Con il metal detector trova un tesoro vichingo: era nascosto da oltre 1.100 anni

L'eccezionale scoperta sull'Isola di Man: Daniel Crowe, appassionato di metal detector, ha riportato alla luce una rara collezione di gioielli, una spada decorata e antichi strumenti dell'epoca vichinga

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Certe passioni si tramandano di padre in figlio e, qualche volta, possono portare a scoperte destinate a lasciare il segno. È quello che è successo a Daniel Crowe, appassionato di metal detecting che, dopo anni trascorsi a esplorare i terreni dell‘Isola di Man, si è imbattuto in un tesoro rimasto nascosto per oltre mille anni.

Nel febbraio 2026, il suo metal detector ha segnalato la presenza di alcuni oggetti metallici nascosti nel terreno. Quello che inizialmente poteva sembrare un ritrovamento come tanti si è rivelato una straordinaria collezione di manufatti dell’epoca vichinga, tra cui una spada decorata, gioielli in bronzo e antichi strumenti utilizzati per pesare metalli preziosi e monete.

Una scoperta eccezionale, che gli esperti considerano una delle più importanti degli ultimi anni per la storia dell’isola. Gli oggetti, risalenti a circa il 900 d.C., potrebbero appartenere a una doppia sepoltura vichinga e offrire nuove informazioni sulla vita delle prime comunità scandinave insediate in questo territorio.

La passione nata osservando il padre

La passione di Daniel Crowe per il metal detecting nasce in famiglia. Fin da ragazzo osservava il padre John uscire con il suo strumento e tornare a casa con piccoli reperti recuperati nel terreno, finché un giorno gli ha chiesto di insegnargli a utilizzarlo. Da allora ha continuato a coltivare questo interesse, entrando anche nella Manx Metal Detecting Society e trasformando quello che era nato come un passatempo in una vera passione.

La storia assume un significato ancora più particolare se si considera che anche il padre aveva già contribuito a riportare alla luce testimonianze dell’epoca vichinga. Nel 2018, infatti, John Crowe, insieme a un altro appassionato, Craig Evans, aveva scoperto sull’isola una coppia di spille femminili vichinghe, allora considerate un ritrovamento molto raro.

Oggi il figlio si è imbattuto in altri reperti simili, probabilmente ancora più antichi, dando quasi continuità a quella ricerca iniziata anni prima dal padre: il ritrovamento è avvenuto nel febbraio 2026 sull’Isola di Man, territorio autonomo situato nel Mare d’Irlanda, tra la Gran Bretagna e l’Irlanda. Il punto esatto non è stato reso pubblico: Crowe ha preferito mantenerlo riservato per rispetto del proprietario del terreno, un agricoltore che ha collaborato alle operazioni. Quando ha riconosciuto le spille che stavano emergendo dal terreno, Daniel ha capito che non si trattava di un ritrovamento comune e ha subito contattato il Manx National Heritage.

Le spille, la spada e gli oggetti che raccontano la vita dei Vichinghi

Nel tesoro trovato da Crowe ci sono reperti di particolare interesse, a partire dalle tre spille in bronzo. Due sono ovali, con motivi ornamentali che raffigurano animali intrecciati, una caratteristica tipica dell’arte vichinga. Erano probabilmente indossate dalle donne per fermare gli abiti sulle spalle e costituiscono soltanto la seconda coppia di questo tipo mai rinvenuta sull’isola. La terza spilla, invece, ha una forma circolare, era originariamente dorata ed è decorata con motivi a spirale e un elemento centrale in vetro. Si tratta del primo esemplare di questo genere scoperto sull’isola. Secondo gli archeologi, potrebbe essere stata realizzata riutilizzando elementi metallici provenienti da un oggetto religioso o da un manufatto decorato più antico, forse originario dell’Irlanda o della Scozia.

Tra gli oggetti che hanno attirato maggiormente l’attenzione degli archeologi c’è una spada vichinga, la tredicesima mai ritrovata sull’Isola di Man. Ne è sopravvissuto circa due terzi e le analisi ai raggi X hanno rivelato particolari decorazioni sull’impugnatura, realizzate con inserti d’argento e fili metallici intrecciati. Soltanto altri due esemplari rinvenuti sull’isola presentano decorazioni di qualità paragonabile. La spada appare spezzata, probabilmente in occasione del rituale funerario, anche se alcune lesioni potrebbero essersi verificate successivamente.

Il tesoro comprende inoltre pesi decorati in piombo e frammenti di bilance in bronzo, utilizzati per pesare metalli preziosi e monete durante gli scambi commerciali. Sono i primi reperti di questo genere individuati sull’isola e rappresentano una testimonianza interessante dei rapporti economici che legavano le comunità vichinghe ai territori vicini. Situata nel Mare d’Irlanda, tra la Gran Bretagna e l’Irlanda, l’Isola di Man occupava infatti una posizione strategica per i collegamenti marittimi dell’epoca. I Vichinghi vi arrivarono nel IX secolo e nel tempo svilupparono insediamenti e attività commerciali, mantenendo rapporti con le popolazioni delle regioni vicine. La presenza di bilance e pesi nel tesoro suggerisce proprio quanto fossero importanti il commercio e la circolazione di metalli preziosi e monete nella vita di queste comunità, che andavano ben oltre le spedizioni e le conquiste militari.

Completano il ritrovamento una testa d’ascia, una mestola in bronzo, probabilmente impiegata durante banchetti o cerimonie, e altri frammenti metallici.

Quanto vale il tesoro vichingo?

Stabilire il valore economico della collezione non è semplice: al momento non risulta pubblicata una stima monetaria ufficiale dei reperti, né un prezzo di mercato al quale ricondurre il ritrovamento, ma il suo valore è soprattutto storico e archeologico.

La collezione è stata formalmente dichiarata Treasure il 9 novembre 2026 dal Coroner for Inquests dell’Isola di Man, in riconoscimento della sua eccezionale importanza per lo studio della storia e del patrimonio culturale locale. Dopo le operazioni di recupero e conservazione, gli oggetti sono entrati nelle collezioni di Manx National Heritage e una selezione è esposta dall’11 novembre nella Viking Gallery del Manx Museum, a Douglas.

Per Daniel Crowe, che ha raccontato di considerare proprio la spada il pezzo più emozionante dell’intera collezione, è il coronamento di una passione iniziata guardando il padre cercare piccoli tesori nel terreno. Una passione che, a distanza di anni, ha permesso a entrambi di lasciare un contributo importante alla storia dell’isola.