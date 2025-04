Postcard da Portofino, Paul & Shark presenta la SS25

Un racconto di artigianalità, eleganza e performance in set unico, dove regna la bellezza autentica del paesaggio, offrendo uno storytelling visivo capace di interpretare stagione dopo stagione la potenza del Made in Italy

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark Postcard da Portofino, collezione SS25 firmata Paul & Shark

Nel borgo di Portofino, dove il mare accarezza antiche scogliere e il profumo salmastro si fonde al calore del sole, nasce la collezione Spring Summer 2025 di Paul & Shark. Qui l’oceano diventa musa e forza motrice della ricerca, trasmettendo la sua energia in ogni cucitura. Gli scorci tra le case pastello e le vele all’orizzonte suggeriscono una palette di tonalità naturali, che spazia dal blu profondo al sabbia dorata, fino al verde salvia. In questo set unico, l’eleganza incontra la bellezza autentica del paesaggio, offrendo uno storytelling visivo capace di interpretare stagione dopo stagione la potenza del Made in Italy.

Artigianalità e innovazione a braccetto

La filosofia del marchio si fonda su tre pilastri: performance, qualità e praticità. Dietro a ogni capo c’è la sapienza delle mani degli atelier italiani, dove l’artigianalità sposa le tecnologie più avanzate. Fibre tecniche resistenti ai raggi UV, cuciture termosaldate e zip impermeabili definiscono un guardaroba che non teme le intemperie.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

I materiali innovativi si intrecciano a un design senza tempo, pensato per rimanere attuale col passare delle stagioni. In questo connubio, l’attenzione alla durabilità diventa un gesto di sostenibilità, capace di conferire a ogni pezzo una qualità che dura nel tempo.

Capi tecnici per la vita moderna

La collezione propone giacche leggere in nylon strutturato, studiate per garantire libertà di movimento e protezione dagli agenti atmosferici. Le maglie in cotone stretch combinano comfort e resistenza, mentre i pantaloni cargo rivisitati offrono tasche interne pensate per custodire gli oggetti essenziali di chi vive una quotidianità dinamica. Ogni dettaglio, dalla fodera traspirante alle finiture anti-sfregamento, riflette una visione che unisce funzionalità e stile, adatta a chi desidera affrontare la giornata con disinvoltura senza rinunciare a un look raffinato.

Versatilità e stile senza tempo

Pensata per un uomo che ama trascendere le stagioni, la SS25 di Paul & Shark assicura una vestibilità calibrata per valorizzare la silhouette senza costringerla. Il risultato è un equilibrio perfetto tra rigore sartoriale e fluidità contemporanea. Il guardaroba ideale si compone di pezzi intercambiabili, in grado di accompagnare dal mattino all’aperitivo serale, dalla barca al centro città.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

Ogni outfit diventa espressione di un lifestyle che mescola tradizione e innovazione, offrendo soluzioni dallo spirito versatile e sempre attento ai dettagli.

Un invito a vivere il mare con eleganza

Paul & Shark SS25 è più di una collezione: è un’esperienza che trae forza dall’elemento naturale per trasformarla in capi capaci di raccontare ogni storia. Portofino diventa simbolo di questo percorso, un luogo senza tempo dove la performance incontra la bellezza in uno spettacolo di colori e sensazioni. Indossare questi capi significa entrare in sintonia con l’anima del mare, portando con sé un pezzo di quella libertà e di quel vigore che spingono a esplorare nuovi orizzonti con stile impeccabile.