Il tesoro scoperto durante i lavori diventa un museo: la seconda vita dell’oro di Como

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A volte, sotto le strade delle nostre città, si nascondono tesori capaci di riportarci indietro di secoli. È quello che è successo a Como, dove nel settembre 2018 durante gli scavi archeologici nell’area dell’ex Teatro Cressoni è emerso un patrimonio rimasto nascosto per oltre 1.500 anni: un recipiente in pietra ollare contenente mille monete d’oro di epoca romana.

Una scoperta straordinaria, che ha attirato l’attenzione del mondo dell’archeologia e che oggi si prepara a vivere una nuova stagione. Dopo anni di studi, restauri e lavori di valorizzazione, il Tesoro di Como avrà finalmente uno spazio espositivo permanente: diventerà protagonista di un percorso allestito nell’Oratorio delle Orfanelle, all’interno del Museo archeologico Paolo Giovio. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 3 dicembre 2026, mentre dal giorno successivo, 4 dicembre, cittadini e visitatori potranno ammirare da vicino questo straordinario patrimonio.

La scoperta che ha riportato alla luce un pezzo di storia

Tutto comincia nel cuore di Como, nell’area dell’ex Teatro Cressoni in una zona molto vicina a quello che era il foro di Comum, la Como romana. È il 5 settembre 2018 quando, durante gli scavi archeologici effettuati nel cantiere della Officine Immobiliari Srl di Como, una ditta privata che stava trasformando l’ex teatro in un complesso residenziale, viene individuato un recipiente in pietra ollare che custodisce centinaia di monete d’oro.

Le successive operazioni di recupero e analisi permettono di comprendere la portata del ritrovamento: le monete sono esattamente mille, tutte in oro, e appartengono alla tarda età imperiale. Si tratta di solidi, monete romane dal peso teorico di circa 4,5 grammi ciascuna, con emissioni arrivate fino al 472-474 d.C., negli ultimi decenni dell’Impero romano d’Occidente.

Ma nel recipiente non c’è soltanto oro da coniare. Gli archeologi recuperano anche tre orecchini, tre anelli con castone e il frammento di una barretta d’oro. Non si tratta soltanto di oggetti preziosi, ma di monete che raccontano un’epoca, i suoi imperatori, gli scambi e la vita economica di un territorio che già in età romana occupava una posizione importante.

Mille monete d’oro, un viaggio attraverso i secoli

Il nuovo spazio espositivo permetterà di ammirare una selezione dei reperti più significativi. Saranno esposte circa cinquanta monete sulle mille recuperate, accompagnate dal recipiente originale in pietra ollare e dagli altri preziosi rinvenuti durante gli scavi. L’obiettivo, però, non è semplicemente mettere in mostra un tesoro: l’allestimento è stato pensato per accompagnare i visitatori in un vero e proprio viaggio nella storia di Como, attraverso diversi periodi storici, fino ad arrivare alla scoperta che ha riportato alla luce le monete.

Il percorso sarà arricchito da fotografie e video che ricostruiranno le diverse fasi dello scavo e le successive analisi archeologiche. I visitatori potranno così conoscere non soltanto gli oggetti ritrovati, ma anche il lavoro degli studiosi che ha permesso di recuperarli, analizzarli e ricostruirne il contesto.

Da tesoro nascosto a patrimonio da condividere

La nuova esposizione rappresenta un passaggio importante per la città: un ritrovamento che per anni è stato custodito e studiato potrà finalmente essere conosciuto da un pubblico più ampio.

Per realizzare lo spazio espositivo sono stati investiti oltre 500mila euro, secondo quanto riportato dalla stampa locale. L’allestimento è stato progettato per valorizzare sia i reperti sia l’edificio storico che li ospiterà, l’Oratorio delle Orfanelle, dove sono stati restaurati anche gli affreschi. Le pareti mobili permetteranno infatti di ammirare contemporaneamente la mostra e le decorazioni storiche della chiesa.

Il risultato è un progetto che unisce archeologia, storia e valorizzazione culturale, trasformando una scoperta straordinaria in un’occasione permanente di conoscenza.