Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Venezia diventa più cara.

Aumentano i costi per visitare Venezia. Il Comune ha deciso di portare da 5 a 9,50 euro l’importo della tassa di soggiorno applicato nelle strutture di pregio. Il Comune è inoltre tornato a proporre, per il 2027, un contributo di imbarco sugli aerei e infine, tra l’aumento dei costi, ci sarebbe anche la proposta di raddoppiare l’importo massimo del contributo di accesso alla città antica e alle isole minori della laguna.

Questo era stato applicato nel 2024 in forma sperimentale e, se la proposta di Gianluca Caramanna (FdI) dovesse essere approvata, si passerebbe da 10 a 20 euro. Vediamo quanto costa visitare e soggiornare a Venezia.

Aumenta la tassa di soggiorno

La giunta comunale ha approvato l’aumento della tassa di soggiorno per Venezia. Facendo leva sulla Legge 197/2022, quella che consente ai Comuni capoluogo di provincia di applicare un’imposta fino a 10 euro per pernottamento, il Comune ha dato l’ok. L’adeguamento è pari a 9,50 euro, che quasi raddoppia (era fissato a 5 euro) l’imposta di soggiorno.

Come spiegato da Michele Zuin, assessore ai tributi:

Ci allineiamo a quanto la legge consente e a quanto già applicato dalle altre grandi città turistiche.

L’adeguamento consentirà al Comune, si legge nella delibera, di disporre di risorse adeguate per affrontare il fenomeno del turismo. Infatti, Venezia ha registrato un numero di turisti che hanno soggiornato nell’area della città almeno 20 volte superiore a quello dei residenti.

Nel 2025 con la tassa di soggiorno Venezia ha incassato 38,976 milioni di euro, il quarto più alto importo tra le città dopo Roma, Milano e Firenze, con 5,815 milioni di visitatori (l’87% dall’estero).

Tassa d’imbarco per gli aerei

La giunta di Venezia ha inoltre inserito nel bilancio di previsione 2027-2029 un’addizionale comunale per l’imbarco sugli aerei di 1,60 euro a passeggero. L’iter era iniziato già nel 2024, per poi decadere. Ora ritorna per spingere sugli 11,8 milioni di passeggeri che ha registrato l’aeroporto di Venezia lo scorso anno.

Ticket d’ingresso: fino a 20 euro

Confermato il tributo di accesso al centro storico di Venezia e alle isole minori, che ha visto il suo esordio in maniera sperimentale nel 2024. Le giornate in cui verrà applicato il contributo passano da 60 a 72, per il periodo dal 26 marzo al 15 agosto nella fascia oraria 8:30-16:30.

Al momento viene confermata la tariffa di 5 euro per coloro che non pernottano e pagheranno il ticket entro 10 giorni dall’arrivo in città e di 10 euro a partire dalla mezzanotte del nono giorno.

Ma c’è la possibilità di un nuovo aumento. Tra i 7.000 emendamenti arrivati alla Manovra 2027 alla Camera ce n’è uno che porta la firma del deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna. Questo propone di alzare il limite a 50 euro.

Caramanna avrebbe presentato l’emendamento ascoltando la richiesta del sindaco Venturini, una proposta sostenuta anche dall’UNESCO. Il motivo è che serve fare cassa non per guadagnare, ma per governare i flussi e tutelare una città unica e fragile.

Spiega:

Avere un margine più ampio per modulare la tariffa, soprattutto nelle giornate di maggiore pressione, ci darebbe uno strumento in più, dopo i primi tre anni di sperimentazione.

Quando scattano gli aumenti?

Per quanto riguarda il contributo d’accesso, tutto sta nelle mani del Governo. La proposta è arrivata come emendamento di modifica alla legge di Bilancio, ma per quanto riguarda le tempistiche, c’è da aspettare la conclusione dell’iter parlamentare.

Solo una volta che la norma sarà approvata, verranno valutati i tempi e le modalità di applicazione. Difficile dire se scatteranno gli aumenti già a partire dal 2027.