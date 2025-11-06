Christopher, il nuovo battito del lusso Made in Italy

Esperto di moda e lifestyle, è stato direttore di svariate riviste cartacee nel settore luxury.

C’è un nuovo nome che risuona tra le eleganti vie del quadrilatero della moda a Milano, un nome che fonde l’anima cosmopolita dell’imprenditoria internazionale con il cuore dell’artigianato italiano, questo è il brand Christopher nato nel 2024 da un idea del Gruppo Sahakar realtà guidata dalla famiglia indiana Agrawal, che da decenni opera con successo in diversi settori industriali, con la fondazione di questo marchio la società entra di diritto anche nel settore del lusso con una visione ben chiara: celebrare la maestria degli artigiani italiani dandogli un respiro internazionale. Il progetto prende vita in un periodo di grande trasformazione per il mercato del fashion, Christopher sceglie di distinguersi puntando non soltanto sulla quantità, bensì sulla qualità, sulla lentezza, sulla cura dei dettagli, il debutto ufficiale è arrivato nel 2025 con l’apertura della prima boutique in Via della Spiga a Milano simbolo indiscusso di un lusso sobrio e raffinato.

La filosofia del brand si fonda su un principio semplice ma allo stesso tempo rivoluzionario, un lusso non più costruito per apparenza ma per sostanza, ogni creazione nasce dall’incontro tra un design contemporaneo e la tradizione manifatturiera italiana, nei laboratori dell’azienda mani esperte lavorano pellami pregiati e tessuti selezionati, ogni cucitura diventa una dichiarazione di autenticità, gli accessori firmati Christopher sono calzature, borse, piccola pelletteria, occhiali da sole e fragranze, sia per uomo che per donna – una collezione completa pensata per chi non si vuole accontentare solo di un oggetto bello, ma desidera indossare e vivere un emozione unica, ogni pezzo racconta una storia, quella dell’artigiano che l’ha costruito, del materiale scelto con rispetto, del design che non rincorre tendenze ma le anticipa.

Anche se parte di un gruppo internazionale, Christopher ha scelto di radicare la sua produzione in Italia riconoscendo nel “saper fare artigiano” la vera essenza del lusso, tutto è rigorosamente Made in Italy nel senso più autentico della parola, tutto viene creato, cucito, rifinito nei distretti storici della pelletteria e della calzatura italiana, dove il tempo è ancora una forma di rispetto, il brand non vuole essere considerato solo un marchio ma un simbolo: un ponte tra culture, tra passato e futuro, tra il rigore della manifattura e la libertà della creatività, un omaggio alla bellezza che non si consuma nel tempo ma si rinnova ogni giorno.

Per l’occasione, QF Lifestyle ha incontrato Karan Agrawal, Presidente del brand Christopher, per farsi raccontare qualche dettaglio su questo nuovo riferimento del lusso.

Come mai un gruppo Indiano ha scelto che la produzione e la manifattura delle proprie calzature e accessori siano italiane?

L’Italia rappresenta la massima espressione dell’artigianato della pelle, un patrimonio che rispecchia profondamente la nostra passione nel creare un marchio che ha avuto origine proprio in Italia. La collaborazione con i fornitori italiani ci permette di preservare le tradizioni artigianali e, al contempo, di creare accessori che rispecchiano la purezza del design e la raffinatezza dell’esecuzione.

Quali sono i punti di forza del vostro brand?

La forza di Christopher risiede nell’armonia tra tradizione e modernità. Ogni creazione è 100% Made in Italy, caratterizzata da un’eleganza sobria e contemporanea che trascende le stagioni: un lusso espresso attraverso la raffinatezza piuttosto che l’eccesso.

Che cosa è il lusso per la vostra azienda?

Per noi il lusso è molto più che esclusività: è creare una comunità. È mettere in contatto le persone attraverso l’apprezzamento condiviso per l’artigianato, il design e le esperienze che portano tutti a far parte di quella comunità.

Chi disegna le vostre collezioni?

Il nostro team creativo interno, con sede in Italia, lavora fianco a fianco con maestri artigiani e concerie. Insieme reinterpretano il savoir-faire tradizionale con un’estetica moderna, dando vita a collezioni che sono allo stesso momento senza tempo e all’avanguardia.

Quali sono i pellami con cui amate confrontarvi?

Ci riforniamo dalle concerie più rinomate d’Italia, lavorando con materiali nobili come la pelle di vitello pregiata e pelli esotiche come coccodrillo e pitone. Ciascun materiale viene scelto per la sua consistenza e capacità di invecchiare magnificamente nel tempo.

Dopo il negozio di Milano in via della Spiga sono previste nuove aperture?

Sì, abbiamo in programma di aprire altri negozi. Via Della Spiga è il nostro flagship store, che segna sia il nostro debutto che un manifesto delle nostre intenzioni, ovvero di come e dove vogliamo posizionare il brand, selezionando le più importanti vie dello shopping nelle capitali della moda. Ogni nuova apertura sarà attentamente curata, riflettendo la filosofia del nostro marchio, siamo entusiasti di espanderci in altri mercati internazionali con la stessa attenzione ai dettagli e dovizia.

Chi è il vostro consumatore?

Il nostro cliente è una persona che ama lo stile intramontabile, la qualità e il comfort. Apprezza l’artigianato e il design, ma desidera anche capi che si adattino facilmente alla sua vita quotidiana.

La vostra collezione ha un’essenza Made in Italy e un profumo internazionale, quali sono i prossimi traguardi all’estero?

Il nostro prossimo obiettivo all’estero è quello di costruire una presenza globale ponderata, rimanendo fedeli all’integrità dell’arte italiana del saper fare. Puntiamo a una presenza costante alla Milano Fashion Week e a creare esperienze coinvolgenti legate al marchio rivolte ad una clientela internazionale che apprezza l’autenticità e l’eccellenza.

A cosa è dovuto il nome Christopher?

Il nome Christopher evoca esplorazione e coraggio, simbolo di scoperta e raffinatezza. Si ispira a Cristoforo Colombo, riflettendo il nostro desiderio di esplorare e creare. Per noi questo nome rappresenta un viaggio dalla tradizione alla modernità, dall’Italia al mondo, sempre guidato dall’artigianalità e dall’autenticità.