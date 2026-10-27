QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

IPA Gerry Scotti

Quarant’anni di televisione, programmi di successo e investimenti imprenditoriali: il patrimonio di Gerry Scotti è il risultato di una carriera costruita nel tempo, che ha permesso al conduttore di affiancare ai compensi dello spettacolo diverse attività societarie e immobiliari. Volto storico di Mediaset, Scotti ha saputo trasformare la popolarità televisiva in una realtà economica articolata, con partecipazioni aziendali e proprietà distribuite tra Milano, Alassio e Pavia. Ma quanto vale la sua ricchezza e quali sono le principali fonti delle sue entrate?

Dagli esordi in radio al successo con Mediaset

Nato il 7 agosto 1956 a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, Gerry Scotti ha iniziato la propria carriera in radio, prima di approdare alla televisione e conquistare una posizione di primo piano nell’intrattenimento italiano.

Nel corso degli anni ha condotto trasmissioni diventate familiari a milioni di telespettatori, da Passaparola a Chi vuol essere milionario?, passando per Caduta libera. Più recentemente è tornato al centro dell’attenzione con La ruota della fortuna, storico quiz televisivo associato al nome di Mike Bongiorno e riproposto su Canale 5.

Quanto guadagna Gerry Scotti in televisione

Stabilire quanto guadagni oggi Gerry Scotti non è semplice, perché non sono disponibili dati pubblici aggiornati e verificati sui suoi attuali contratti televisivi. Nel maggio 2019 il Corriere della Sera aveva riportato una stima di circa 10 milioni di euro annui. Si tratta, però, di un’indicazione riferita a diversi anni fa, che non può essere considerata una misura certa dei compensi attuali.

Un episodio significativo riguarda la partecipazione al Festival di Sanremo del 2025, quando Scotti affiancò Carlo Conti nella conduzione di una serata della manifestazione. In quell’occasione il presentatore dichiarò di aver accettato l’invito senza percepire un cachet.

Il patrimonio societario e la holding GTI

Una parte significativa degli interessi economici riconducibili a Scotti passa attraverso GTI, holding che detiene partecipazioni in quattro società controllate. Secondo i dati relativi al 2023 riportati dalla stampa, la holding ha registrato un fatturato di 541.230 euro e utili per circa 2,1 milioni di euro. Il risultato è legato principalmente ai dividendi distribuiti dalle società partecipate, pari complessivamente a 2,5 milioni di euro.

GTI dispone inoltre di immobilizzazioni materiali e finanziarie per 19,7 milioni di euro. Di questa cifra, 11,01 milioni sono riconducibili a immobili di proprietà. Tra le società controllate figura Good Time Production, attiva nella produzione televisiva e collegata a una parte delle attività professionali del conduttore. Nell’esercizio preso in esame, la società ha realizzato ricavi per 4,5 milioni di euro e un utile di 2,3 milioni.

Le case tra Milano e Alassio

Il mattone rappresenta un’altra componente degli investimenti attribuiti a Gerry Scotti. Secondo le stime Cerved citate nelle ricostruzioni giornalistiche, il conduttore possiede tre appartamenti a Milano e un villino di otto vani ad Alassio. Il valore complessivo delle proprietà, comprese le pertinenze, è stimato in circa 5,7 milioni di euro.

A Milano risulta inoltre usufruttuario di un’abitazione di 13,5 vani, valutata indicativamente 3,1 milioni di euro. Gli investimenti del mattatore di Canale 5 però non si limitano alle abitazioni. Scotti ha infatti partecipato anche a un’iniziativa immobiliare nella sua città d’origine, Pavia, attraverso NCP, acronimo di Nuovo Cinema Pavia. La società è proprietaria dell’immobile che ospita il cinema Movie Planet. L’investimento per il complesso è stato pari a 16,6 milioni di euro. Nel periodo considerato, NCP ha registrato ricavi per 544.000 euro e una perdita di 119.966 euro. Il valore dell’immobile resta iscritto nel patrimonio aziendale ed è soggetto ad ammortamento nel tempo.