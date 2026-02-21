Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Il patrimonio di Elettra Lamborghini e il legame con il famoso marchio di auto

Elettra Lamborghini torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 come concorrente in gara con il brano “Voilà”. Si tratta di un ritorno significativo per l’artista bolognese, che nel 2025 aveva partecipato alla manifestazione come co-conduttrice di una serata. L’ultima presenza in gara risaliva al 2020 con “Musica (e il resto scompare)”. Da allora la cantante ha proseguito la sua attività nella musica unendo anche una carriera come conduttrice televisiva e iniziative imprenditoriali.

Elettra Lamborghini e l’eredità di famiglia

Per parlare del patrimonio di Elettra Lamborghini, è ovviamente necessario parlare della casa automobilistica Lamborghini. La cantante è, infatti, figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilistica. Cresciuta in un contesto familiare legato al lusso e all’imprenditoria, ha più volte dichiarato di voler costruire una propria identità professionale.

Un dettaglio che a molti sfugge è che non c’è più il controllo della famiglia Lamborghini sul marchio Lamborghini. Infatti, dopo aver portato al successo la Lamborghini negli anni ’70, Ferruccio cedette in pochi anni tutte le sue attività. Già nel 1972, l’azienda era passata in mano all’imprenditore svizzero Georges-Henri Rossetti. Successivamente passò nelle mani dei fratelli francesi Patrick e Jean-Claude Mimran. Sette anni dopo Lamborghini passò nelle mani di Chrysler fino al 1994, quando fu acquistata dagli indonesiani Setiawan Djody e Tommy Suharto. Dopo soli quattro anni però, i due accettarono un’offerta della tedesca Audi, che tuttora controlla Lamborghini. Proprio tra Elettra Lamborghini e la casa automobilistica c’è stata anche una disputa legale per l’uso del cognome.

I guadagni tra musica e televisione

I ricavi di Elettra Lamborghini provengono da più fonti. Nel settore musicale, oltre alle vendite e agli streaming, incidono le partecipazioni televisive e gli eventi dal vivo oltre al Festival di Sanremo. In televisione, secondo stime di settore, i compensi per apparizione possono variare tra 20.000 e 50.000 euro a seconda del format e del ruolo ricoperto.

Un’altra componente rilevante dei suoi guadagni è rappresentata dai social media. Con oltre 7 milioni di follower su Instagram, è considerata una delle influencer italiane più seguite. Un singolo post sponsorizzato può avere un valore compreso tra 15.000 e 25.000 euro, in base al brand e alla campagna pubblicitaria. Nel 2024 ha lanciato la linea di abbigliamento “Mamatchy”, dedicata a look coordinati per la famiglia. Il brand è distribuito online e in boutique selezionate e rappresenta una fonte aggiuntiva di entrate.

Ha inoltre collaborato con marchi internazionali della moda e del lusso, tra cui Louis Vuitton, Balenciaga e Guess, oltre a brand di cosmetica e profumeria.

Il patrimonio stimato di Elettra Lamborghini

Il patrimonio personale di Elettra Lamborghini è stimato in circa 10 milioni di euro, secondo dati riportati da CelebrityNetWorth. La cifra riguarda i suoi guadagni diretti e non include le attività imprenditoriali della famiglia. Tonino Lamborghini, padre della cantante, guida un’azienda fondata nel 1981 attiva nel settore lifestyle di lusso, con prodotti che spaziano da orologi e occhiali a profumi, abbigliamento e strutture alberghiere.

La cantante possiede immobili in Italia e all’estero e una collezione di auto di lusso. Nel 2020 ha sposato il DJ e produttore olandese Afrojack (Nick van de Wall). La coppia vive tra Milano, Miami e Dubai e rappresenta una delle unioni più note del panorama musicale internazionale. Il patrimonio del DJ è stimato in oltre 60 milioni di dollari.