione annua di 8.110 euro, reddito personale di

10.000 euro, pensionato non coniugato

 0 euro, limite pensionistico superato
Pensione annua di 7.600 euro, reddito personale di

12.000 euro, pensionato non coniugato

 0 euro, limite di reddito personale superato
Pensione annua di 7.800 euro, reddito personale di

10.000 euro e reddito complessivo della coppia di

24.000 euro

 0 euro, limite di reddito coniugale superato

 

 