Fonte: ANSA L'aeroporto di Singapore è il migliore al mondo.

È stata pubblicata la classifica di Skytrax, organizzazione britannica indipendente di rating per il settore del trasporto aereo che ogni anno valuta, sotto diversi aspetti, vari aeroporti internazionali del mondo per giudicarne i servizi verso la clientela.

A essere incoronato come migliore al mondo al Passenger Terminal Expo 2025 di Madrid lo scorso 9 aprile è stato lo scalo di Singapore Changi, che si trova nel piccolo stato insulare del Sud-Est asiatico.

Perché l’aeroporto di Singapore è il migliore

Le ragioni per cui Changi è stato scelto come migliore aeroporto al mondo, per la tredicesima volta nella storia di Skytrax, hanno a che fare con la quantità e la qualità dei servizi che lo scalo asiatico mette a disposizione dei propri passeggeri. L’aeroporto di Singapore, per prima cosa, eccelle nella ristorazione e nei servizi igienici.

Ha poi implementato una serie di offerte che permettono ai passeggeri di gestire meglio le attese, come il check-in anticipato che permette di lasciare le valigie in aeroporto fino a 48 ore prima del volo. All’interno dell’edificio, oltre a un enorme centro commerciale, si possono trovare spa, mostre d’arte, musei, un cinema e anche un parco a tema dinosauri.

“È davvero gratificante ricevere questo riconoscimento che ci incoraggia a continuare a impegnarci per offrire la migliore esperienza di viaggio. Ringraziamo tutti i nostri passeggeri per la loro fiducia” ha dichiarato Yam Kum Weng, amministratore delegato del Changi Airport Group.

La classifica dei 10 migliori aeroporti al mondo

Skytrax non ha però decretato soltanto il miglior aeroporto al mondo: ha stilato la classifica dei 100 migliori aeroporti secondo i propri parametri. L’Asia domina, prendendosi le prime sei posizioni. Male l’America, che come miglior risultato può vantare soltanto un 13° posto con Vancouver, seguito da Houston, negli Usa, al 27°,

L’Europa si difende, occupando buona parte delle migliori posizioni lasciate libere dall’Asia. Tra i primi 100 scali al mondo c’è un solo aeroporto italiano, ma si è classificato ottavo in classifica generale e secondo tra gli scali europei: si tratta di Roma Fiumicino.

Ecco la classifica dei 10 migliori aeroporti al mondo:

Singapore Changi Doha Hamad Tokyo Haneda Seul Incheon Tokyo Narita Hong Kong Paris Charles de Gaulle Rome Fiumicino Monaco di Baviera Zurigo

Dalla top 10 risulta evidente che, pur non ottenendo la cima della classifica, la città migliore per volare sia Tokyo, che con Narita e Haneda si prende due delle prime 5 posizioni.

Tutti gli altri premi di Skytrax

La classifica generale non è l’unica stilata da Skytrax per gli aeroporti. L’organizzazione ha infatti elaborato graduatorie per sei altre categorie, oltre a quelle specifiche già vinte da Changi:

Aeroporto con il migliore staff al mondo – Seul Incheon

Aeroporto più pulito al mondo – Tokyo Haneda

Aeroporto più frequentato – Tokyo Haneda

Aeroporto migliorato maggiormente – Berlino Brandenburg

Miglior aeroporto regionale – Centrair Nagoya

Aeroporto più sicuro – Copenhagen

Le classifiche si dividono poi in regioni geografiche e altre metriche. Fiumicino è risultato il miglior aeroporto dell’Europa meridionale e il miglior aeroporto al mondo tra i 40 e i 50 milioni di passeggeri all’anno.