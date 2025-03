PREMIATA: tra design, innovazione e artigianalità

Fonte: Ufficio Stampa Carlotta Mazza e la famiglia PREMIATA

PREMIATA è un marchio calzaturiero fondato nel 1885 dalla famiglia Mazza nelle Marche ed esattamente a Montegranaro nel distretto di Fermo, un’azienda che ha saputo coniugare l’artigianalità tradizionale del “fatto a mano” con l’uso delle tecnologie più avanzate, mantenendo intatta la qualità eccellente che caratterizza il Made in Italy. Le collezioni di calzature sono il vero emblema del brand che racconta la storia di un’eccezionale artigianalità, caratterizzata da una meticolosa attenzione ai dettagli, un continuo sviluppo delle forme, la sperimentazione di trattamenti e finiture innovative, la ricerca tecnica avanzata, e la formazione costante di nuovi artigiani. Graziano Mazza nato a Montegranaro il 10 giugno 1960 rappresenta la quarta generazione di una famiglia impegnata nella produzione e commercializzazione di calzature italiane d’eccellenza, Graziano è un Imprenditore creativo e decisamente un innovatore eclettico ma anche un profondo conoscitore del settore calzaturiero, a soli 21 anni diventa Amministratore Delegato e Direttore Creativo dell’azienda di famiglia. Il marchio offre calzature, abbigliamento e accessori di alta qualità, rivolta a un pubblico elegante e attento alla moda.

Nel corso dei decenni, Premiata ha saputo rispondere alle nuove esigenze del mercato senza mai compromettere la qualità del suo prodotto, negli anni 90 sotto la guida di Graziano l’azienda ha intrapreso un serio percorso di modernizzazione introducendo design contemporanei e adottando una filosofia all’avanguardia creando scarpe uniche come le celebri sneakers senza lacci che hanno rivoluzionato il mercato delle calzature grazie all’uso di materiali di alta qualità, finiture di pregio e applicazioni particolari che hanno reso le sue scarpe adatte a look formali o casual, tutto questo attraverso linee pulite, un estetica contemporanea e un attenzione particolare alla sostenibilità, successivamente l’azienda marchigiana inserirà nelle proprie collezioni capi d’abbigliamento per un Total look raffinato e coinvolgente usando la stessa filosofia, impegno e artigianalità applicata alle calzature, elementi capaci di far si che Premiata anticipi sempre le tendenze del mercato per soddisfare le esigenze di buyer e consumatori.

Oggi, dopo 140 anni di attività, l’azienda marchigiana è riconosciuta a livello internazionale come seria rappresentante del nostro Made in Italy, una concreta testimonianza di come la passione e l’artigianalità possano portare un piccolo laboratorio del 1885 a diventare una grande azienda e simbolo di qualità, design e innovazione, rimanendo sempre fedele ai suoi valori e al proprio DNA, per l’occasione QF Lifestyle ha incontrato Carlotta Mazza quinta generazione della famiglia e Sales &Marketing Director per farci raccontare le novità di questa storica azienda.

Dal 1885 ad oggi cosa è cambiato nel vostro modo di produrre calzature e cosa invece è rimasto immutato?Premiata ha perseguito un’evoluzione continua mantenendo sempre intatta la propria identità. La nostra produzione è cambiata grazie all’introduzione di tecnologie avanzate, alla ricerca sui materiali e a un approccio sempre più innovativo al design. Tra i nostri capisaldi: la qualità, la cura dei dettagli e l’attitudine a superare le convenzioni, reinterpretando l’artigianalità in chiave contemporanea senza perdere l’anima autentica del Made in Italy, tipica del territorio.

Se potesse scegliere un modello che rappresenta in pieno lo stile Premiata, quale sceglierebbe?

Se dovessi scegliere un modello che rappresenti al meglio lo stile Premiata, senza dubbio le nostre scarpe, dalle prime linee alle sneakers. A queste dalle ultime stagioni si sono aggiunti l’abbigliamento e gli zaini. Ogni elemento della collezione è pensato per creare un’armonia naturale tra i capi, un equilibrio tra forme, texture e dettagli che raccontino la nostra visione stilistica. Nulla è lasciato al caso: il design delle calzature si sposa con la struttura e il carattere delle sneakers, così come il dinamismo e la personalità dei capispalla e della maglieria che, completando l’insieme, danno vita a un Total look coerente e distintivo, espressione autentica del DNA Premiata.

Come selezionate i pellami e i materiali delle vostre calzature?

Sempre con un processo rigoroso, basato su qualità, innovazione e sostenibilità. Collaboriamo con concerie di eccellenza, privilegiando fornitori che rispettano standard elevati in termini di lavorazione e impatto ambientale. Ogni materiale viene scelto per garantire resistenza, comfort e un’estetica distintiva, in linea con la nostra visione di artigianalità contemporanea. Sperimentiamo costantemente nuove finiture e trattamenti per offrire prodotti unici, mantenendo sempre l’inconfondibile identità Premiata.

Lei è la quinta generazione di una famiglia calzaturiera importante del nostro Made in Italy, quali sono i nuovi obiettivi che si prefigge?

Il mio obiettivo principale è portare avanti l’eredità della famiglia con uno sguardo rivolto al futuro. Premiata ha sempre saputo coniugare tradizione e innovazione, e la mia missione è rafforzare questa identità, esplorando nuove tecnologie, materiali sostenibili e approcci stilistici inediti. Puntiamo a consolidare la nostra presenza internazionale, ampliando la visione del brand senza comprometterne l’autenticità. Inoltre, voglio valorizzare il nostro savoir-faire artigianale, rendendolo ancora più distintivo in un mercato globale sempre più standardizzato.

Premiata non è solo calzature ma anche abbigliamento Total look, a cosa è dovuta questa scelta?

