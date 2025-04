Tommy Hilfiger corre sul grande schermo, moda e F1 si incontrano al cinema

Il brand americano firma lo stile del team APXGP nel nuovo film sulla Formula 1, con Brad Pitt e Damson Idris protagonisti. Un mix di adrenalina, glamour e storytelling firmato Joseph Kosinski, in uscita il 27 giugno

Fonte: Ufficio stampa Tommy HIlfiger con Damson Idris

C’è un nuovo protagonista nel film più atteso dell’estate, ed è tutto vestito Tommy Hilfiger. Il brand americano torna a intrecciare la propria storia con quella della Formula 1, diventando fashion sponsor ufficiale del team APXGP, la scuderia fittizia al centro della pellicola “F1”, diretta da Joseph Kosinski (già regista di Top Gun: Maverick) e in arrivo nei cinema il 27 giugno 2025.

Tommy Hilfiger è il fashion sponsor di “F1”

Nel film, Brad Pitt veste i panni di Sonny Hayes, un ex pilota richiamato in pista per affiancare la giovane promessa Joshua Pierce, interpretato da Damson Idris. E sarà proprio Tommy Hilfiger a firmare lo stile del team: il suo logo sarà ben visibile sull’halo, sulla parte frontale e laterale della monoposto APXGP, e ovviamente sulle divise da gara dei piloti e dello staff tecnico.

Fonte: Ufficio stampa

Un’operazione che va oltre la semplice sponsorizzazione. Tommy Hilfiger rafforza così la sua visione di moda come espressione culturale, capace di attraversare sport, cinema e lifestyle. «F1 non è solo un film sulla velocità, è un tributo alla cultura delle corse e al modo in cui questa può fondersi con il nostro modo di vivere e vestirci», spiega il brand, che ancora una volta dimostra di saper leggere i codici contemporanei del marketing emozionale.

Moda e motori si fondono

Il coinvolgimento del brand è anche simbolico: tra i produttori del film c’è Lewis Hamilton, leggenda vivente delle corse e storico collaboratore di Tommy Hilfiger. Oltre a portare in pista lo stile del brand per diverse stagioni, il sette volte campione del mondo ha co-firmato alcune capsule collection che hanno fatto scuola nel mondo dell’athleisure.

Del resto, il legame tra Tommy Hilfiger e il motorsport è tutt’altro che recente. Fin dagli anni Novanta, il brand ha sponsorizzato team iconici come Lotus, Ferrari e Mercedes-AMG F1, trasformando i paddock in passerelle ad alta velocità. Ora, con il film F1, Hilfiger torna a far rombare i motori nel modo più cinematografico possibile.

A rendere tutto ancora più perfetto, c’è la presenza di Damson Idris, attore protagonista e brand ambassador della linea Tommy Hilfiger Menswear, a confermare il ruolo centrale del brand nel racconto visivo della pellicola.

Fonte: Ufficio stampa

Moda e motori si fondono in un racconto dove ogni dettaglio è curato per creare un immaginario iconico: dai caschi serigrafati alle tute racing, tutto parla il linguaggio di uno stile senza tempo, che corre veloce tra schermo e realtà.

F1 non è solo un film: è un’esperienza visiva e culturale, in cui Tommy Hilfiger firma il look della velocità. E quando il semaforo si spegnerà il 27 giugno, sarà anche una sfida tra adrenalina e stile.