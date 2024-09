Lo stile preppy della campagna Tommy con Patrick Schwarzenegger

Fonte: Ufficio stampa Tommy Hilfiger Campagna Tommy Hilfiger con Patrick Schwarzenegger

Vestiti con interpretazioni contemporanee di capi classici e senza tempo, la campagna offre uno sguardo alla vita della giovane coppia alla moda. La loro innegabile intesa è immortalata in una serie di ritratti che riflettono le loro carriere di successo, il loro stile personale e, soprattutto, la loro interpretazione del “per sempre”. Con carisma e raffinatezza in primo piano, la collezione inaugura una nuova era dello stile classico americano e della sua sobria eleganza.

Fonte: Ufficio stampa Tommy Hilfiger

“La loro profonda connessione, il loro legame e l’incrollabile sostegno reciproco catturano lo spirito di ottimismo che ha sempre alimentato il nostro marchio. Con questa campagna, sono entusiasta di introdurre una nuova era del nostro stile classico e preppy, visto attraverso la lente aspirazionale. Questa campagna è stata un riflesso intimo e genuino del nostro legame fino ad oggi-, ha dichiarato Patrick Schwarzenegger – Mi sento sempre bene quando Abby è al mio fianco e indossando l’ultima collezione di Tommy ci siamo sentiti a nostro agio, rilassati e classici. È una campagna senza tempo e non vediamo l’ora di vivere una vita insieme”.

Fonte: Ufficio stampa Tommy Hilfiger

Patrick Schwarzenegger e la fidanzata Abby Champion, che hanno iniziato a frequentarsi nel 2015, sono diventati rapidamente una delle coppie giovani più alla moda di Hollywood. Nel corso della loro relazione, le due anime gemelle si sono sostenute a vicenda, sia nella carriera che nella vita privata. Abby Champion continua a essere una modella ricercata, a sfilare sulle passerelle internazionali e a comparire sulle migliori riviste di moda, mentre la carriera di attore di Schwarzenegger è in ascesa con il suo atteso ruolo in White Lotus Season 3 e in American Sports Story: Aaron Hernandez di Ryan Murphy. La coppia è stata immortalata dal britannico Alasdair McLellan in ritratti valorizzanti e disinvolti.

Fonte: Ufficio stampa Tommy Hilfiger

La collezione Fall 2024 si ispira a New York, l’epitome del classico stile americano, infondendo l’energia distintiva della città con il tocco tipico di Tommy. Mantenendo la tradizione di incorporare elementi atletici, la collezione offre rivisitazioni contemporanee di silhouette senza tempo, come i chino dal taglio deciso, le sofisticate maglie lavorate e le polo rivisitate. I pezzi chiave della stagione includono un cappotto di lana cammello, un puffer oversize in un elegante motivo a quadri e un raffinato peacoat blu, oltre a bomber con accenti varsity. Morbidi maglioni, classiche camicie Oxford e blazer dal taglio sartoriale sono pensati per essere indossati in ogni occasione, mentre i mocassini e gli eleganti stivali Chelsea offrono una eleganza versatile e quotidiana.