La scelta di espandere Premiata oltre le calzature nasce dalla volontà di esprimere a 360° la nostra visione di stile. Il Total look ci permette di raccontare un’estetica coerente, in cui ogni capo dialoga con le nostre scarpe, mantenendo la stessa filosofia di qualità, innovazione e ricerca. Vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza completa, che unisca heritage e modernità in un equilibrio unico, sempre con l’inconfondibile identità Premiata.

Anche l’abbigliamento segue il modus operandi delle calzature, dove l’eccellenza dell’artigianalità fa da regina?

Assolutamente sì. L’abbigliamento Premiata segue lo stesso approccio delle calzature: cura meticolosa dei dettagli, materiali di altissima qualità e un perfetto equilibrio tra tradizione artigianale e innovazione. Ogni capo nasce da un processo di ricerca e sperimentazione, con lavorazioni esclusive che ne esaltano l’unicità. Per garantire il massimo livello di eccellenza, collaboriamo con aziende leader nei rispettivi settori: un’eccellenza nei capispalla, un punto di riferimento per la maglieria e partner d’élite per ogni altra categoria del nostro abbigliamento. Queste sinergie ci permettono di creare collezioni raffinate, in cui manifattura e design distintivo si fondono per esprimere al meglio il valore del Made in Italy, mantenendo quella qualità che da sempre definisce Premiata.

Chi disegna la collezione di abbigliamento?

Lavoro a stretto contatto con un team di collaboratori di alto livello, ognuno con un know-how specifico, per dare vita alla collezione di abbigliamento Premiata. Insieme, portiamo avanti la visione del brand con un’estetica contemporanea e ricercata, reinterpretando l’identità Premiata attraverso un equilibrio tra innovazione e artigianalità. Il nostro obiettivo è creare capi che dialoghino perfettamente con le calzature, garantendo coerenza stilistica e una meticolosa attenzione ai dettagli. Grazie a questa sinergia, sviluppiamo collezioni che uniscono sperimentazione, qualità dei materiali e una sensibilità moderna, rendendo il Total look Premiata un’espressione autentica e distintiva del Made in Italy.

Chi è l’uomo che veste Premiata?

L’uomo che veste Premiata è dinamico, sicuro di sé e attento ai dettagli. Non segue le mode effimere, ma cerca uno stile distintivo che unisca eleganza e contemporaneità. Ama la qualità dei materiali, l’originalità delle lavorazioni e il perfetto equilibrio tra funzionalità e stile. È un esploratore urbano, sofisticato ma informale, che sceglie capi e calzature capaci di raccontare la sua personalità con autenticità e carattere.

Sul tema sostenibilità come si sta muovendo la sua azienda?

Noi affrontiamo il tema della sostenibilità con un approccio concreto e responsabile, cercando di integrarlo in ogni fase del processo produttivo. Selezioniamo materiali a basso impatto ambientale, collaboriamo con concerie certificate e adottiamo tecnologie innovative per ridurre gli sprechi e l’utilizzo di sostanze chimiche. Inoltre, stiamo investendo in processi produttivi più efficienti e in packaging ecosostenibili. La nostra visione della sostenibilità non è solo legata ai materiali, ma anche alla durabilità del prodotto: creare calzature e abbigliamento di alta qualità significa ridurre il consumo e favorire un approccio più consapevole alla moda.

Oggi quanto vale per voi la vendita on line rispetto a quella fisica?

L’online rappresenta una componente fondamentale della nostra strategia commerciale, affiancando il retail fisico in un equilibrio dinamico. Il canale digitale ci permette di raggiungere un pubblico globale, offrendo un’esperienza di acquisto immersiva e personalizzata. Allo stesso tempo, i nostri store fisici e i partner retail restano cruciali, poiché permettono ai clienti di toccare con mano la qualità e il design dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è integrare sempre di più questi due mondi, creando un’esperienza omnicanale fluida e coinvolgente.

Quali sono i vostri mercati di riferimento?

Il nostro business è saldamente orientato verso i mercati esteri, con il 70% del fatturato generato a livello internazionale e il 30% proveniente dal mercato italiano. Stiamo vivendo una crescita particolarmente significativa in Europa, in Turchia e nel sud-est asiatico, con un focus speciale sulla Corea, che si sta affermando come un Hub strategico di primaria importanza per consolidare ulteriormente la nostra presenza globale. La prima linea di calzature rappresenta un tributo all’eccellenza della manifattura italiana, incarnando perfettamente la qualità e l’artigianalità che ci contraddistinguono, ed è particolarmente apprezzata nei mercati esteri.

L’intelligenza artificiale è un valore aggiunto o un pericolo alla creatività?

L’intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo, ma il suo valore dipende da come viene utilizzata. Per noi di Premiata, rappresenta un’opportunità per ottimizzare processi, analizzare tendenze e migliorare l’interazione con i clienti, senza mai sostituire la creatività umana. L’AI può supportare la ricerca di materiali innovativi, l’analisi dei dati di mercato e la personalizzazione dell’esperienza d’acquisto, ma l’anima di un brand come il nostro resta l’intuizione, l’esperienza e la sensibilità creativa. La vera sfida è bilanciare tecnologia e artigianalità, mantenendo l’AI un alleato, non un sostituto, della creatività.

Come avete chiuso il 2024?

Abbiamo concluso l’anno con risultati positivi, in linea con le previsioni. Nel 2024, il fatturato ha continuato a crescere, consolidando il trend positivo degli anni precedenti. Gli indicatori di crescita confermano una risposta in linea con le aspettative, con un rafforzamento del mercato domestico e un’espansione solida a livello internazionale. Le strategie aziendali hanno assicurato una domanda costante e un posizionamento sempre più competitivo nel settore.